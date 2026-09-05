San Bartolo Longo sarà il patrono della città di Pompei

Sarà san Bartolo Longo (1841-1926) il patrono della città di Pompei. L’annuncio è stato dato questa mattina dall’arcivescovo prelato di Pompei, Tommaso Caputo, durante un momento di preghiera nella cappella dedicata al fondatore del Santuario. Quest'anno ricorrono i 100 anni dalla morte del santo che fu il padre nobile del santuario mariano. Alla presenza del sindaco Giuseppe Tortora, del clero della prelatura, di religiosi, religiose, cittadini e pellegrini, l’arcivescovo ha presentato le iniziative per il centenario della morte dell’apostolo del Rosario, avvenuta il 5 ottobre 1926. In vista della ricorrenza, Caputo ha comunicato che il Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti ha concesso la confirmatio con cui la Santa Sede accoglie la proposta della Prelatura territoriale di eleggere san Bartolo patrono della città. La sua memoria sarà celebrata ogni anno il 5 ottobre. La richiesta era stata condivisa anche dall’amministrazione comunale come segno di gratitudine verso colui che, insieme alla contessa Marianna Farnararo De Fusco, fondò il Santuario della Beata Vergine del Rosario, le opere di carità annesse, la congregazione delle Suore Domenicane Figlie del Santo Rosario di Pompei e la Nuova Città. Longo morì prima dell’istituzione del Comune autonomo di Pompei, avvenuta nel 1928, ma fu tra i principali artefici della sua crescita. Il riconoscimento richiama così l’eredità spirituale e civile del santo, legata alla diffusione del Rosario, all’attenzione per gli ultimi e all’impegno per la pace. E il prossimo ottobre entreranno nel vivo le celebrazioni in onore del santo per questo importante anniversario: i cento anni dalla morte. Domenica 4 ottobre , alle 10.30, la Messa in piazza Bartolo Longo sarà presieduta dall’arcivescovo Paolo Rudelli, sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato della Santa Sede, che a mezzogiorno guiderà la recita della Supplica composta da San Bartolo Longo nel 1883. Il momento culminante sarà lunedì 5 ottobre, nel giorno esatto del centenario della morte del fondatore della città santuario (1926-2026). Alle 10 sarà celebrata in Santuario la Santa Messa con la partecipazione delle Scuole Primarie di Pompei. Alle 11 si rinnoverà l’omaggio floreale al Monumento di San Bartolo in Piazza Bartolo Longo, mentre alle 11.30 sarà celebrata una nuova Messa con la partecipazione delle Scuole Secondarie.