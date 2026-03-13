Laureate Stem, più opportunità con le Academy Ict

Il mercato del lavoro per i profili Stem – figure con competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche – si conferma dinamico e ricco di opportunità, specialmente per i laureati nei diversi indirizzi di Ingegneria e Informatica. In Italia, tra i laureati Stem, la componente maschile è più elevata e raggiunge il 58,9%, rispetto al 41,1% di quella femminile, con un divario più marcato nelle materie informatiche e ingegneristiche (Almalaurea, 2025). Un gap che evidenzia come, purtroppo, la scienza e la tecnologia siano ancora spesso percepite come “tradizionalmente maschili”, uno stereotipo che parte dall’istruzione e si riverbera poi sul mondo del lavoro.

Umana promuove da sempre la valorizzazione del talento femminile, sviluppando iniziative che aiutano a superare queste barriere. La sua Area Specialistica Ict favorisce l’incontro tra profili Stem e imprese attraverso Academy dedicate, con migliaia di allievi e ore di formazione erogate. Negli ultimi anni si è inoltre registrato un incremento di circa il 10% della partecipazione femminile, un segnale significativo di percorsi formativi in cui le donne stanno conquistando uno spazio sempre più rilevante.

«Le competenze Stem offrono alle giovani donne straordinarie opportunità di crescita e carriera professionale. Sono oggi le più richieste dal mercato del lavoro, eppure persistono barriere culturali che relegano troppo spesso questi ambiti agli uomini - ha dichiarato Maria Raffaella Caprioglio, presidente di Umana -. Su questo fronte dobbiamo fare ancora di più, raccontare storie di modelli positivi e valorizzare esperienze di successo. Mai come oggi è fondamentale spingere le giovani studentesse e le loro famiglie a guardare alle materie tecniche con occhi diversi, comprendendo quanto il loro contributo in termini di competenza e creatività sia fondamentale e apprezzato dalle imprese».

Tra i progetti promossi e realizzati da Umana anche corsi e percorsi di upskilling e reskilling per l’inserimento nelle imprese di donne con profili Stem e iniziative di valore come il Premio Ingenio al femminile, realizzato dal Cni-Consiglio nazionale degli ingegneri in collaborazione con Cesop Hr Consulting Company, che si propone di contribuire alla riduzione della disparità, in particolare nel mondo dell’ingegneria e delle discipline Stem.