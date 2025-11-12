Migliaia di opportunità in vista del Natale

Con l’arrivo del Black Friday e delle festività natalizie, cresce in tutta Italia la domanda di personale per rispondere all’aumento dei volumi di attività e dei consumi. A confermarlo è Gi Group, l'Agenzia italiana per il lavoro, che è alla ricerca di oltre 4.500 profili da inserire in diversi ambiti su tutto il territorio nazionale. Le opportunità si concentrano soprattutto nei settori Logistica, Grande Distribuzione Organizzata, Retail, Horeca e Fast Moving Consumer Goods, dove il picco di acquisti e consumi genera un forte incremento della domanda. Si conferma anche quest’anno la dinamicità del Customer Care, settore strategico per la gestione dei clienti in un momento di alta intensità operativa. La principale novità riguarda invece il Facility e i servizi di sicurezza, ambiti in cui cresce il fabbisogno di profili dedicati, fondamentali per garantire l’efficienza, la conformità e la sicurezza delle attività commerciali e produttive. «I periodi che precedono il Black Friday e il Natale si confermano due dei momenti più dinamici per il mercato del lavoro, con una crescente richiesta di personale in diversi ambiti. Questa tendenza si traduce in numerose opportunità rivolte a diversi profili: dai giovani che muovono i primi passi nel mondo del lavoro, a studenti che desiderano fare esperienza durante la pausa dalle lezioni, fino a lavoratori e lavoratrici con esperienza», spiega Giada Donati, Central Delivery Director di Gi Group.

Per il settore Logistica Gi Group ricerca 2.250 figure per i ruoli di pickerista, carrellista, retrattilista, magazziniere/a, preparatore/preparatrice merce, impiegato/a di magazzino e autista. Le proposte si rivolgono sia a profili senza esperienza pregressa sia a figure esperte. Si richiede disponibilità part-time, full-time, nei weekend e giorni festivi.

Per la Grande Distribuzione Organizzata sono invece 670 le posizioni aperte come addetto/a ai banchi specializzati (gastronomia, macelleria, pescheria e forno), cassiere/a e scaffalista. Ci si rivolge sia a coloro che non hanno esperienza sia a chi ha un percorso professionale già avviato. Anche in questo caso, è richiesta disponibilità part-time, full-time, nei weekend e giorni festivi.

Ulteriori opportunità arrivano dal comparto Retail, per il quale Gi Group sta cercando 500 profili come addetto/a vendita e allestimento, e dall’Horeca con 360 profili da inserire come addetto/a alla ristorazione, cameriere/a, barista, cuoco/a, commis di cucina e pizzaiolo/a. Per gli inserimenti in ambito Horeca è gradita l’esperienza nel settore e la disponibilità a lavorare anche nei giorni festivi e nel fine settimana.

Per il mondo Fast Moving Consumer Goods sono invece 240 gli inserimenti previsti come operaio/a alimentare, tutti rivolti a profili preferibilmente con esperienza pregressa in contesti produttivi o di magazzino. Si richiede inoltre disponibilità a lavorare su turni, anche di notte.

Per quanto riguarda il settore Customer Care, Gi Group sta selezionando 280 figure da inserire come Addetto/a Customer Service Inbound e Outbound. Le opportunità si rivolgono sia a profili senza esperienza pregressa sia a figure esperte. È richiesto l’utilizzo di sistemi informatici e la disponibilità part-time e su turni.

Infine, quest’anno, per il comparto Facility e servizi di sicurezza sono 380 le posizioni aperte come addetto/a al controllo accessi, alla sicurezza non armata e alle pulizie. Le proposte si rivolgono sia a profili senza esperienza pregressa sia a figure esperte. È richiesta la disponibilità a lavorare full-time, part-time, su turni, nei weekend e festivi.

Le offerte interessano tutto il territorio nazionale. In particolare, per il settore Logistica: Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Sicilia. Per il settore Fast Moving Consumer Goods la ricerca si svolge principalmente in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Il Customer Care, invece, concentra la domanda in Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna.

«Il periodo di fine anno può rappresentare un’occasione utile anche per investire nella propria crescita professionale, valutando percorsi di formazione mirati ad accrescere l’occupabilità e a sviluppare competenze in linea con le reali esigenze del mercato. Con il Gi Group Training Hub supportiamo studenti, candidati e lavoratori attraverso programmi formativi costruiti ad hoc, spesso realizzati in collaborazione con aziende ed enti, per favorire un più efficace inserimento nel mondo del lavoro. Inoltre, dopo il successo ottenuto negli scorsi mesi, lanceremo prossimamente una nuova serie di Open Day, momenti nei quali le nostre agenzie sul territorio apriranno le proprie porte a candidati e candidate accompagnandoli alla scoperta delle opportunità formative e lavorative nei settori con maggiore domanda di professionalità», conclude Donati.

Per inviare la propria candidatura e rimanere aggiornati sui prossimi Open Day: www.gigroup.it

Anche per il 2025, Umana apre la sua tradizionale campagna di recruiting su scala nazionale, pensata per affiancare le aziende nel gestire l’aumento delle attività che parte con il Black Friday (28 novembre) e prosegue fino alle festività di fine anno. Sono oltre 2mila le opportunità di lavoro in diversi settori – tra cui Logistica, Gdo-Grande Distribuzione Organizzata e Moda – distribuite in tutta Italia, con particolare richiesta nel Centro e nel Nord.

Logistica: oltre 750 assunzioni per gestire l’incremento degli ordini

L’incremento degli acquisti online e la necessità di garantire consegne rapide rendono la Logistica uno dei comparti più attivi. Umana ricerca più di 750 figure, soprattutto in Lombardia, Veneto e Piemonte, per ruoli come magazzinieri, autisti e carrellisti. Le figure selezionate saranno coinvolte nelle attività di ricezione, movimentazione, preparazione e spedizione delle merci, contribuendo a sostenere il flusso di ordini tipico del periodo natalizio.

Gdo: circa 600 nuove posizioni

Anche la Gdo si prepara ad affrontare settimane di intensa operatività, con circa 600 assunzioni previste nelle principali catene della distribuzione, in particolare in Lombardia e Lazio. Le selezioni riguardano addetti alla vendita per i reparti gastronomia, macelleria, ortofrutta e pescheria, oltre a cassieri, addetti al confezionamento (anche profili junior) e capireparto con esperienza nella gestione dei team. Si cercano persone dinamiche, orientate al cliente e capaci di mantenere elevati standard di servizio anche nei momenti di maggiore affluenza, tipici del periodo natalizio.

Moda e Lusso: 250 inserimenti tra boutique e grandi brand

Il comparto Moda e Lusso continua a offrire interessanti prospettive per chi desidera lavorare a contatto con il pubblico in contesti di prestigio. Umana prevede di inserire oltre 250 nuove risorse in boutique e punti vendita delle principali città italiane — Roma, Milano, Firenze, Venezia — e negli outlet del Nord Italia. Le posizioni aperte comprendono sales assistant, assistant store manager, addetti alla sistemazione merce e alla preparazione dei pacchetti regalo. Sono particolarmente apprezzate la conoscenza di lingue straniere e spiccate doti relazionali.

Settore sanitario e socio-sanitario: 400 posti in tutta Italia

Accanto alle opportunità legate alle festività, Umana amplia la propria ricerca anche al settore sanitario e socio-sanitario, con circa 400 posizioni aperte su tutto il territorio nazionale. Le figure ricercate includono:

100 Infermieri, richiesti in Veneto, Emilia-Romagna e Toscana, con laurea in Scienze Infermieristiche e iscrizione aggiornata all’Ordine;

200 Operatori socio-sanitari (OSS) e Ausiliari socio-assistenziali (ASA) per strutture in Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria e Marche;

100 Farmacisti, destinati a parafarmacie in regioni come Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Lazio, con laurea e iscrizione aggiornata all’Ordine.

È possibile candidarsi nelle filiali Umana oppure consultando il link: https://www.umana.it/per-le-persone/offerte-di-lavoro/ , dove sono presenti, in costante aggiornamento, tutte le offerte di lavoro disponibili.

Infine, con Openjobmetis sono oltre 5mila le posizioni aperte in numerosi ambiti. La domanda di personale arriva soprattutto dai comparti Logistica, Gdo, Retail e Produzione, sostenuti dall’aumento dei consumi e dal boom delle spedizioni tipico dell’ultimo trimestre dell’anno. Una spinta che rende il Natale un’occasione preziosa non solo per chi cerca un impiego temporaneo, ma anche per chi desidera inserirsi nel mercato del lavoro con prospettive di continuità. Le opportunità di assunzione si distribuiscono lungo tutto lo Stivale, ma a guidare il mercato sono soprattutto Lombardia, Emilia-Romagna, Campania e Puglia. Nel Centro Italia invece - in particolare tra Fano e Ascoli Piceno - cresce la richiesta di profili legati all’atmosfera delle festività: addetti alle luci e alle installazioni luminose, allestitori di vetrine, operatori dedicati alla preparazione di cesti natalizi e packaging. Il Retail si conferma tra i settori più vivaci: si cercano addetti vendita e commessi per negozi di abbigliamento, catene commerciali e Gdo. Anche la Logistica continua a essere un pilastro, con forte richiesta di magazzinieri, addetti al confezionamento e al trasporto. Bene anche la ristorazione stagionale, che registra un nuovo slancio, soprattutto nei contesti turistici e nelle città d’arte: tra le figure più richieste camerieri, commis di sala e addetti al customer service.