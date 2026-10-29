Nasce "Mondadori Academy Forum Orienta"

Il passaggio tra scuola, Università e mondo del lavoro rappresenta una fase determinante e sempre più delicata nella vita di migliaia di ragazze e ragazzi. Secondo le più recenti rilevazioni, l'Italia è il secondo Paese dell'Unione Europea per quota di giovani Neet tra i 15 e i 29 anni (che non studiano e non lavorano), con un tasso pari a circa il 15%: a ciò si aggiunge un divario territoriale che vede un picco pari a quasi il 28% in Sicilia e un'incidenza del 30% se si estende la fascia d’età fino alle donne tra i 30 e i 34 anni. Da questi numeri emergono due aspetti rilevanti: la scarsa consapevolezza dei giovani nelle scelte formative e il continuo esodo di capitale umano, unito alla difficoltà dei territori di attrarre nuovi talenti.

Mondadori Academy Forum Orienta interviene proprio su queste criticità, rendendo visibili in un solo luogo le opportunità di studio e di lavoro presenti sul territorio e in particolare nelle tappe nelle città del Sud Italia, contribuire a trattenere i talenti locali e attrarne dal resto del Paese, generando ricadute positive a più livelli: dall'arginare la fuga di competenze verso l'estero, fino al supporto all'autonomia personale dei giovani, con un potenziale impatto anche sul rilancio della natalità. Per offrire un orientamento sempre più efficace e rispondere all'esigenza di accompagnare le nuove generazioni verso scelte consapevoli e opportunità di lavoro e studio. È il primo grande progetto integrato, fisico e digitale, ideato per mettere in contatto in modo permanente studenti, docenti, mondo accademico e imprese.

Realizzato da Mondadori Media assieme a Focus e Focus Scuola, e con la partnership digitale di UniversityBox, Mondadori Academy Forum Orienta si inserisce in un contesto socio-demografico ben preciso e legato alla stretta attualità: la crescita della percentuale dei Neet. L’obiettivo è di creare un filo conduttore sul territorio tra i giovani, le Università e le imprese nel corso delle tappe cruciali del percorso di studi, della formazione specialistica e dell’inserimento nel mondo del lavoro. Darà vita alla più grande piattaforma digitale italiana dedicata all’orientamento, mettendo gratuitamente a disposizione dell’oltre un milione di studenti già iscritti strumenti di accompagnamento alle scelte scolastiche e professionali, assessment e affiancamento. L’obiettivo è quello di accompagnare i giovani nelle scelte formative e professionali prima, durante e dopo gli eventi in programma.

Inoltre, il sistema integra il primo Osservatorio permanente su orientamento, lavoro e nuova imprenditorialità. Alimentato costantemente dalle risposte ed esperienze raccolte dagli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dagli universitari, l’Osservatorio misurerà in tempo reale le evoluzioni dei percorsi di carriere e delle competenze emergenti - dall’intelligenza artificiale alla cybersecurity, fino alle professioni green e Steam - fornendo informazioni utili per le aziende e le istituzioni.