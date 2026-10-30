Dalla formazione all'inserimento in azienda

Lombardini22, gruppo che si occupa di Architettura e Ingegneria, lancia Build Your Future, un percorso formativo post-diploma dedicato alla progettazione e alla computazione impiantistica, promosso e organizzato direttamente dal Gruppo e finalizzato all’inserimento dei partecipanti in azienda. Il progetto segna una nuova fase nell’impegno del Gruppo per lo sviluppo dei talenti e si inserisce nel percorso avviato con Accademia Lombardini22 e i precedenti percorsi Ifts, i quali hanno coinvolto complessivamente 24 diplomate e diplomati, tutti impiegati nel Gruppo. L’iniziativa risponde all’esigenza di rafforzare le competenze interne nell’area ingegneristica e impiantistica, sempre più strategica per il Gruppo, anche alla luce dello sviluppo delle attività dove sono richiesti livelli elevati di specializzazione e competenze tecniche specifiche. La scelta di formare direttamente nuove professionalità nasce anche dalla difficoltà di reperire sul mercato profili già qualificati e punta a costruire competenze coerenti con le esigenze dei progetti e con l’evoluzione delle attività del Gruppo. Il quadro occupazionale conferma, infatti, la forte domanda di profili ingegneristici: secondo il Rapporto AlmaLaurea 2026, il tasso di occupazione a un anno dalla laurea magistrale in area ingegneristica supera il 90%, a conferma dell’elevato assorbimento occupazionale di queste competenze.

I dettagli del percorso

Sono 18 i giovani tra i 18 e i 25 anni in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo equivalente in un ambito affine alle materie proposte che hanno iniziato il percorso. Sono previste oltre 800 ore di formazione in presenza, per una durata complessiva di sette mesi. Il programma affronta in modo multidisciplinare le principali aree legate alla progettazione e al funzionamento degli edifici e delle infrastrutture, con focus particolare su: progettazione elettrica, progettazione meccanica, Bim e strumenti digitali, computazione e controllo dei costi, project management, edilizia, sostenibilità e sicurezza. A ciò si affianca lo sviluppo di competenze trasversali, fondamentali per lavorare in team e gestire le diverse fasi del processo progettuale. La gestione diretta del Gruppo vede soprattutto coinvolti professionisti e professioniste di Lombardini22 come docenti in questo programma.

«Build Your Future nasce dalla concreta esigenza di Lombardini22 di sviluppare al proprio interno professionalità tecniche necessarie per rispondere alla carenza di competenze sul mercato. Le persone con una preparazione specialistica sono difficili da reperire e, per noi, investire nella loro crescita è una scelta strategica. Ci ispiriamo così alle scuole di formazione, percorsi per la crescita dei giovani in cui apprendimento tecnico, esperienza sul campo e affiancamento costruiscono competenze e senso di appartenenza, rendendo l’onboarding parte integrante della formazione e non una fase successiva», spiega Fabio Di Nunno, direttore Hr di Lombardini22.

«La crescita di Lombardini22 va di pari passo con la crescita delle nostre persone. È con questa convinzione che da tempo investiamo nella formazione, leva abilitante in un mercato del lavoro caratterizzato dalla rapida evoluzione delle competenze e dei fabbisogni delle imprese. In questo contesto, riteniamo che le aziende debbano assumere un ruolo sempre più attivo nel dialogo con il mondo della scuola e nell'ampliamento delle opportunità di accesso al lavoro, riconoscendo il valore delle competenze anche oltre il titolo universitario – conclude Franco Guidi, ceo di Lombardini22 -. Con Build Your Future ci rivolgiamo a diplomati e diplomate, offrendo loro la possibilità di accedere a un ambito ad alta specializzazione come quello del terziario avanzato e di confrontarsi con professionisti provenienti da percorsi formativi differenti. Un'opportunità di crescita professionale, ma anche di mobilità sociale, che amplia le possibilità di accesso a professioni tradizionalmente associate a percorsi di formazione universitaria».