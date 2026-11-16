Al via il bando per 55 studenti universitari e dottorandi

Si chiama Angelini Academy Gateway Programme il nuovo programma di attrazione e formazione del talento destinato a studenti universitari e dottorandi, nato dalla partnership tra Angelini Academy, società del Gruppo Angelini Industries, e la Ssas-Scuola superiore di studi avanzati Sapienza.

Istituita nel 2011 e attiva dal 2012 sul modello dei college universitari, la Ssas offre ad allieve e allievi iscritti a un corso di studio Sapienza un percorso formativo complementare di alta qualificazione, che si affianca e integra i percorsi curriculari con corsi e attività avanzate di carattere disciplinare e interdisciplinare. La Ssas promuove l'eccellenza nella formazione e nella ricerca in un contesto di convivenza, dialogo e collaborazione.

Realizzato in collaborazione con le società operative del Gruppo Angelini Industries, Angelini Academy Gateway Programme combina alta formazione e affiancamento con colleghi esperti (“buddy” aziendali), insieme a training on the job.

Il bando di partecipazione prevede 55 posizioni disponibili per le allieve e gli allievi della Ssas e delle Scuole Universitarie Superiori delle reti Merita e Assi, che riuniscono complessivamente 12 realtà in tutta Italia: oltre alla Ssas, ne fanno parte la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, la Scuola Normale Superiore di Pisa, il Collegio Superiore dell’Università di Bologna, la Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova, il Collegio Internazionale Ca’ Foscari di Venezia, l’Istituto Universitario di Formazione Interdisciplinare (ISUFI), la Scuola di Studi Superiori "Carlo Urbani" - Università di Camerino, la Scuola di Studi Superiori "Ferdinando Rossi" - Università di Torino, la Scuola di Studi Superiori "G. Leopardi" - Università di Macerata, la Scuola Superiore dell'Ateneo di Catania e la Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Udine. Le posizioni sono aperte anche alle studentesse e agli studenti della Sapienza che hanno frequentato e concluso positivamente un percorso di eccellenza negli anni accademici 2024/2025 o 2025/2026, nell’ultimo anno della laurea triennale o nel corso della laurea magistrale.

La candidatura dovrà essere presentata esclusivamente online entro le ore 23:59 del 22 novembre 2026, secondo le modalità indicate nel bando.

Per accompagnare le candidature, il 17 novembre 2026 alle ore 18 si terrà un incontro informativo sul programma, organizzato dalla RIASISSU, la rete nazionale che riunisce le allieve e gli allievi delle Scuole e degli Istituti di Studi Superiori Universitari

La preselezione dei profili, a cura della Ssas e di Angelini Academy punterà, poi, a individuare una short list di candidate e candidati, che verrà sottoposta alle Società operative di Angelini Industries per la selezione finale dei profili.

I candidati selezionati avranno la possibilità di svolgere un tirocinio curriculare di sei mesi presso una delle società del Gruppo, in settori diversi e in più città italiane: nel campo della salute, con Angelini Pharma ad Ancona, Roma o in altre sedi europee; nell’automazione e nella robotica

industriale, con Angelini Technologies la cui sede si trova in provincia di Chieti; nel largo consumo con Fater, joint venture paritetica con Procter & Gamble, a Pescara; nel settore enologico con Angelini Wines & Estates a Grezzana, in provincia di Verona. A queste si aggiungono altre opportunità aperte presso Angelini Holding e Angelini Academy, a Roma.

Nel corso del semestre, ciascun partecipante lavorerà a un progetto concreto con obiettivi e indicatori di risultato definiti. All’esperienza sul campo si affiancheranno alcune masterclass tenute da docenti della SSAS e di Angelini Academy, dedicate alle “soft skill”, dalla comunicazione efficace, alle decisioni basate sui dati e supportate dall’intelligenza artificiale, fino all’autoefficacia emotiva. Le società operative ospiteranno inoltre incontri di approfondimento tecnico e di settore.

Durante il tirocinio ogni partecipante sarà seguito da un manager, responsabile degli obiettivi tecnici del progetto, e da un buddy, che lo accompagnerà nella conoscenza dell’organizzazione e delle modalità di lavoro.

Il programma si concluderà con un evento finale in Casa Angelini, la sede romana del Gruppo, che ospiterà una sfida a squadre su un caso aziendale, al termine della quale verranno consegnati i certificati rilasciati congiuntamente da Angelini Academy e dalla SSAS, con tre livelli di merito (Excellent, Strong e Solid). A chi completa il programma sarà in ogni caso rilasciato un attestato di partecipazione. Per ogni tirocinante è, inoltre, previsto un rimborso spese forfettario mensile compreso tra 1.000 e 1.600 euro, stabilito da ciascuna società operativa e comprensivo del contributo per l’alloggio destinato ai fuori sede.