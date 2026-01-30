Concorsi, tirocini, corsi e borse di studio per l'inserimento lavorativo

Forze armate e dell’ordine, per esempio, rappresenta oggi una scelta professionale che richiede una maggiore consapevolezza, in un contesto in cui ruoli, competenze e percorsi di carriera sono diventati più articolati rispetto al passato. Con l’emergere di nuove professioni legate al digitale e alle tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale, cresce anche l’interesse dei giovani per le opportunità offerte dalla Difesa. Ma non è una tendenza che sorprende, perché negli ultimi anni l’Italia ha accelerato sugli investimenti nella Difesa: gli ultimi dati dell'spesa militare mostrano che il budget previsto per il 2026 raggiungerà i 32,4 miliardi di euro, con una crescita di 1,1 miliardi rispetto al 2025. Un trend che si consolida: dal 2017 la spesa è aumentata di 12,5 miliardi, pari al 63,8% in più nell'arco di un decennio. Investimenti che richiedono personale, tanto che la spesa per la ricerca di nuovi giovani è in aumento con 617milioni in più rispetto al 2024. Parallelamente, sono cambiati i test di accesso e i requisiti richiesti per entrare nelle Forze armate e di Polizia. I percorsi di selezione tengono oggi conto di un contesto più complesso e articolato, in cui incidono l’evoluzione tecnologica, le nuove forme di criminalità, la trasformazione dei sistemi economici e sociali e l’introduzione di strumenti digitali avanzati. In questo scenario, è sempre più importante che chi intraprende una carriera nella Difesa disponga di basi solide e di una preparazione adeguata, non solo per affrontare prove concorsuali più strutturate e selettive, ma anche per sostenere percorsi formativi successivi più impegnativi e operare in ambiti professionali che richiedono competenze più avanzate rispetto al passato. A fronte di questi ingenti investimenti, le selezioni per entrare nelle Forze armate e di Polizia si stanno facendo sempre più difficili. Secondo stime di preparazione ai concorsi militari, ogni anno oltre 100mila candidati si presentano alle selezioni per accedere ai vari ruoli messi a bando. La competizione diventa quindi più serrata, con un livello di difficoltà che cresce di pari passo con l’incremento delle opportunità. Sono molte le opportunità per entrare in contatto con il mondo del lavoro. Oltre ai concorsi, anche i tirocini, i corsi e le borse di studio. Lavorare nellerappresenta oggi unache richiede una maggiore consapevolezza, in un contesto in cui ruoli, competenze e percorsi di carriera sono diventati più articolati rispetto al passato. Con l’emergere di nuove professioni legate al digitale e alle tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale,deiper le opportunità offerte dalla Difesa. Ma non è una tendenza che sorprende, perché negli ultimi anni l’Italia ha accelerato suglinella: gli ultimidell' Osservatorio MIL€X sullamostrano che il budget previsto per ilraggiungerà i, con unadirispetto al. Unche si: dalla spesa è aumentata di, pari alinnell'arco di un decennio. Investimenti che richiedono personale, tanto che la spesa per la ricerca di nuovi giovani è in aumento conParallelamente, sono cambiati idi accesso e i requisiti richiesti per entrare nelle Forze armate e di Polizia. I percorsi di selezione tengono oggi conto di une articolato, in cui incidono l’evoluzione tecnologica, le nuove forme di criminalità, la trasformazione dei sistemi economici e sociali e l’introduzione di strumenti digitali avanzati. In questo scenario, è sempre più importante che chi intraprende una carriera nella Difesa disponga die di una, non solo per affrontare prove concorsuali più strutturate e selettive, ma anche per sostenere percorsi formativi successivi più impegnativi e operare inche richiedono competenze più avanzate rispetto al passato. A fronte di questi ingenti investimenti, leper entrare nelle Forze armate e di Polizia si stanno facendo sempre più. Secondo stime di Exforma , realtà specializzata nella, ogni anno oltresi presentano alleper accedere ai vari ruoli messi a bando. Ladiventa quindi più serrata, con unchedi pari passo con l’incremento delle opportunità.

17 del 3 febbraio per candidarsi a uno dei 370 tirocini proposti dal primo bando 2026 del programma di tirocini Maeci-Mur-Crui. Gli studenti delle 61 Università partecipanti potranno collaborare con ambasciate (179 posti disponibili), consolati (86), rappresentanze diplomatiche (39), istituti di cultura (65) e delegazioni (1). Dal punto di vista geografico i posti presso le sedi ospitanti sono così dislocati: 174 in Europa, 90 in America, 32 in Africa, 63 in Asia e 11 in Oceania. I tirocini, 19 dei quali si svolgeranno a distanza, inizieranno l’11 maggio, termineranno il 10 agosto 2026 e potranno essere prorogati per un altro mese, a fronte di un accordo fra le parti. Il tirocinio dà diritto al riconoscimento di almeno un credito formativo per ogni mese di attività e a un rimborso spese minimo di 300 euro mensili se svolto in presenza. Il bando e la lista degli Atenei partecipanti possono essere scaricati su: Gli studenti di laurea magistrale e a ciclo unico hanno invece tempo fino alleper candidarsi a uno dei 370 tirocini proposti dal primo bando 2026 del programma di tirocini. Gli studenti delle 61 Università partecipanti potranno collaborare con ambasciate (179 posti disponibili), consolati (86), rappresentanze diplomatiche (39), istituti di cultura (65) e delegazioni (1). Dal punto di vista geografico i posti presso le sedi ospitanti sono così dislocati: 174 in Europa, 90 in America, 32 in Africa, 63 in Asia e 11 in Oceania. I tirocini, 19 dei quali si svolgeranno a distanza, inizieranno l’11 maggio, termineranno il 10 agosto 2026 e potranno essere prorogati per un altro mese, a fronte di un accordo fra le parti. Il tirocinio dà diritto al riconoscimento di almeno un credito formativo per ogni mese di attività e a un rimborso spese minimo di 300 euro mensili se svolto in presenza. Il bando e la lista degli Atenei partecipanti possono essere scaricati su: https://www.tirocinicrui.it/370-tirocini-maeci-mur-crui-al-via-bando/

. L’iniziativa, promossa dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale e sostenuta da Visa Foundation con un contributo di 250.000 dollari, mira a rafforzare la formazione, l’empowerment e l’inclusione digitale di imprenditrici e aspiranti imprenditrici nella Città Metropolitana di Milano, con particolare attenzione alle aree svantaggiate e meno servite. L’obiettivo è formare 50 imprenditrici o aspiranti imprenditrici entro settembre 2026, offrendo corsi on line, eventi di networking e strumenti per l’equilibrio tra vita professionale e personale, al fine di facilitare l’accesso alle competenze digitali, imprenditoriali e di sviluppo aziendale. I moduli formativi copriranno vari argomenti, tra cui: Digital Readiness e Productivity Tools, Business Model e Value Proposition, Fondamenti di Marketing Digitale, Educazione Finanziaria per Imprenditrici ed E-Commerce. Il progetto prevede tre eventi nell’area milanese, pensati per offrire workshop sull’educazione finanziaria ed esperienze ispirazionali, interattive e pratiche, con l’obiettivo di stimolare il coinvolgimento attivo delle partecipanti e favorire nuove connessioni. Il programma include tavole rotonde con stakeholder istituzionali e rappresentanti del mondo accademico e imprenditoriale, oltre a opportunità di role modeling e networking. L’iniziativa è aperta a: imprenditrici titolari di ditte individuali o in possesso di partita Iva; fondatrici e/o socie amministratrici di imprese (di qualsiasi forma giuridica) con sede in Italia e fino a dieci dipendenti; aspiranti imprenditrici. Le partecipanti devono essere residenti all’interno dell’Area Metropolitana di Milano. Le candidature sono aperte fino alle ore 10 di venerdì 6 marzo. Per maggiori informazioni: Mentre sono aperte le candidature per SheLeads: Donne Protagoniste d’Impresa L’iniziativa, promossa dale sostenuta da Visa Foundation con un contributo di 250.000 dollari, mira a rafforzare la formazione, l’empowerment e l’inclusione digitale di, con particolare attenzione alle. L’obiettivo è formareentro settembre 2026, offrendo corsi on line, eventi di networking e strumenti per l’equilibrio tra vita professionale e personale, al fine di facilitare l’accesso alle. I moduli formativi copriranno vari argomenti, tra cui:. Il progetto prevede, pensati per offrire, con l’obiettivo di stimolare ilattivo delle partecipanti e favorire. Il programma includecon stakeholder istituzionali e rappresentanti del mondo accademico e imprenditoriale, oltre a opportunità di role modeling e networking. L’iniziativa è aperta a: imprenditrici titolari di ditte individuali o in possesso di partita Iva; fondatrici e/o socie amministratrici di imprese (di qualsiasi forma giuridica) con sede in Italia e fino a dieci dipendenti; aspiranti imprenditrici. Le partecipanti devono essere residenti all’interno dell’Le candidature sono aperte fino allePer maggiori informazioni: https://www.fondorepubblicadigitale.it/she-leads/

Intesa Sanpaolo sostiene il progetto Libere di Ricostruire di Be Free Cooperativa Sociale grazie al Programma Formula, dedicato al sostegno diretto di progetti distintivi sulla sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà, in collaborazione con Cesvi. Il progetto, selezionato dalla Direzione Regionale Lazio e Abruzzo della banca nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, vuole rafforzare i servizi antiviolenza di Be Free: più consulenze, più sostegno economico, più strumenti di empowerment per ricominciare. Tutti possono partecipare fino al 30 aprile alla raccolta fondi, cui anche la banca parteciperà attivamente, con una donazione sulla piattaforma di raccolta fondi For Funding di Intesa Sanpaolo, con l’aggiornamento in tempo reale delle somme raccolte: Centri Antiviolenza presenti in diversi Municipi di Roma, la Casa Rifugio di Monterotondo e le strutture attive nei Comuni di Cerveteri e Maccarese e, in Abruzzo, ad Avezzano e San Vito Chietino. Il rafforzamento dei servizi permetterà di incrementare le consulenze psicologiche e sociali, l’assistenza legale, l’orientamento al lavoro e il sostegno ai minori, elementi fondamentali per costruire percorsi solidi di uscita dalla violenza. Parallelamente, verranno ampliate le attività di gruppo - laboratori artistici ed espressivi, yoga, sport, visite guidate su arte e donne, eventi culturali e momenti di comunità - per favorire l’empowerment, la mutualità e la ricostruzione dei legami sociali. - ISP/nav/progetto/libere sostiene il progettodigrazie al, dedicato al sostegno diretto di progetti distintivi sulla sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà, in collaborazione con. Il progetto, selezionato dalla Direzione Regionale Lazio e Abruzzo della banca nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, vuole rafforzare i servizi antiviolenza di Be Free: più consulenze, più sostegno economico, più strumenti di empowerment per ricominciare. Tutti possono parteciparealla raccolta fondi, cui anche la banca parteciperà attivamente, con una donazione sulla piattaforma di raccolta fondidi Intesa Sanpaolo, con l’aggiornamento in tempo reale delle somme raccolte: https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform Le attività coinvolgeranno ipresenti in, lae lee,. Il rafforzamento dei servizi permetterà di incrementare le, l’, l’e il, elementi fondamentali per costruire percorsi solidi di uscita dalla violenza. Parallelamente, verranno ampliate le- laboratori artistici ed espressivi, yoga, sport, visite guidate su arte e donne, eventi culturali e momenti di comunità - per favorire l’empowerment, la mutualità e la ricostruzione dei legami sociali.

settore degli impianti a fune sta attraversando in Italia una fase di inedita trasformazione e consolidamento, affermandosi come asset strategico non solo per il turismo, ma per la vera mobilità sostenibile e lo sviluppo dei territori sia montani che urbani. Un comparto in forte crescita a livello globale, che genera un fatturato diretto di circa 1,3 miliardi di euro e un valore complessivo di circa 8 miliardi considerando l’intero indotto, e che conta oggi oltre 1.700 impianti a fune attivi sul territorio nazionale (555 terrestri e 1212 aerei), concentrati soprattutto al Nord, tra Piemonte e Trentino Alto-Adige. In questo scenario nasce la prima edizione dell’Executive Master “Impianti a fune aerei e terrestri”, promosso dal Politecnico di Torino, con l’obiettivo di rispondere a un fabbisogno formativo oggi centrale per istituzioni, imprese e autorità di controllo. Il Master si pone l’obiettivo di formare figure altamente specializzate, in grado di operare con competenza nei processi di progettazione, gestione, manutenzione, esercizio e vigilanza degli impianti a fune. L’Executive Master si rivolge a laureati e professionisti in ambito ingegneristico e tecnico-scientifico, nonché a figure già operative nel settore degli impianti a fune che intendano rafforzare le proprie competenze. Elemento distintivo del Master è l’approccio specialistico e operativo, che integra competenze ingegneristiche, normative e di sicurezza con attività pratiche e casi applicativi. Gli sbocchi professionali comprendono ruoli di direzione tecnica, progettazione, gestione e manutenzione di impianti funiviari, nonché posizioni presso imprese del settore, società di servizi e autorità di vigilanza, in un contesto caratterizzato da una crescente domanda di professionalità qualificate. Le iscrizioni all’Executive Master o a singoli insegnamenti in esso contenuti, sono aperte fino alle ore 14 del 18 febbraio 2026. Maggiori informazioni su requisiti di iscrizione, modalità del bando e scadenze sono disponibili sul sito ufficiale del Politecnico di Torino a questo Ilsta attraversando in Italia una fase di inedita trasformazione e consolidamento, affermandosi comenon solo per il turismo, ma per la vera mobilità sostenibile e lo sviluppo dei territori sia montani che urbani. Un compartoa livello globale, che genera unconsiderando l’intero indotto, e che conta oggi oltre 1.700 impianti a fune attivi sul territorio nazionale (555 terrestri e 1212 aerei), concentrati soprattutto al Nord, tra Piemonte e Trentino Alto-Adige. In questo scenario nasce”, promosso dal Politecnico di Torino, con l’obiettivo di rispondere a un fabbisogno formativo oggi centrale per istituzioni, imprese e autorità di controllo. Il Master si pone l’obiettivo di formare figure altamente specializzate, in grado di operare con competenza nei processi di progettazione, gestione, manutenzione, esercizio e vigilanza degli impianti a fune. L’Executive Master si rivolge a laureati e professionisti in ambito ingegneristico e tecnico-scientifico, nonché a figure già operative nel settore degli impianti a fune che intendano rafforzare le proprie competenze. Elemento distintivo del Master è l’approccio specialistico e operativo, che integra competenze ingegneristiche, normative e di sicurezza con attività pratiche e casi applicativi. Glicomprendono ruoli di direzione tecnica, progettazione, gestione e manutenzione di impianti funiviari, nonché posizioni presso imprese del settore, società di servizi e autorità di vigilanza, in un contesto caratterizzato da una crescente domanda di professionalità qualificate. Le iscrizioni all’Executive Master o a singoli insegnamenti in esso contenuti, sono aperte fino alleMaggiori informazioni su requisiti di iscrizione, modalità del bando e scadenze sono disponibili sul sito ufficiale del Politecnico di Torino a questo link

tutti gli iscritti che non abbiano compiuto 41 anni al 1° gennaio 2026, oltre a tutti coloro che – indipendentemente dall’età anagrafica – godono dell’agevolazione contributiva (ovvero i neoiscritti). Ogni iscritto potrà beneficiare fino a 8.000 euro di contributo per usufruire di beni e servizi utili allo svolgimento dell'attività professionale. Il costo complessivo sostenuto e documentato per l’acquisto o il leasing di beni e/o servizi funzionali allo svolgimento dell’attività professionale dovrà essere pari o superiore a 400 euro (al netto dell’Iva) e concorreranno alla determinazione del contributo esclusivamente beni e servizi del valore unitario pari o superiore a 100 euro (al netto dell’Iva). La domanda potrà essere presentata esclusivamente tramite il servizio on line Cab, disponibile all’interno dell’area riservata fino al 15 maggio 2026. La Cassa Dottori Commercialisti rinnova il proprio impegno a sostegno della crescita professionale, delle aggregazioni e della formazione, approvando i bandi di concorso per il supporto all’attività professionale ( supporto all’attività professionale nelle fasi di aggregazione , acquisto o leasing finanziario di beni e/o servizi) e il bando per le borse di studio per gli iscritti e i loro figli, con uno stanziamento complessivo di 4.750.000 euro. Da quest’anno, potranno usufruire del contributo per il bando per l’acquisto o il leasing finanziario di beni e/o servizi anche, oltre a tutti coloro che – indipendentemente dall’età anagrafica – godono dell’agevolazione contributiva (ovvero i neoiscritti). Ogni iscritto potrà beneficiare fino adi contributo per usufruire di beni e servizi utili allo svolgimento dell'attività professionale. Il costo complessivo sostenuto e documentato per l’acquisto o il leasing di beni e/o servizi funzionali allo svolgimento dell’attività professionale dovrà essere pari o superiore a(al netto dell’Iva) e concorreranno alla determinazione del contributo esclusivamente beni e servizi del valore unitario pari o superiore a(al netto dell’Iva). La domanda potrà essere presentata esclusivamente tramite il servizio on line, disponibile all’interno dell’area riservata fino

Rafforzare la sinergia tra il mondo della formazione professionale e quello delle imprese, promuovere percorsi di alta qualificazione tecnica e favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro delle telecomunicazioni. È questo l’obiettivo dell’Academy per le reti elettriche e Tlc nata dalla partnership tra Sielte e il Polo Pubblico della Formazione Professionale, costituito da Roma Capitale e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale. Il progetto si inserisce nel protocollo d’intesa siglato tra Asstel e la Città Metropolitana di Roma Capitale, volto a colmare il divario di competenze tecniche nel settore delle telecomunicazioni – oltre il 60% delle aziende fatica a trovare personale con competenze tecniche adeguate - attraverso la promozione di attività formative finalizzate al futuro inserimento professionale nella filiera delle Telecomunicazioni. L’Academy si rivolge ai giovani che intendono intraprendere un percorso professionalizzante orientato all’inserimento nel mondo del lavoro. I percorsi, che si svolgeranno presso il Cfp “Luigi Petroselli”, si collocano nell’ambito di un modello di formazione integrata che valorizza il sistema duale e il coinvolgimento diretto delle imprese della filiera, favorendo l’acquisizione di competenze operative in contesti reali di lavoro e rispondendo alle esigenze di un settore in continua evoluzione tecnologica.

Spring School Brasimone dedicata al nuovo nucleare e rivolta a start up e gruppi di ricerca, che potranno candidarsi fino al 28 febbraio 2026. Promossa da Città metropolitana e Comune di Bologna, Enea e newcleo, questa iniziativa gratuita di open innovation si svolgerà dal 13 al 17 aprile 2026 presso il Centro Ricerche Enea Brasimone (Bologna), sull’Appennino tosco-emiliano. La scuola punta a sostenere gruppi di ricerca e nuove imprese tecnologiche in un percorso che combina lezioni frontali, workshop tematici, attività di assessment e networking sul territorio, oltre all’accesso alle infrastrutture di Enea e newcleo all’interno del Centro Ricerche Brasimone. La Spring School Brasimone è rivolta a sei tra start up, costituite da non più di cinque anni, e gruppi di ricerca, anche con sede all’estero, che operano nel settore del nuovo nucleare e impegnati in particolare sui materiali avanzati per ambienti ostili e sulle tecniche innovative di imaging e sui sistemi di misura per piombo liquido. I temi centrali della formazione comprendono: modelli di collaborazione strutturata tra ricerca pubblica e impresa; ingegneria sperimentale; economia circolare; sostenibilità dei sistemi produttivi; sviluppo e validazione di soluzioni tecnologiche avanzate. I gruppi interessati possono inviare le candidature entro le ore 23.59 del 28 febbraio tramite il Al via la primadedicata al nuovo nucleare e rivolta a start up e gruppi di ricerca, che potranno candidarsi fino alPromossa da Città metropolitana e Comune di Bologna, Enea e newcleo, questa iniziativa gratuita di open innovation si svolgerà dalpresso il Centro Ricerche Enea Brasimone (Bologna), sull’Appennino tosco-emiliano. La scuola punta a sostenere gruppi di ricerca e nuove imprese tecnologiche in un percorso che combina lezioni frontali, workshop tematici, attività di assessment e networking sul territorio, oltre all’accesso alle infrastrutture di Enea e newcleo all’interno del Centro Ricerche Brasimone. Laè rivolta a sei tra start up, costituite da non più di cinque anni, e gruppi di ricerca, anche con sede all’estero, che operano nel settore del nuovo nucleare e impegnati in particolare sui materiali avanzati per ambienti ostili e sulle tecniche innovative di imaging e sui sistemi di misura per piombo liquido. I temi centrali della formazione comprendono: modelli di collaborazione strutturata tra ricerca pubblica e impresa; ingegneria sperimentale; economia circolare; sostenibilità dei sistemi produttivi; sviluppo e validazione di soluzioni tecnologiche avanzate. I gruppi interessati possono inviare le candidature entro letramite il modulo online disponibile sul sito di BIS Bologna Innovation Square

Corsica Sardinia Ferries è alla ricerca di personale navigante di macchina, camera e cucina, per tutte le qualifiche. Per imbarcare subito, è necessario essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi Stcw. Senza questi requisiti, la candidatura sarà comunque valutata e, in caso di accettazione, aiuteremo i candidati a effettuare le pratiche necessarie per l’imbarco in modo semplice e veloce. Si ricercano 150 risorse da impiegare a bordo delle navi della flotta. I profili ricercati sono diversi, per le aree macchina, camera e cucina. Le opportunità di lavoro sulle navi del Gruppo sono rivolte, in particolare, ai seguenti profili: ufficiali e sottufficiali di macchina; personale di cucina; chef de rang e barman; addetti alle cabine, addetti sala/bar/casse; receptionist /hostess. I candidati devono essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi Stcw. Per il personale di sala/bar, la conoscenza della lingua francese e un diploma a indirizzo alberghiero sono un valore aggiunto. Per la posizione di receptionist/hostess si ricerca prevalentemente personale con un’ottima conoscenza del francese. Generalmente, le assunzioni avvengono mediante contratti di lavoro a tempo determinato, per lo più di durata da 70 a 90 giorni, oppure per un mese, eventualmente prorogabile. I candidati con libretto di navigazione possono inviare il cv tramite il sito della compagnia: Per imbarcare subito, è necessario essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi Stcw. Senza questi requisiti, la candidatura sarà comunque valutata e, in caso di accettazione, aiuteremo i candidati a effettuare le pratiche necessarie per l’imbarco in modo semplice e veloce.I profili ricercati sono diversi, per le aree macchina, camera e cucina. Le opportunità di lavoro sulle navi del Gruppo sono rivolte, in particolare, ai seguenti profili: ufficiali e sottufficiali di macchina; personale di cucina; chef de rang e barman; addetti alle cabine, addetti sala/bar/casse; receptionist /hostess. I candidati devono essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi Stcw. Per il personale di sala/bar, la conoscenza della lingua francese e un diploma a indirizzo alberghiero sono un valore aggiunto. Per la posizione di receptionist/hostess si ricerca prevalentemente personale con un’ottima conoscenza del francese. Generalmente, le assunzioni avvengono mediante contratti di lavoro a tempo determinato, per lo più di durata da 70 a 90 giorni, oppure per un mese, eventualmente prorogabile. I candidati con libretto di navigazione possono inviare il cv tramite il sito della compagnia: www.corsica-ferries.it , alla rubrica "Lavora con noi" oppure via e-mail a: risorseumane@corsicaferries.com recruitment.corsica@esagenoa.com . I candidati senza libretto di navigazione possono inviare il cv via e-mail a: segreteria@primetn.it

Emirates comunica che la ricerca di personale di bordo in Italia continua anche nel 2026 con otto nuovi open day a gennaio e febbraio in diverse città italiane:

Roma, Lazio – 31 gennaio , Grand Hotel Palace Rome, Via Vittorio

Veneto, 70;

, Grand Hotel Palace Rome, Via Vittorio Veneto, 70; Milano, Lombardia – 1° febbraio , Hyatt Centric Milan Centrale, Via Giovanni

Battista Pirelli, 20;

, Hyatt Centric Milan Centrale, Via Giovanni Battista Pirelli, 20; Firenze, Toscana – 3 febbraio , AC Hotel Firenze, Via Luciano Bausi, 5;

, AC Hotel Firenze, Via Luciano Bausi, 5; Venezia, Veneto – 8 febbraio , Hilton Garden Inn Venice Mestre San

Giuliano, Via Orlanda, 1;

, Hilton Garden Inn Venice Mestre San Giuliano, Via Orlanda, 1; Trieste, Friuli-Venezia Giulia – 10 febbraio , Hotel NH Trieste, Corso Camillo Benso Conte

di Cavour, 7;

, Hotel NH Trieste, Corso Camillo Benso Conte di Cavour, 7; Bari, Puglia – 15 febbraio , Mercure Villa Romanazzi Carducci Bari, Via

Capruzzi, 326;

, Mercure Villa Romanazzi Carducci Bari, Via Capruzzi, 326; Palermo, Sicilia – 19 febbraio , Hotel NH Palermo, Foro Italico Umberto I,

22/B;

, Hotel NH Palermo, Foro Italico Umberto I, 22/B; Torino, Piemonte – 26

febbraio, Best Western Plus Executive Hotel and Suites, Via Nizza, 28.

Sector Alarm, multinazionale attiva in Italia dal 2021 e specializzata in sistemi di protezione completa per la casa, accelera in Italia: con un +33% di crescita nell’organico, si proietta verso il 2026 con un +35% e l’apertura di cinque nuove sedi e il raggiungimento di una copertura pari all’80% del territorio nazionale. Accanto alla crescita dimensionale, l’azienda ha investito molto anche sul clima e sulla qualità dell’esperienza lavorativa che ha portato all’ottenimento della certificazione Great Place to Work. L’azienda è attualmente alla ricerca delle seguenti figure professionali: General Services Support (Milano), Sales Training Manager (Milano), Supporto tecnico alle installazioni (Milano) e Tecnico Manutentore, tra Busto Arsizio, Genova e Roma.