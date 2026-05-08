Agroalimentare, torna il programma a sostegno dell'imprenditoria femminile

C’è tempo fino all'11 maggio per candidarsi a “Ewa-Grow Programme”. Un percorso di sei mesi tra mentoring e formazione per dieci start up. In palio fino a 10mila euro

Eit Food annuncia l’apertura ufficiale delle candidature per l'edizione 2026 di Ewa-Empowering women in agrifood. Il programma, che mira a colmare il divario di genere nel settore agroalimentare, si focalizza quest'anno sul modulo "Grow", un percorso di accelerazione dedicato a imprenditrici con idee innovative o start up in fase iniziale. In Italia, il programma è implementato dal Future Food Institute, che agisce come partner locale per lo scouting, la formazione e il coordinamento delle attività sul territorio. Le aspiranti imprenditrici hanno tempo fino all'11 maggio 2026 per presentare la propria candidatura.

Colmare il divario di genere per un sistema

alimentare resiliente



Nonostante le donne rappresentino più della metà della popolazione dell'Unione Europea, la loro presenza ai vertici del settore primario resta marginale: secondo i dati Eurostat, solo il 28% dei leader delle aziende agricole nell'Ue è donna. Ewa nasce per ribaltare questa statistica, fornendo alle donne le competenze e la fiducia necessarie per guidare il cambiamento verso un sistema alimentare più sostenibile e giusto. Dalla sua nascita nel 2020, il programma ha già supportato con successo oltre 450 imprenditrici in 17 Paesi.

Il percorso Ewa Grow 2026 Il programma "Grow" in Italia selezionerà dieci partecipanti, si svolgerà tra maggio e novembre 2026, e prevede:

● Mentoring individuale: 1-to-1 con esperti del settore per sei mesi;

● Formazione su misura: workshop su business model, gestione finanziaria, proprietà intellettuale e leadership;

● Accesso al network: partecipazione a masterclass e ad eventi di matchmaking con l’ecosistema agrifood tech;

● Demo Day finale: una competizione in cui i migliori progetti si contenderanno premi del valore di 10mila e 5mila euro per supportare lo sviluppo dell'impresa.

Sara Roversi, presidente del Future Food Institute, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: «Con Ewa mettiamo al centro le donne che stanno guidando la rigenerazione del settore, portando innovazione, sostenibilità e un cambiamento positivo per il futuro».

Requisiti e modalità di partecipazione