Lavorare nell'arte non è più questione di passaparola

Quando parliamo di cultura in Italia, ci riferiamo a un sistema produttivo che vale 112,6 miliardi di euro, e che dà lavoro a oltre 1,5 milioni di persone, secondo i dati elaborati nel rapporto Io sono cultura. Dietro la dimensione economica del settore si nasconde, però, un problema concreto per chi cerca un impiego, un incarico professionale o un finanziamento. Le occasioni di lavoro e di finanziamento in questo settore esistono, ma restano difficili da intercettare, perché bandi, concorsi e avvisi pubblici sono distribuiti su decine di canali diversi, dai portali dei singoli comuni ai programmi europei, senza un punto di accesso comune.

Per chi si affaccia al settore dopo l’Università o lavora come professionista indipendente, il problema non è soltanto possedere le competenze richieste, ma anche sapere dove cercare, riuscire a monitorare con continuità fonti molto diverse tra loro e individuare in tempo le opportunità più adatte al proprio profilo. In questo contesto, il passaparola e la rete di conoscenze personali possono ancora fare la differenza nell’accesso alle informazioni. Zero Contenuti, agenzia italiana di content marketing che opera anche nel settore culturale attraverso la divisione Zero Arte, sceglie di colmare questo vuoto lanciando il progetto Zero Bandi, un servizio di ricerca e monitoraggio personalizzato di bandi e opportunità, pensato per aziende e liberi professionisti che operano nel settore culturale.

A differenza di un aggregatore tradizionale, Zero Bandi non richiede all’utente di cercare autonomamente tra centinaia di opportunità: è la piattaforma stessa ad individuare e selezionare quelle più pertinenti sulla base delle caratteristiche, delle esigenze e degli obiettivi del cliente.

«Lavoriamo nel settore culturale, e ogni giorno ci rendiamo conto di quanto la frammentazione delle informazioni e la complessità dei portali istituzionali rischiano di far perdere occasioni preziose. Se monitorare tutte le fonti è difficile anche per una società composta da più persone, lo è ancora di più per un singolo professionista o per un’azienda che deve orientarsi tra requisiti, scadenze e fonti diverse», spiega Flavia Scerbo Iose, fondatrice di Zero Contenuti.

Un mercato in crescita, con occasioni disperse

Il settore culturale è giovane e qualificato, ma segnato da frammentazione contrattuale e discontinuità lavorativa. È qui che si innesta il problema: un comune cerca chi gestirà la biblioteca o l’archivio, una fondazione apre una posizione, una regione pubblica un bando di finanziamento, ma queste informazioni raramente raggiungono chi potrebbe coglierle, soprattutto se vive in un territorio diverso.

Un archivista, uno storico dell’arte, un bibliotecario o un progettista culturale può quindi avere le competenze adatte per una posizione senza venire mai a conoscenza dell’avviso, semplicemente perché pubblicato su un portale che non consulta abitualmente.

Le piattaforme generaliste già disponibili raccolgono annunci di ogni tipo, dai concorsi amministrativi alla comunicazione, ma per il professionista questo può significare ore di lunghe ricerche per isolare le poche offerte davvero rilevanti per il suo profilo.

Ia e analisi umana per una ricerca su misura: come funziona Zero Bandi

Zero Bandi ricerca e monitora bandi e opportunità del settore culturale a livello regionale, provinciale, nazionale ed europeo sulla base delle caratteristiche e delle necessità di ciascun cliente. Dopo un primo contatto, aziende e liberi professionisti possono indicare gli ambiti, gli obiettivi e le tipologie di opportunità di proprio interesse.

Da quel momento, la ricerca viene svolta attraverso una piattaforma proprietaria ad uso interno, che sfrutta l’intelligenza artificiale per analizzare in maniera puntuale le fonti, i requisiti e le caratteristiche delle diverse opportunità. La componente tecnologica, sviluppata con il supporto della Giacomello Digital, viene affiancata dall’analisi umana del team: un doppio livello di verifica che permette di restituire al cliente una selezione mirata, anziché un semplice elenco di bandi da consultare.

L’obiettivo non è sostituire la valutazione del professionista, ma offrire un servizio sartoriale che riduca il tempo dedicato alla ricerca e consenta di concentrarsi sulle opportunità realmente compatibili con il proprio profilo e i propri progetti.

La piattaforma invia avvisi periodici sulle scadenze in arrivo e sono allo studio funzionalità di supporto alla lettura dei requisiti formali, per ridurre il rischio di candidature respinte per un requisito formale mancante.

Periodicamente, il cliente riceve un report con le opportunità individuate e le informazioni necessarie per valutarle. Attraverso un’area riservata sul sito, può inoltre accedere a una dashboard personale, tenere sotto controllo i bandi per i quali ha presentato domanda e visualizzare reminder e scadenze.

La roadmap prevede ulteriori funzionalità: strumenti di supporto informativo, una community riservata agli iscritti per favorire collaborazioni tra professionisti e organizzazioni, e possibili servizi dedicati all’accesso a forme di finanziamento complementari.

«L’obiettivo è dare a chi lavora nella cultura lo stesso punto di partenza, a prescindere da dove vive o da chi conosce. Le opportunità non dovrebbero dipendere dal passaparola. Con Zero Bandi vogliamo fare un passo ulteriore: non limitarci a mettere le informazioni a disposizione, ma cercare per ogni cliente quelle che possono davvero trasformarsi in un’opportunità», conclude Flavia Scerbo Iose.