e-work lancia "Ripartiamo insieme"

Gennaio è tradizionalmente un mese di ripartenza, ma anche di forte indecisione per molte persone che si affacciano o si riaffacciano al mercato del lavoro. Da questa consapevolezza nasce Ripartiamo insieme, l’iniziativa promossa da e-work, attiva dal 19 al 31 gennaio in tutte le filiali sul territorio nazionale.

L’iniziativa non si configura come un recruiting day né come una campagna di candidature massive, ma come uno sportello di ascolto e orientamento, pensato per offrire alle persone un primo momento di confronto, anche quando il proprio percorso professionale non è ancora del tutto definito.

brevi colloqui di orientamento, su appuntamento, con l’obiettivo di fare chiarezza sulle proprie competenze, comprendere le opportunità disponibili e individuare un possibile percorso di ripartenza. La prenotazione degli incontri è possibile attraverso la landing dedicata sul sito e-work: Nel periodo indicato, i candidati potranno accedere a, su appuntamento, con l’obiettivo di fare chiarezza sulle proprie competenze, comprendere le opportunità disponibili e individuare un possibile percorso di ripartenza. La prenotazione degli incontri è possibile attraverso la landing dedicata sul sito e-work: https://www.e-workspa.it/ripartiamo-insieme-gennaio-2026/

«Gennaio è un momento delicato per chi cerca lavoro: c’è voglia di ripartire, ma spesso anche confusione e incertezza - dichiara Mara Nolli, Head of Marketing & Public Relations di e-work -. Con Ripartiamo insieme abbiamo voluto creare uno spazio di ascolto e confronto, senza pressioni e senza promesse irrealistiche, per accompagnare le persone in una fase di orientamento e consapevolezza, prima ancora della candidatura vera e propria».

L’iniziativa coinvolge direttamente le filiali e-work, che metteranno a disposizione momenti dedicati di confronto con un approccio basato su ascolto, chiarezza e realismo, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei contatti e favorire un dialogo più efficace tra candidati e mercato del lavoro.

Ripartiamo insieme si inserisce nel percorso di e-work volto a promuovere un modello di accompagnamento al lavoro attento alle persone, ai loro tempi e alle loro reali possibilità di inserimento.