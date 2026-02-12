Thales, 9mila nuove assunzioni in tutto il mondo

Thales prevede di assumere più di 9mila persone a livello globale nel 2026 per sostenere la forte crescita nei suoi segmenti di business: difesa, aerospazio e cybersecurity. Nel nostro Paese il Gruppo prevede di inserire 290 persone tra Thales Italia e Thales Alenia Space. Nel 2025, a livello globale, le donne hanno rappresentato il 32% delle nuove assunzioni - in Italia la percentuale è del 40% con un +27% rispetto all'anno precedente. Grazie all'iniziativa "Vocation Makers" Thales sostiene giovani talenti nell'area Stem. Nel mondo, nel 2025 l'azienda ha incontrato 250mila studenti delle scuole, in Italia con tali iniziative Thales ha raggiunto circa 200 studenti di età compresa tra i 6 e i 19 anni. Con Stem for All iniziativa volta a erogare borse di studio a giovani studenti provenienti da contesti svantaggiati, Thales Italia prevede di assegnare borse di studio in collaborazione con 12 Università italiane. Nell'ultimo anno sono stati attivati 20 tirocini extracurriculari, con un tasso di conversione in contratto superiore al 60%. I candidati interessati alle posizioni disponibili in Thales possono trovare maggiori informazioni e candidarsi on line all’indirizzo Stem for All. prevede di assumere più di 9mila persone a livello globale nel 2026 per sostenere la forte crescita nei suoi segmenti di business: difesa, aerospazio e cybersecurity.Nel 2025, a livello globale, le donne hanno rappresentato il 32% delle nuove assunzioni - in Italia la percentuale è del 40% con un +27% rispetto all'anno precedente. Grazie all'iniziativa "" Thales sostiene giovani talenti nell'area Stem. Nel mondo, nel 2025 l'azienda ha incontrato 250mila studenti delle scuole, in Italia con tali iniziative Thales ha raggiunto circa 200 studenti di età compresa tra i 6 e i 19 anni. Coniniziativa volta a erogare borse di studio a giovani studenti provenienti da contesti svantaggiati, Thales Italia prevede di assegnare borse di studio in collaborazione con 12 Università italiane. Nell'ultimo anno sono stati attivati 20 tirocini extracurriculari, con un tasso di conversione in contratto superiore al 60%. I candidati interessati alle posizioni disponibili in Thales possono trovare maggiori informazioni e candidarsi on line all’indirizzo https://careers.thalesgroup.com/global/en/home qui per

Human Company, gruppo italiano e player di riferimento nel settore dell’hospitality, avvia la campagna di recruiting 2026. Un piano di inserimenti che accompagna l’inizio di una nuova stagione turistica e si inserisce nel percorso di crescita solido e strutturato del Gruppo, che ha infatti chiuso il 2025 con dati di rilievo: un incremento del 9% dei ricavi rispetto all’anno precedente e oltre 4,3 milioni di presenze nelle proprie strutture. Questi importanti risultati sono frutto dell’impegno e della professionalità delle persone dell’azienda, la cui valorizzazione rappresenta da sempre uno dei pilastri capaci di orientare tutte le scelte strategiche alla base dell’evoluzione di Human Company. In questo contesto, per la stagione 2026, la ricerca del personale si apre con circa 500 posizioni per risorse da aggiungere all’organico dei village e camping in town - situati tra Veneto, Toscana, Lazio e Lussemburgo - mentre sono 15 le figure richieste per vari dipartimenti dell’headquarter del Gruppo a Firenze. Diversi i settori di riferimento per i nuovi profili professionali: nell’ambito ricettivo si cercano 200 addetti front office, per l’accoglienza degli ospiti e la gestione delle prenotazioni, responsabili front office, per il coordinamento del personale della reception, addetti agli info point, incaricati di fornire informazioni sulla struttura, gli eventi e le esperienze pensate per conoscere al meglio il territorio circostante e infine, guest relator, che saranno per gli ospiti un ulteriore punto di riferimento durante il soggiorno. Gli inserimenti nell’area servizi saranno più di 200 tra gli addetti retail, per gli shop e i market delle strutture, oltre che il personale dedicato al Food&Beverage. In questo campo, il Gruppo è alla ricerca di addetti alla sala, al servizio e alla cucina come cuochi/e e pizzaioli/e. Non mancheranno poi le opportunità lavorative nel settore tecnico dove sono richieste 50 figure per le mansioni di manutenzione generale delle strutture e delle aree verdi. Per la Toscana, in particolare, sono circa 300 i profili da inserire nelle strutture della regione come lo hu Park Albatros village, lo hu Montescudaio village, lo hu Firenze camping in town, lo hu Firenze Certosa camping in town, la Palagina, il PLUS Florence e la sede centrale. Sono invece oltre 60 le posizioni aperte in Veneto tra lo hu Altomincio village e lo hu Venezia camping in town e 60 anche le figure cercate nel Lazio, che potranno entrare a far parte dei team del Fabulous village, dello hu I Pini village e dello hu Roma camping in town. Per maggiori informazioni, si invita a consultare la sezione , gruppo italiano e player di riferimento nel settore dell’hospitality, avvia la campagna di recruiting 2026. Un piano di inserimenti che accompagna l’inizio di una nuova stagione turistica e si inserisce nel percorso di crescita solido e strutturato del Gruppo, che ha infatti chiuso il 2025 con dati di rilievo: un incremento del 9% dei ricavi rispetto all’anno precedente e oltre 4,3 milioni di presenze nelle proprie strutture. Questi importanti risultati sono frutto dell’impegno e della professionalità delle persone dell’azienda, la cui valorizzazione rappresenta da sempre uno dei pilastri capaci di orientare tutte le scelte strategiche alla base dell’evoluzione di Human Company. In questo contesto, per la stagione 2026, la ricerca del personale si apre con circaper risorse da aggiungere all’organico dei village e camping in town- situati tra Veneto, Toscana, Lazio e Lussemburgo - mentre sonole figure richieste per vari dipartimenti dell’. Diversi i settori di riferimento per i nuovi profili professionali: nell’si cercano 200, per l’accoglienza degli ospiti e la gestione delle prenotazioni,, per il coordinamento del personale della reception,, incaricati di fornire informazioni sulla struttura, gli eventi e le esperienze pensate per conoscere al meglio il territorio circostante e infine,, che saranno per gli ospiti un ulteriore punto di riferimento durante il soggiorno. Gli inserimenti nell’saranno più di 200 tra gli addetti retail, per gli shop e i market delle strutture, oltre che il personale dedicato al Food&Beverage. In questo campo, il Gruppo è alla ricerca di addetti alla sala, al servizio e alla cucina come cuochi/e e pizzaioli/e. Non mancheranno poi le opportunità lavorative neldove sono richieste 50 figure per le mansioni di manutenzione generale delle strutture e delle aree verdi. Per la, in particolare, sono circai profili da inserire nelle strutture della regione come loPark Albatros village, loMontescudaio village, loFirenze camping in town, loFirenze Certosa camping in town, la Palagina, il PLUS Florence e la sede centrale. Sono invece oltrele posizioni aperte intra loAltomincio village e loVenezia camping in town eanche le figure cercate nel, che potranno entrare a far parte dei team del Fabulous village, delloI Pini village e delloRoma camping in town. Per maggiori informazioni, si invita a consultare la sezione People del sito corporate di Human Company.

Gruppo Teddy (www.teddy.it), uno dei leader internazionali nel settore dell’abbigliamento con i marchi Terranova, Calliope, Rinascimento e QB24, continua a registrare nel 2025 una crescita positiva tanto da prevedere un piano da 260 assunzioni per il 2026. Alla base del percorso del Gruppo ci sono da sempre valorizzazione e realizzazione personale, pilastri del Sogno di Teddy tracciato 65 anni fa dal fondatore Vittorio Tadei, che voleva creare un'azienda profondamente legata ai valori delle persone che ogni giorno la vivono. Questo impegno si è trasformato nel tempo da sensibilità familiare in un un programma strutturato di formazione e welfare aziendale attraverso progetti come la Cittadinanza d'impresa o “Teddy sostiene chi ti sta a cuore”. Le persone sono al centro della strategia di Teddy grazie a iniziative concrete, tra cui: Ilcontinua a registrare nel 2025 una crescita positiva tanto da prevedere un piano daper il 2026. Alla base del percorso del Gruppo ci sono da sempre valorizzazione e realizzazione personale, pilastri del Sogno di Teddy tracciato 65 anni fa dal fondatoreche voleva creare un'azienda profondamente legata ai valori delle persone che ogni giorno la vivono. Questo impegno si è trasformato nel tempo da sensibilità familiare in un un programma strutturato di formazione e welfare aziendale attraverso progetti come la Cittadinanza d'impresa o “Teddy sostiene chi ti sta a cuore”. Le persone sono al centro della strategia di Teddy grazie a iniziative concrete, tra cui:

Il centro di formazione di

oltre 2.200mq deputato alla crescita professionale di più di 300

dipendenti ogni anno provenienti da 19 Paesi.

di oltre 2.200mq deputato alla crescita professionale di più di 300 dipendenti ogni anno provenienti da 19 Paesi. L’erogazione di misure a sostegno

alla genitorialità come il bonus bebè di 500 € per i nuovi nati, il

nido aziendale nella sede centrale con retta convenzionata e i voucher

di 600€ per ogni figlio per l’iscrizione a centri estivi convenzionati di

Rimini .

alla genitorialità come il il con retta convenzionata e i . Rinnovo dei “piani di crescita”,

percorsi a tappe progressive per oltre 200 ruoli per permettere a

ciascuno di avere un’idea chiara delle potenzialità del proprio percorso

professionale.

Iziwork, sulla scia della nuova leadership, iniziata con la nomina di Domenico Di Gravina a managing director Group Italy e del preannunciato progetto di crescita, inaugurerà un nuovo hub a Treviso nel mese di marzo. L’apertura a Treviso consentirà all’Agenzia per il lavoro di essere più presente su tutto il territorio e vicina ai clienti presenti nella provincia, così da poter instaurare nuove relazioni e consolidare quelle già esistenti. Le ricerche in corso riguardano soprattutto i settori della Logistica, Tessile, Materie Plastiche e Alimentari. I profili più ricercati in questi settori sono:

· Logistica: magazzinieri con uso di muletto, responsabili di magazzino, addetti al carico e scarico merci.

· Tessile: operai controllo qualità, responsabile di prodotto, back office commerciale.

· Materie Plastiche: ingegneri, progettisti, operatori addetti alle macchine a stampaggio, manutentori meccanici ed elettrici.

· Alimentare: responsabile qualità, food and beverage manager, operai specializzati, addetti al confezionamento alimentare.

Per la nuova apertura l'Agenzia per il lavoro ricerca anche personale interno:

· Un branch manager che seguirà relazioni con il territorio;

· Due recruiter che si occuperanno delle selezioni delle ricerche.

Per le candidature visitare il sito: www.iziwork.com (Lavora con noi).