Octopus Energy cerca 50 nuovi talenti a Roma

Octopus Energy, compagnia energetica che vuole rendere l'energia rinnovabile più equa e accessibile con l'aiuto della tecnologia, cerca 50 nuovi talenti a Roma per ampliare il team nella Capitale. L'espansione è legata alla volontà di continuare a offrire un servizio di eccellenza, mentre sempre più persone scelgono di passare ad Octopus, che quest'anno ha duplicato la propria base clienti e superato il milione di utenze in Italia. Per mantenere la vicinanza e l'affidabilità che da sempre ne contraddistinguono il servizio, Octopus sta cercando nuovi talenti per la sede di Roma.

La ricerca punta all'assunzione di 50 professionisti e le posizioni aperte riguardano principalmente le figure di Energy specialist e ambasciatori. Energy specialist: figura unica nel settore energetico, che combina il contatto diretto e quotidiano con i clienti e l'operatività di back office. Usando tecnologia, dati e lavoro di squadra, gestisce ogni richiesta dall'inizio alla fine, dalla risposta al telefono fino alla risoluzione tecnica e amministrativa, senza passaggi di consegna o attese inutili. A differenza dei modelli tradizionali, in Octopus non ci sono procedure rigide: gli Energy specialist hanno la libertà di prendere decisioni con autonomia e buon senso, unendo relazione umana e capacità di analisi per gestire ogni caso in modo personalizzato. Ambasciatori Octopus Energy: figure dedicate a far conoscere Octopus attraverso la presenza fisica sul territorio, spiegandone la missione e le caratteristiche peculiari, e aiutando le persone ad accedere ai benefici offerti dalla compagnia. L'ampliamento del team Octopus prosegue a pochi mesi dal traguardo di 300 dipendenti in Italia, raggiunto a soli quattro anni dall'ingresso nel mercato nazionale. Partiti da Ascoli Piceno con appena cinque persone, oggi Octopus Energy conta un team composto per il 63,5% da donne e per il 62,5% da persone di età inferiore a 35 anni. Quasi l'80% lavora ancora sul territorio piceno, ma con una presenza in continua crescita anche a Milano e Roma.

A rendere Octopus Energy una realtà unica nel mercato è il suo modello operativo avanzato, attraverso il quale ha reinventato il modo in cui opera una compagnia energetica e le figure necessarie per gestirla. Per questo, i team sono composti da profili con competenze ed esperienze differenti, ognuno con un ruolo chiaro e con l'obiettivo di prendere decisioni volte a creare un impatto concreto nella vita delle persone: un'eccellenza operativa che ha portato per tre anni di fila Octopus in testa alla classifica dei fornitori luce e gas più affidabili di Altroconsumo. Alla cura per i clienti corrisponde una medesima attenzione verso le persone che lavorano in azienda: Octopus Energy ha ottenuto la certificazione di Great Place to Work, riconoscimento che misura la qualità dell'ambiente di lavoro e l'esperienza dei dipendenti, ed è nella top 10 dei ranking Best workplaces for Trusted Leadership e Best Workplaces for Gen Z 2026, stilati negli scorsi mesi dalla società di ricerca e consulenza organizzativa.

«Per sostenere una crescita così rapida e una trasformazione reale di questo settore servono prima di tutto le persone giuste: energy specialist e ambasciatori sono il vero motore del nostro sviluppo, chi parla con le persone ogni giorno. È proprio per continuare a garantire un alto livello di qualità a chi sceglie di darci fiducia che continuiamo a investire sui talenti, cercando professionisti pronti a generare un impatto reale», conclude Giorgio Tomassetti, ceo di Octopus Energy in Italia.