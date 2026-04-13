Debutta EV2: ecco come va la nuova piccola elettrica di Kia

Dimensioni compatte, autonomia fino a 453 km e prezzi accessibili per una vettura sostenibile e intelligente

Kia EV2 rappresenta il modello di ingresso nella mobilità elettrica di Kia, fatto con razionalità e sostenibilità, partendo da un design lineare, senza angoli. Malgrado le misure compatte (la lunghezza supera di pochissimo i 4 metri) c'è spazio sufficiente per quattro persone, grazie anche al pacco batterie posizionato nel telaio, con un baricentro basso che non toglie spazio agli occupanti. Tanto da poter dire che può soddisfare i bisogni di una famiglia o di chi deve portare dei passeggeri con relativi bagagli. E lo fa in maniera intelligente.

Per Kia EV2 sono due le opzioni di batterie: una standard da 42,2 kWh (147 CV9 e una long-range da 61,0 kWh (136 CV). L'autonomia di percorrenza raggiunge 317 chilometri nella versione standard e fino a 453 chilometri nella versione long-range. Le potenze sono di 136 e 147 CV. Entrambe le opzioni di batteria funzionano con un’architettura a 400V. La ricarica rapida, in corrente continua, in condizioni ottimali, richiede 29 minuti per guadagnare dal 10 all’80% di percorrenza con la batteria standard e circa 30 minuti per la versione long-range.

Com'è. EV2, per la prima volta su un modello Kia, supporta la ricarica in corrente alternata (CA) sia da 11 kW che da 22 kW. Questa funzionalità permette agli utenti un elevato grado di flessibilità per la ricarica domestica e pubblica, dal momento che l'infrastruttura CA rimane la più diffusa in Europa. EV2 offre il più recente sistema di navigazione per auto connesse (ccNC) a triplo schermo di Kia, che integra un quadro strumenti da 12,3 pollici, un touch screen centrale da 12,3 pollici e un display per il climatizzatore da 5,3 pollici. Per quanto riguarda la sicurezza e l'assistenza alla guida, EV2 offre una gamma completa di sistemi avanzati ADAS, solitamente presenti nei segmenti di mercato superiori. I sistemi disponibili comprendono: Highway Driving Assist 2, Front Collision Avoidance Assist 2.0, Smart Cruise Control 2, Remote Smart Parking Assist Entry, Blind-spot View Monitor e Surround View Monitor.

Come va. Al volante si sente il peso delle batterie, come in tutte le elettriche, ma l’assetto è neutro e il confort assicurato dal sistema di sospensioni e gommatura. Sterzo diretto con poco gioco, in pratica si ha sempre il controllo del veicolo senza sorprese, con ampia silenziosità di marcia, buona visibilità laterale e posteriore. Sedili comodi e accesso posteriore adeguato anche per chi è alto.

Quanto costa. I prezzi partono da 26.600 euro e sono quattro gli allestimenti disponibili. Il massimo del listino è toccato dalla versione GT Line da 61 kW/h a 40.850 euro