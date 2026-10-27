Nasce Callimacus, la nuova piattaforma digitale

È basata sull'Ia-Intelligenza artificiale ed è sviluppata da Solomei AI. Nei prossimi mesi, l'organico raddoppierà di quota

Solomei AI, la società che ha sviluppato la piattaforma Callimacus, è in crescita. Dopo aver sottoscritto un accordo per un investimento da parte di Salesforce, leader mondiale nelle soluzioni Crm basate sull’Ia-Intelligenza artificiale, punta ad ampliare le proprie capacità ingegneristiche e di ricerca in ambito Ia, ad accelerare lo sviluppo prodotto e a espandere le operazioni commerciali in Europa e Nord America.

Callimacus, che ha preso il nome dal grande filologo e poeta dell’antichità, è una piattaforma basata sull’Ia concepita per rendere possibile una nuova generazione di siti web e applicazioni privi di pagine. Anziché guidare i visitatori attraverso una navigazione rigida e predefinita, si avvale di un’orchestra di agenti Ia per comprendere l’intento di ciascun visitatore e comporre in tempo reale un’esperienza personalizzata. La piattaforma si integra con i sistemi digitali e di commercio elettronico tradizionali. La società sta brevettando la tecnologia alla base della generazione delle esperienze in tempo reale.

Le capacità della piattaforma sono state validate per la prima volta nel gennaio 2026, con il lancio di una nuova esperienza di e-commerce per il marchio del lusso Brunello Cucinelli. A tale debutto ha fatto seguito un interesse spontaneo significativo da parte di imprese operanti in molteplici settori, a conferma della necessità che i siti web statici tradizionali evolvano per rispondere alle istanze della nascente era agentica.

«Tre anni fa io e Marc Benioff abbiamo iniziato un lavoro con matematici, filosofi, umanisti e tecnologi, da cui è nato Callimacus. La nostra idea era quella di rendere disponibile un prodotto semplice, intuitivo e parlante il linguaggio degli umani; una sorta di nuovo web, senza più pagine, categorie, percorsi predeterminati, in grado di accompagnare l’intento di ciascun navigatore. Guardo con grande fiducia e speranza al percorso che Callimacus potrà intraprendere grazie all'investimento di Salesforce. Molteplici sono le applicazioni che in tanti settori, in tutto il mondo, Callimacus potrà avere, ed è per me un onore invitare i nostri clienti a scoprire con Callimacus la libertà di apprendere, scegliere e agire del nostro vivere digitale», spiega Brunello Cucinelli, presidente di Solomei AI.

«Brunello ha sempre creduto che la tecnologia debba elevare l’umanità, e questa convinzione è al cuore di Callimacus - dichiara Marc Benioff, presidente e amministratore delegato di Salesforce -. Il team ha sviluppato una piattaforma innovativa che ripensa, grazie all’Ia, le esperienze digitali, unendo capacità conversazionali, contesto aziendale e personalizzazione in tempo reale per creare modalità del tutto nuove con cui le imprese possono coinvolgere i propri clienti».

L’operazione rientra nell’ambito di applicazione della normativa italiana sul “golden power”, che si applica agli asset tecnologici ritenuti di rilevanza strategica nazionale. Il perfezionamento dell’operazione è subordinato all’autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per il coordinamento amministrativo), nonché al soddisfacimento delle ulteriori condizioni previste per il completamento.