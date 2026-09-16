Nasce Kering Accademia per le Eccellenze. Un progetto che pone l’accento sul patrimonio artigianale italiano, riaffermando l'impegno nella tutela e nella partecipazione attiva al rinnovamento dell’eccellenza culturale e industriale del Paese e promuovendo, al contempo, un percorso di lungo periodo rivolto alle nuove generazioni per sostenere e valorizzare i protagonisti del lusso di domani.

L'iniziativa nasce da una chiara consapevolezza: il lusso sta vivendo una profonda trasformazione. Le categorie tradizionali che lo hanno definito fino a oggi - la pura rarità, la sofisticatezza, il “fatto a mano” inteso in senso stretto - si aprono a significati nuovi e più ampi. Per rispondere a questi cambiamenti, Kering sceglie di combinare la preziosa “intelligenza delle mani” italiana con la coltivazione dello spirito critico, della creatività e di una visione moderna. L'obiettivo non è più solo tramandare tecniche d’eccellenza, ma formare una nuova generazione di talenti capace di interpretare il proprio tempo e guidare l'evoluzione delle Maison. Inoltre mira a trasformare i mestieri della tradizione in professioni dinamiche e orientate al futuro, assicurando che il patrimonio di competenze evolva in linea con le nuove aspettative culturali e tecnologiche.

L’Accademia raggrupperà e rafforzerà i poli formativi già esistenti all'interno delle Maison del Gruppo - come Bottega Veneta, Brioni, Gucci e Pomellato - affiancando a questo nucleo una solida rete di scuole e partner d'eccellenza, tra cui il Politecnico di Milano, Galdus e HModa. Configurata come un ecosistema diffuso, l’Accademia opererà quindi attraverso una pluralità di sedi e centri di eccellenza su tutto il territorio italiano, rispecchiando la ricchezza e la diversità del savoir-faire di Kering. L'obiettivo è dare vita a un contesto formativo ampio e integrato, che valorizzi l’artigianato non come semplice pratica ereditata dal passato, ma come un laboratorio dinamico e proiettato al futuro.

Gli studenti avranno la possibilità di acquisire sia i fondamenti del lusso, attraverso quattro ambiti essenziali del programma - abbigliamento, sartoria maschile, pelletteria e gioielleria - sia le competenze emergenti destinate a ridefinire il settore negli anni a venire, tra cui la tecnologia, l'intelligenza artificiale e i nuovi materiali. L’Accademia offrirà percorsi di durata variabile, da un semestre fino a sette anni, alcuni dei quali porteranno al conseguimento di diplomi riconosciuti dalla normativa italiana. Aperta sia a talenti interni sia esterni, partirà con una prima coorte di 1.000 studenti, per poi crescere progressivamente fino ad accoglierne almeno 2.000 all'anno.

«Creatività ed eccellenza sono l’essenza stessa del lusso. Costruirne il futuro richiede una visione di lungo periodo, standard condivisi e investimenti costanti nell’artigianalità, espressione autentica del patrimonio e del saper fare del made in Italy - ha spiegato Luca de Meo, ceo del Gruppo Kering -. La nostra ambizione è formare una nuova generazione di talenti capaci di affermarsi in un’industria in continua evoluzione e di contribuire a plasmare le Maison di domani. Con la Kering Accademia per le Eccellenze intendiamo dare vita a una piattaforma d’eccellenza pensata per coltivare il talento, rafforzare l’eccellenza e sostenere nel tempo l’evoluzione dei mestieri del lusso».

«Il lancio della Kering Accademia per le Eccellenze segna un passo concreto nella valorizzazione del patrimonio artigianale italiano e si inserisce pienamente nello spirito della Giornata nazionale del made in Italy 2026, dedicata a formazione e competenze. È un segnale forte: investire nel saper fare rafforza competitività e identità produttiva del Paese - ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso -. Questo percorso contribuisce al rinnovamento dell’eccellenza culturale e industriale italiana, formando nuovi talenti e sostenendo i protagonisti del lusso di domani, con l’obiettivo di consolidare la leadership dell’Italia nel mondo».

Con sede presso il Campus di Valore Italia (Mind Milano Innovation District), l’Accademia agirà come punto di convergenza per l'intera rete. Un ambiente di dialogo, collaborazione e innovazione pensato per rispondere organicamente ai bisogni del settore, con lo scopo di formare le nuove generazioni di professionisti che sosterranno la crescita del comparto fino al 2035. I primi corsi sono previsti a settembre.