Nasce Jet Hr Enterprises, divisione dedicata a grandi imprese e corporate

C'è un momento, nella crescita di una start up, in cui è il mercato a indicare le priorità. Entrata sul mercato a giugno 2023 con il primario obiettivo di liberare le pmi italiane meno strutturate dalla burocrazia della gestione del personale - cedolini, assunzioni, on boarding - la tech company si è trovata a rispondere anche a chi, per dimensione, sembrava fuori perimetro: le grandi imprese. La domanda ha sorpreso per ampiezza e velocità: le grandi aziende hanno adottato la soluzione Jet Hr con un'intensità che ha definito da subito un segmento strutturale.

La società ha aperto il 2026 con una campagna di assunzioni: previste 100 nuove posizioni per portare l’organico a 350 persone e sostenere lo sviluppo della piattaforma e le attivazioni dei clienti. Fondata a dicembre 2022 da Marco Ogliengo e Francesco Scalambrino, ha raggiunto prima del previsto quota 250 dipendenti, triplicando la dimensione del team in 12 mesi. Parallelamente, ha registrato una tendenza di crescita delle attivazioni di nuovi clienti del 200% anno su anno, con un totale di circa 1.500 aziende clienti tra pmi e realtà più strutturate.

La domanda del mercato ha un impatto diretto anche sul reclutamento: arrivano oltre 1.000 candidature a settimana e vengono svolte più di 100 interviste per i profili considerati prioritari. «La cosa più importante non è il numero in sé, ma una domanda così forte dal mercato da costringerci ad assumere per stare al passo con la crescita», spiega il ceo e cofondatore Ogliengo. Tra i profili più richiesti figurano: sviluppatori, specialisti payroll e commerciali. Confermato inoltre un modello di lavoro flessibile: sviluppatori e payroll specialist operano interamente da remoto, mentre le altre funzioni lavorano in modalità ibrida con autonomia organizzativa.

È su questa base che è nata Jet Hr Enterprises: divisione dedicata alle grandi organizzazioni, con un'offerta costruita attorno alle esigenze specifiche di chi gestisce centinaia di dipendenti in organizzazioni già dotate di sistemi, processi e infrastrutture tecnologiche consolidate. Il lancio di Jet Hr Enterprises è la rapida e importante risposta a un evidente bisogno di mercato. «Il segmento enterprise non era nei nostri piani così presto. Ci siamo arrivati subito perché i clienti ci hanno portato lì - sottolinea il ceo e cofondatore -. Già al nostro ingresso sul mercato abbiamo colto i primi segnali. Quando abbiamo capito che si trattava di un'opportunità strutturale e non di poche eccezioni, abbiamo disegnato il percorso necessario a portare anche in questo mondo tutta l’efficienza e la convenienza generata dai servizi Jet HR. Nelle grandi aziende la gestione del personale tocca tanti sistemi, processi e dati che non vanno sostituiti ma devono funzionare insieme. Il tema - più che scegliere il miglior software - è integrarlo e il nostro team ha fatto un lavoro straordinario per consentire alle aziende di gestire facilmente questo passaggio beneficiando così di tutti i misurabili vantaggi che in Jet HR siamo quotidianamente impegnati a generare per loro».