Ecco le migliori 100 aziende per cui lavorare in Europa

Best Small & Medium Workplaces in Europe stilato da oltre 1,5 milioni di collaboratori europei. La classifica premia le 100 migliori realtà lavorative europee, in rappresentanza di ben 21 Paesi, certificate come Great Place To Work e con un numero di collaboratori nel Vecchio continente compreso tra 50 e 499. Questo riconoscimento si basa sui dati e le opinioni raccolte rispetto alle esperienze vissute dai collaboratori europei in materia di fiducia, innovazione, valori aziendali e leadership. Le organizzazioni vengono valutate anche in base alla capacità di creare un’esperienza e un ambiente di lavoro “For All”, in cui tutte le persone in azienda si sentono accolte e valorizzate, indipendentemente da chi siano o dal ruolo ricoperto. Nel confronto tra i paesi europei, a farla da padrone è il Regno Unito che guida la classifica con ben 13 organizzazioni, seguito da Norvegia (10), Belgio e Germania (8), Irlanda, Grecia e Cipro (7), Svezia (6), Danimarca, Olanda e Italia (5), Spagna, Polonia e Turchia (4), Portogallo e Lussemburgo (3), Svizzera, Austria, Francia e Finlandia (2) e Islanda (1). Tra i settori, invece, vince l’information technology (37%), davanti ad altri settori (12%), servizi professionali (11%), servizi finanziari e assicurazioni (10%), sanità (4%), educazione e formazione, edilizia e immobiliare (3% ciascuno). Sono cinque le pmi italiane premiate tra i migliori ambienti di lavoro in Europa. È quanto emerge dall’edizione 2026 del rankingstilato da Great Place to Work , organizzazione di ricerca e consulenza leader a livello mondiale per la cultura organizzativa, che ha ascoltato il parere e le opinioni espresse da. La classifica premia le, in rappresentanza di ben 21 Paesi, certificate comee con un numero di collaboratori nel Vecchio continente compreso. Questo riconoscimento si basa sui dati e le opinioni raccolte rispetto alle esperienze vissute dai collaboratori europei in materia di. Le organizzazioni vengono valutate anche in base alla capacità di creare un’esperienza e un ambiente di lavoro “For All”, in cui tutte le persone in azienda si sentono accolte e valorizzate, indipendentemente da chi siano o dal ruolo ricoperto. Nel confronto tra i paesi europei, a farla da padrone è ilche guida la classifica con ben, seguito da(10),(8),(7),(6),(5),(4),(3),(2) e(1). Tra i settori, invece, vince l’), davanti ad),),),),ciascuno).

Entrando ancor più nel dettaglio del ranking e analizzando la top 10 dei migliori ambienti di lavoro a livello europeo, vediamo come il gradino più alto del podio sia appannaggio della società isolutions ag, realtà IT con sedi in Spagna e Svizzera, seguita dall’austriaca willhaben internet service GmbH & Co KG e dalla belga Axxes, entrambe attive nel settore Information Technology. Completano la top ten: la svedese Castra Group AB (Information Technology), la tedesca St. Gereon Seniorendienste gGmbH (servizi per la terza età), la belga Unique (altri settori), la multinazionale Tanium, con sedi in Francia, Polonia e Regno Unito (Information Technology), la spagnola Marsenses Hotels & Homes (hotellerie), e ancora, la svedese Centiro e la tedesca Cofinpro, entrambe attive nell’Information Technology. L’Italia può contare su un totale di cinque realtà, nessuna delle quali riesce però a salire sul podio. La migliore è GalileoLife (25° posto), realtà pugliese che supporta i farmacisti italiani nell’ambiziosa missione di ristrutturare il concetto di farmacia, rendendola un punto di accesso prioritario e accessibile per la salute, il benessere e i servizi avanzati. Completano la presenza italiana Jet HR (50° posto), organizzazione del settore HR Tech; Aton Group (52° posto), tech company certificata B Corp che accompagna le aziende nella trasformazione digitale sostenibile delle vendite omnichannel, dei processi di tracciabilità e supply chain; Reverse (55° posto), società di headhunting specializzata nella ricerca e selezione di middle e top manager e la toscana Vianova (63° posto), operatore di rete fissa e mobile dedicato alle imprese.