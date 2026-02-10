Formazione continua nella moda e nell'imprenditoria

Workshop Experience della scuola, un programma di quattro settimane che permette ai partecipanti di prendere parte a uno dei workshop dei Master One-Year di Domus Academy, lavorando fianco a fianco con gli studenti attualmente in corso. L’esperienza offre un’introduzione diretta al modello accademico internazionale di Domus Academy e al suo approccio didattico-progettuale learning by designing. È possibile iscriversi alle sessioni in diversi momenti dell’anno, iniziando il proprio percorso ad aprile, giugno, settembre o novembre: tale flessibilità rende il programma accessibile per partecipanti italiani e provenienti dall’estero. Le Workshop Experience si svolgono in presenza nel campus di Milano e le lezioni sono tenute interamente in inglese, seguendo il programma formativo erogato a livello di master, con una quota di partecipazione di 4mila euro. Le Workshop Experience offrono opportunità di studio e lavoro in team multidisciplinari per lo sviluppo di progetti, dal concept fino alla fase di sperimentazione, in collaborazione con professionisti del settore; possibilità di seguire lezioni, seminari e boot-camp tenuti da docenti internazionali e professionisti del settore; accesso ai laboratori specializzati di Domus Academy — tra cui Design Lab e Fashion Lab — dotati di stampanti 3D, macchine da cucire e attrezzature avanzate, con il supporto di designer e tecnici esperti. Ecco l’elenco completo dei workshop: https://www.domusacademy.com/programmes/workshop-experience/. Domus Academy , scuola internazionale di design e moda, afferma il suo sostegno per una formazione continua dei professionisti della creatività con un nuovo programma di corsi intensivi. Sono infatti attive le iscrizioni per ledella scuola, unche permette ai partecipanti di prendere parte a uno dei workshop dei Master One-Year di Domus Academy, lavorando fianco a fianco con gli studenti attualmente in corso. L’esperienza offre un’introduzione diretta al modello accademico internazionale di Domus Academy e al suo approccio didattico-progettuale. È possibile iscriversi alle sessioni in diversi momenti dell’anno, iniziando il proprio percorso ad: tale flessibilità rende il programma accessibile per partecipanti italiani e provenienti dall’estero. Le Workshop Experience si svolgono in presenza nel campus di Milano e le lezioni sono tenute interamente in, seguendo il programma formativo erogato a livello di, con una. Le Workshop Experience offrono opportunità di studio e lavoro in team multidisciplinari per lo sviluppo di progetti, dal concept fino alla fase di sperimentazione, in collaborazione con professionisti del settore; possibilità di seguire lezioni, seminari e boot-camp tenuti da docenti internazionali e professionisti del settore; accesso ai laboratori specializzati di Domus Academy — tra cui Design Lab e Fashion Lab — dotati di stampanti 3D, macchine da cucire e attrezzature avanzate, con il supporto di designer e tecnici esperti. Ecco l’elenco completo dei workshop:

Philip Morris Italia annuncia l’avvio di una nuova Sales Academy che porterà all’ingresso in azienda di 200 risorse per un percorso di formazione e sviluppo della durata di 24 mesi. Obiettivo ultimo: attrarre talenti per costruire i professionisti del business del futuro. Le nuove risorse saranno inserite nel ruolo di business builder e coinvolte nelle attività della filiera commerciale dell’azienda, a supporto del processo di trasformazione del business verso i prodotti senza fumo. L’iniziativa si inserisce in un contesto occupazionale che vede Philip Morris Italia contare oltre 3.200 dipendenti nelle due affiliate italiane e una filiera integrata del made in Italy che coinvolge più di 44mila persone a livello nazionale. La Sales Academy è progettata per sviluppare competenze professionali, commerciali e relazionali ad alto valore aggiunto, accompagnando le nuove risorse in un percorso strutturato di crescita e specializzazione. Il programma formativo prevede moduli dedicati alla comprensione delle priorità di business, corsi operativi sull’utilizzo dei principali sistemi e tool aziendali, lo sviluppo di competenze funzionali e relazionali, oltre a un focus sulla capacità di comunicare in modo chiaro, fattuale ed efficace. Il processo di selezione, a cura del dipartimento People & Culture, è già attivo attraverso il sito di Philip Morris International e le piattaforme LinkedIn e Indeed.

La Divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, guidata da Mauro Micillo, avvia la IV edizione del Next generation executive program, il percorso formativo dedicato ai giovani, realizzato in collaborazione con Sda Bocconi School of Management e Digit’Ed. L’iniziativa ha già formato circa 150 professionisti e, con l’avvio della nuova edizione, porterà a 200 il numero complessivo dei partecipanti under 35 della Divisione Imi Cib, attivi in Italia e all’estero, attraverso un percorso strutturato di crescita professionale e di sviluppo delle competenze manageriali. L’offerta formativa del programma biennale 2026–2028 propone contenuti aggiornati su intelligenza artificiale, innovazione e trasformazione digitale, integrati da moduli dedicati all’analisi delle tendenze macroeconomiche e degli scenari geopolitici che influenzano i mercati finanziari. Il programma prevede circa 150 ore di formazione, articolate tra sessioni in presenza e digitali, attività di action learning, lavori di gruppo e un project work finale, con il contributo di docenti della Sda Bocconi School of Management e il coinvolgimento dei manager della Divisione Imi Cib e del Gruppo.

Tot, la piattaforma fintech italiana guidata dal ceo Doris Messina e dal coo Bruno Reggiani, ha aperto le candidature per l’edizione 2026 di Tot. Circle, programma di mentorship e formazione imprenditoriale gratuita rivolta a founder di startup e leader di aziende più tradizionali orientate all’innovazione. Dopo il successo della prima edizione, che ha registrato oltre 400 candidature, Tot. rilancia l'iniziativa con un format ancora più ricco e una serie di eventi sul territorio per incontrare le community imprenditoriali locali. Il programma di Tot. Circle 2026 si articolerà in due giornate di formazione in presenza a Milano (16-17 aprile 2026), un evento di networking (16 aprile 2026) e cinque masterclass online (tra il 20 e il 30 aprile 2026). Il programma è pensato per Founder di startup e leader di imprese tradizionali. Durante il programma intensivo, i partecipanti selezionati avranno accesso gratuitamente a workshop sulla leadership, sessioni con investitori e formazione su burocrazia, amministrazione e gestione finanziaria. Inoltre, le cinque masterclass online approfondiranno temi come l'utilizzo professionale dell'AI, l’utilizzo strategico del networking e del personal branding e molto altro. Prima dell'avvio del programma di formazione, Tot. organizzerà una serie di eventi di presentazione in quattro città italiane:

- Roma | 11 febbraio a partire dalle 18.30 presso Zest Hub, Via Marsala 29H, in collaborazione con Zest [ Registrazione

- Milano | 16 febbraio a partire dalle 18.30 presso Zest Milano, Via Quaranta 40, in collaborazione con Zest [ Registrazione

- Catania | 18 febbraio a partire dalle 18.30 presso Isola Catania, Piazza Pappalardo 23 (Palazzo Biscardi), in collaborazione con The Wave [ Registrazione