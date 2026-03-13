"Un caffè con il recruiter"

Un confronto informale, ma con un obiettivo preciso: trasformare il dialogo tra candidato e recruiter in un passo concreto verso il lavoro. Nasce con questo intento Il caffè con il recruiter, la nuova iniziativa promossa da e-work – Hr Company specializzata nella consulenza e somministrazione di lavoro per aziende e multinazionali – che per tutto il mese di marzo propone degli incontri individuali in filiale dedicati a chi desidera confrontarsi sul proprio percorso professionale e sulle opportunità presenti nel mercato del lavoro. Gli incontri individuali sono pensati come uno spazio di dialogo diretto tra candidato e recruiter: un momento per raccontare il proprio percorso, confrontarsi sul curriculum, chiarire le competenze maturate e comprendere quali possano essere le prospettive concrete di inserimento o sviluppo professionale. «Con Il caffè con il recruiter vogliamo offrire alle persone un momento di confronto semplice e accessibile, ma allo stesso tempo utile a generare un passo concreto nel loro percorso professionale - spiega Mara Nolli, Head of Marketing & Public Relations di e-work -. L’obiettivo non è solo ascoltare i candidati, ma aiutarli a comprendere meglio il proprio posizionamento nel mercato del lavoro e, quando possibile, attivare immediatamente le opportunità più coerenti con il loro profilo».

Durante l’incontro il recruiter supporta il candidato nell’analisi del proprio percorso professionale e restituisce una valutazione realistica rispetto alle competenze e agli obiettivi dichiarati. In questa occasione vengono inoltre verificate eventuali opportunità di lavoro già attive e, se il profilo risulta in linea con le esigenze delle aziende clienti, può essere avviata una candidatura mirata o una proposta attiva verso realtà potenzialmente interessate. L’incontro può rappresentare anche il primo passo di un percorso più strutturato: in alcuni casi, infatti, può essere programmato un secondo momento di approfondimento per sviluppare ulteriormente il profilo professionale e definire strategie di candidatura più mirate.

La prenotazione degli incontri è possibile attraverso la landing dedicata sul sito di e-work: https://www.e-workspa.it/un-caffe-con-il-recruiter-marzo-2026/

L’iniziativa segue quella di gennaio Ripartiamo insieme e di febbraio Mettiamo ordine alle tue competenze. Fanno parte di un percorso più ampio: nel corso dell’anno e-work proporrà attività dedicate, con focus differenti, per intercettare bisogni specifici dei candidati e rafforzare il proprio ruolo di orientamento e supporto. Un caffè con il recruiter si inserisce nel percorso di e-work volto a promuovere un modello di accompagnamento al lavoro attento alle persone, ai loro tempi e alle loro reali possibilità di inserimento.