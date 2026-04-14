Cambio gomme: è il momento di tornare alle estive

Con l’arrivo della bella stagione è tempo di pensare al cambio gomme: dal 15 aprile e fino al 15 maggio, gli automobilisti che montano pneumatici invernali devono provvedere alla sostituzione con pneumatici estivi. Chi utilizza gomme invernali con codice di velocità conforme a quanto indicato sul libretto può evitare il cambio, anche se questa scelta è sconsigliata. Utilizzare pneumatici adatti alla stagione garantisce infatti maggiore sicurezza, migliore tenuta di strada e minori consumi di carburante. Gli automobilisti che montano pneumatici definiti commercialmente "quattro stagioni" possono continuare a utilizzarli, purché riportino la marcatura M+S sul fianco e siano con codice di velocità rispondente alla carta di circolazione del veicolo su cui vengono montati.

Il cambio stagionale rappresenta inoltre un’occasione ideale per effettuare un controllo accurato dello stato dei pneumatici, verificando sia la pressione di gonfiaggio sia il livello di usura, così da assicurarsi che i pneumatici garantiscano sempre le migliori prestazioni possibili. Per ogni intervento sui pneumatici, sia di manutenzione che di cambio gomme, è necessario rivolgersi ad un rivenditore specializzato, cioè un gommista, che potrà consigliare la soluzione più adatta alle caratteristiche del veicolo e alle abitudini di guida di ciascun automobilista. Il “fai da te” è vietato per legge.

“Molti automobilisti non effettuano il cambio gomme o lo effettuano fuori dai tempi previsti. Questa operazione — spiega Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma — è estremamente importante per viaggiare sicuri ottimizzando le prestazioni dei propri pneumatici e quindi del veicolo in dotazione. Con pneumatici estivi nel periodo stagionale caldo, si migliorano spazi di frenata, tenuta di strada e comfort di guida e soprattutto la sicurezza stradale.”

Il mancato rispetto dell’obbligo di sostituzione nei termini previsti, per chi utilizza pneumatici con codice di velocità inferiore a quello riportato in carta di circolazione, può comportare sanzioni pecuniarie (da 431 euro a 1.734 euro), ma anche la detrazione di punti sulla patente, la mandata in revisione del veicolo fino al possibile fermo amministrativo.