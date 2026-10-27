Ecco i profili più introvabili in vista del "Black Friday" e del Natale

Secondo l'Osservatorio Openjobmetis saranno almeno 3mila le posizioni aperte. Tra i più richiesti: addetti vendita (34%), magazzinieri (31%) e inventaristi (26%)

In autunno aumenta la ricerca di lavoratori in ambito logistica e retail. Al primo posto tra le posizioni più richieste dalle aziende ci sono gli addetti vendita (34%), seguono magazzinieri (31%) e inventaristi (26%). Secondo l'Osservatorio Openjobmetis saranno almeno 3mila le posizioni aperte nel periodo antecedente a Black Friday e Natale.

«Si può parlare di un 'autunno a due velocità: se è vero che da una parte resta molto forte la domanda strutturale da parte delle aziende legata a industria, produzione e competenze tecniche; dall'altra, entrando nell'ultima parte dell'anno, cominciano a crescere le esigenze più stagionali di logistica e retail che ci aspettiamo accelerino ulteriormente man mano che ci si avvicina al periodo delle festività», è il commento di Rosario Rasizza, ad di Openjobmetis e presidente Assosomm, Associazione Italiana delle Agenzie per il lavoro.

Secondo gli ultimi dati Istat, nel mese di agosto è risalito leggermente il dato relativo alla disoccupazione in Italia (6.2%), mentre il livello di occupazione è stabile. Oggi sono 2.840 le posizioni lavorative aperte rilevate da Openjobmetis per i soli mesi autunnali. Di queste circa 250 riguardano il settore Logistica e magazzino, oltre 300 provengono dal Retail. Va forte anche l'Alimentare e qui Openjobmetis registra almeno 300 richieste dalle imprese. Infine, resta stabile la ricerca di manodopera nel settore Metalmeccanico con oltre 550 mancanze in totale nel personale, a causa della difficoltà di reperire competenze tecniche specialistiche.

Al primo posto della top 10 delle posizioni più ricercate ad autunno 2026 ci sono gli addetti vendita (34% secondo l'Osservatorio Openjobmetis), a seguire magazzinieri (31%) e inventaristi (26%), in netta crescita rispetto all'estate. Appena fuori dal podio troviamo saldatori (24%) e manutentori (22%), che continuano a mancare anche in questo periodo. Al sesto posto il personale per carico e scarico delle merci (20%). Subito dietro risalgono anche cassieri e sales assistant, posizioni più specifiche ma che sono tra le più richieste nel periodo antecedente alle feste, rispettivamente al 18% e 16%. Si trovano più indietro, ma sono destinati a salire, anche gli operatori specializzati nel confezionamento e nella produzione dei prodotti alimentari (15%) e coloro che effettuano il controllo qualità (12%).

«Siamo di fronte a due fenomeni che convivono in autunno: scarsità di profili tecnici e picchi stagionali di inserimento su logistica e punti vendita destinati ancora ad aumentare da qua a dicembre», conclude Rasizza.