Gruppo Credem, continua il piano di assunzioni

Credem continua il piano assunzioni: nei primi nove mesi del 2026 sono stati realizzati oltre 280 inserimenti, linea con il numero di ingressi dello stesso periodo del 2025. L’istituto bancario proseguirà il piano con l’obiettivo di realizzare circa 100 nuove assunzioni entro la fine dell’anno, raggiungendo un totale stimato di oltre 380 inserimenti nel 2026 (neoassunti e professionisti esperti). I nuovi ingressi si concentreranno in particolare sulle filiali e sulle aree tecnologiche del Gruppo. Il piano di assunzioni si inserisce in una strategia di sviluppo a lungo termine. Nel triennio 2023-2025 il Gruppo ha accolto oltre 1.370 persone - di cui oltre 1.000 giovani - confermando un turnover positivo tra ingressi e uscite e la costante volontà di investire sulle persone.

«Prosegue il piano di assunzioni del Gruppo, a conferma della volontà di continuare a investire in un modello di crescita basato su inclusione, valorizzazione del merito e benessere organizzativo - spiega Antonella Indelicato, Hr Director del Gruppo Credem -. Stiamo rafforzando le sinergie con l'ecosistema universitario per offrire ai giovani un punto d'accesso privilegiato al settore finanziario. Il nostro obiettivo non è inserire persone in azienda per rispondere ad esigenze immediate ma costruire percorsi di lungo periodo, garantendo un contesto dinamico e stimolante in cui ciascuno possa esprimere al massimo il proprio potenziale e realizzare le proprie aspirazioni».

Ecco gli ambiti di inserimento e i profili ricercati:

RETE COMMERCIALE E VIRTUAL CONTACT CENTER - I profili ricercati per la rete commerciale e il virtual contact center di Credem Banca sono giovani diplomati e laureati, anche alla prima esperienza, senza vincoli specifici riguardo l’indirizzo di studi, ma con attitudine alla relazione e buona efficacia comunicativa, da inserire principalmente nelle filiali distribuite su tutto il territorio nazionale. La selezione in questo ambito avviene all’interno del Progetto Giovani: un percorso dedicato agli under 30, articolato in due colloqui psico-attitudinali, con eventuale successivo inserimento aziendale.

INFORMATION TECHNOLOGY E ARTIFICIAL INTELLIGENCE - Le assunzioni per l’ambito It si rivolgono a laureate e laureati in discipline Stem (ingegneria, matematica, informatica, fisica, statistica) e a figure esperte come analisti, sviluppatori e project manager. L’obiettivo è guidare l’innovazione tecnologica, l’integrazione dell’intelligenza artificiale e la trasformazione digitale dei servizi al cliente e dei processi interni. L’iter di selezione prevede un primo colloquio tecnico e, successivamente, un colloquio individuale psico-attitudinale.

CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING - La private bank del Gruppo Credem, nata nel 2023 dall’unione dall’area private banking di Credem e Banca Euromobiliare, punterà a rafforzare la propria rete con professionisti che abbiano consolidato esperienza e competenza nella gestione dei grandi patrimoni. La costante crescita della struttura richiede inoltre l’inserimento nelle filiali di assistant private banker, anche senza esperienza pregressa, per supportare i consulenti nella gestione operativa e nell’assistenza alla clientela.

FUNZIONI DI CONTROLLO - In quest'ambito è previsto il rafforzamento dell'area attraverso la ricerca di esperti dedicati alla gestione della conformità normativa (compliance).