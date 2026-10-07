Novanta nuovi inserimenti in Kiron

Kìron Partner Spa, società di mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa e mediatore iscritto all’Albo Oam, consolida la propria presenza sul territorio nazionale: la rete conta oltre 270 filiali e annuncia il superamento di quota 1.200 collaboratori. Nel 2026 la società ha raggiunto risultati che ne confermano il ruolo di primo piano nella mediazione creditizia. «Siamo orgogliosi di aver raggiunto, ad oggi, due miliardi di euro di mutui intermediati, pari a circa il 5,7% dei mutui alle famiglie erogati in Italia – spiega Carlo Tenconi, amministratore delegato di Kìron Partner Spa, Gruppo Tecnocasa –. È un traguardo importante per il nostro Gruppo, che testimonia la capacità di interpretare le esigenze del mercato e di offrire risposte concrete ai clienti».

Il dato più significativo riguarda la crescita della rete: con oltre 1.200 collaboratori, Kìron si conferma la prima realtà in Italia per numero di professionisti del settore. Un risultato che premia un modello fondato sulla presenza capillare, sulla formazione e sulla valorizzazione delle persone.

«Il superamento di questa soglia non è soltanto un traguardo numerico, ma il segno della solidità e dell’attrattività del nostro progetto professionale – prosegue l'ad –. Lo sviluppo continuerà nei prossimi mesi del 2026 con 90 nuovi inserimenti e l’apertura prevista di una decina di nuove agenzie. La capillarità della rete permette a Kìron di essere concretamente al fianco dei clienti, assicurando vicinanza, continuità e competenza. Al centro del progetto ci sono anche i giovani che hanno appena concluso gli studi, ai quali la società offre opportunità di ingresso, percorsi formativi dedicati e la possibilità di costruire competenze in una professione sempre più qualificata: quella del consulente del credito. “Investire sulle nuove generazioni significa alimentare il futuro della nostra rete con energie, idee e professionalità nuove», conclude Tenconi.

In questa direzione si inseriscono anche gli appuntamenti organizzati da Kìron presso gli Atenei italiani: occasioni di incontro e orientamento pensate per far conoscere a studenti e a neolaureati la professione del consulente del credito, raccontarne le prospettive e avvicinare nuovi talenti. I prossimi appuntamenti, dopo i sei già svolti nella prima parte dell’anno, si terranno a Milano, Parma, Venezia, Bari, Benevento e Napoli.