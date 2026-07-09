Mobilità a zero emissioni, le Topolino conquistano il Vaticano

Per una mattinata la piazza del Governatorato del Vaticano si è trasformata in una griglia di partenza. E i viali dei giardini del Papa in un inedito circuito dei sogni. Decine di Fiat Topolino hanno “sfrecciato” all’ombra del Cupolone. In regime, si potrebbe dire, di safety car. Bando ai sorpassi, naturalmente. Nessun limite è stato infranto. E neppure la quiete del luogo è stata violata. Le automobili procedevano una dietro l’altra, accompagnate dal cinguettio degli uccelli, senza produrre alcun minimo rumore. Nessun rombo di motori, insomma. Tant’è che anche i pochi e casuali spettatori del “Giro” – i clienti dei negozi - hanno dovuto alzare la testa per accorgersi della sfilata.

Si è sancito così, negli scorsi giorni, l’accordo tra Fiat e il Governatorato del Vaticano, per la consegna di una flotta dedicata di 30 veicoli, tra cui Topolino e Tris (il primo veicolo elettrico a tre ruote dell’azienda), progettati per soddisfare le esigenze di mobilità quotidiana all'interno dello Stato del Papa. Le vetture saranno utilizzate dai dipendenti del Governatorato per le operazioni e le attività interne, contribuendo a una mobilità più efficiente, pratica e a basso impatto ambientale.

L'introduzione di questa flotta completamente elettrica si allinea alla strategia ambientale promossa dallo stesso Governatorato, che ha avviato un programma di sviluppo della mobilità sostenibile denominato "Ecological Conversion 2030", volto a ridurre l'impronta di CO₂ del proprio parco veicoli, con l'obiettivo di raggiungere una flotta a zero emissioni entro la fine del decennio.

I primi venti veicoli sono stati consegnati, lo scorso 30 giugno, alla presenza dei segretari generali del Governatorato, l’arcivescovo Emilio Nappa, e l’avvocato Giuseppe Puglisi-Alibrandi, e di Olivier François, Amministratore Delegato di Fiat e direttore Marketing di Stellantis. «Abbiamo firmato questo accordo – ha spiegato il presule - per promuovere, sulla scia del magistero del Papa, il rispetto dell’umanità, della fraternità e dell’ambiente». Gli ha fatto eco Puglisi-Alibrandi, secondo cui l’iniziativa «rende tangibili le linee guida dell’Enciclica “Laudato si’” di papa Francesco». Per Gaetano Thorel, Head of Enlarged Europe Fiat, «è una bellissima collaborazione che va nella direzione di portare il Vaticano a essere il primo Stato a zero emissioni entro il 2030».

La cerimonia di consegna ha anticipato un evento più ampio che si è tenuto a Roma, dedicato all'intera divisione micromobilità di Fiat. Al centro della strategia resta Topolino, il quadriciclo elettrico che, secondo il costruttore, dal 2025 è leader del mercato europeo dei quadricicli a zero emissioni. Il modello continua a registrare una crescita della domanda e nel secondo trimestre del 2026 si avvia a segnare un record di ordini, con un incremento del 30% rispetto allo stesso periodo del 2025. Fiat sottolinea inoltre come il successo di Topolino abbia contribuito ad aumentare la quota di veicoli elettrici del segmento, portando il mix oltre il 60%, il valore più elevato nel panorama automobilistico europeo.

Anche per questo la gamma si amplia con nuove interpretazioni del modello. Debutta il nuovo colore Corallo, mentre la versione Dolcevita introduce per la prima volta una carrozzeria chiusa con tetto apribile in tela. A questa si affianca la Topolino Vilebrequin Collector's Edition, realizzata in una serie limitata di 200 esemplari destinati a Italia e Francia, caratterizzata da una livrea bicolore d'ispirazione nautica, dettagli esclusivi firmati Vilebrequin e un abitacolo dedicato con richiami al mondo dello yachting. Per un pubblico più giovane arriva invece la Topolino Sport Special Edition, ispirata alla Nuova 500 Sport del 1958, con quattro nuove colorazioni, tre combinazioni di strisce decorative e un abitacolo rivisitato con finiture effetto carbonio. A completare le novità c'è Monsterlino, un sistema di altoparlanti Bluetooth sviluppato insieme a Monster, fissabile magneticamente al veicolo e utilizzabile anche separatamente tramite smartphone.

Accanto alla mobilità personale, Fiat amplia anche il progetto Tris, il veicolo elettrico a tre ruote. Dopo l'impiego in ambito professionale, arriva il concept Dolcevita, pensato per i settori dell'ospitalità e del tempo libero e ispirato allo stile della Riviera italiana. Il veicolo è stato immaginato come una piattaforma versatile per attività itineranti, dal food & beverage ai servizi turistici. Contestualmente prende il via una collaborazione con Caffè Vergnano per sviluppare nuove soluzioni di street coffee. Infine, c’è Multiplina, che reinterpreta in chiave contemporanea la storica Fiat 600 Multipla del 1956. Si tratta di un veicolo a quattro posti (verrà presentato ufficialmente nei prossimi mesi), pensato come soluzione intermedia tra Topolino e un’automobile tradizionale. «Con Topolino, Tris e la nostra visione per il futuro, Multiplina, vogliamo creare un ecosistema completo per le città di domani», ha sottolineato Olivier François. E Thorel ha aggiunto: «La micromobilità rappresenta la transizione elettrica più facile ed è parte del nostro Dna».