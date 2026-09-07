Apple e il nuovo Car Play: ecco come cambia la vita in automobile

Per i fedeli di Apple la data più attesa dell'anno è quella di lunedì 14 settembre: quasi certamente, verranno presentati i nuovi iPhone e con loro debutterà la nuova versione del sistema operativo che gira sui telefoni del colosso di Cupertino, chiamata IOS 27. Verrà preinstallata sui nuovi modelli, ma sarà disponibile anche per gli iPhone già venduti, a partire dalla serie 11. Da qui l'aggiornamento di Apple Car Play - l’interfaccia che appare sullo schermo principale dell’auto quando viene collegato un iPhone - che introduce una serie di novità pensate per rendere l’esperienza in auto più fluida, intuitiva e vicina all’uso quotidiano dello smartphone.

La principale riguarda Siri AI, l’assistente virtuale evoluto che prende il posto di Siri e consente di gestire navigazione, messaggi e infotainment con un linguaggio "naturale", senza la rigidità dei comandi tradizionali. Una funzione destinata a cambiare l’interazione con il sistema, ma che al momento non è disponibile in Europa, a causa del pacchetto normativo Dma dell’UE, che a detta di Apple le impedisce di rilasciare la novità.

Nell’uso di tutti i giorni migliorano soprattutto le funzioni legate allo streaming audio, con nuovi controlli touch sullo schermo della vettura che permettono di saltare rapidamente a un punto preciso dei contenuti. Apple interviene anche su uno dei nodi più critici, la stabilità della connessione wireless tra smartphone e auto, promettendo un collegamento più affidabile, mentre arrivano aggiornamenti anche per il navigatore GPS. Cambia anche l’interfaccia, che adotta l’effetto Liquid Glass già visto sugli altri dispositivi, a cui si affiancano le Live Activities e nuovi widget personalizzabili, pensati per offrire informazioni rapide e sempre accessibili durante la guida. Il nuovo CarPlay inoltre dialogherà di più con i veicoli elettrici, affinché l’autonomia residua possa essere confrontata con la distanza dalla destinazione indicata dalle app di navigazione come Apple Mappe e Google Maps e al conducente possa essere eventualmente suggerita una sosta per la ricarica.

Tra le novità che hanno creato più attesa tra gli appassionati c’è infine lo streaming video, disponibile quando la vettura è ferma: in questo caso lo schermo di bordo si trasforma in una vera estensione dello smartphone, continuando poi con il solo audio durante la marcia e rendendo l’auto anche uno spazio di intrattenimento nei momenti di sosta. In pratica, CarPlay mostrerà una versione dell’app Apple TV direttamente nella schermata principale, con la possibilità di accedere alla propria watchlist, cercare film e serie e riprodurre i contenuti. La funzione dovrà essere attivata dai costruttori della vettura tramite aggiornamenti software anche se non tutti i veicoli compatibili con Car Play potrebbero supportare la novità immediatamente.