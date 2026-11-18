Sono circa 300 le persone impiegate finora. L'occupazione complessiva salirà a 800 tra dirette e indirette

Al momento sono circa 300 le persone impiegate a oggi all’interno del Roma Outlet Village, un numero destinato a crescere fino a circa 400 con il completamento della prima fase nei prossimi mesi. La seconda fase di sviluppo prevede un ulteriore incremento portando l’occupazione complessiva a circa 800 persone tra dirette e indirette. A questi numeri si aggiungeranno ulteriori ricadute economiche sul territorio, con effetti positivi per le imprese locali e per i settori dei servizi e del commercio.

In collaborazione con CVing, partner tecnico dell’iniziativa, è stata attivata la piattaforma dedicata alla raccolta delle candidature, attraverso la quale i candidati potranno proporsi per le diverse opportunità professionali. Le figure ricercate sono quelle di sales assistant e store manager.