Al via "e-work Incontra-Novembre 2025: il mese dedicato a te"

Novembre sarà per e-work - gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni Hr - il mese dedicato a fare incontrare domanda e offerta di lavoro, con attività di consulenza e orientamento gratuite per i candidati, su tutto il territorio nazionale. Con l’iniziativa e-work Incontra–Novembre 2025: il mese dedicato a te, il gruppo promuove infatti un ciclo di open day nelle sue sedi territoriali – e-workhub e e-workbranch -, per offrire colloqui, orientamento e consulenze personalizzate a chi è alla ricerca di nuove attività e percorsi professionali o desidera migliorare le potenzialità della propria candidatura, presentandosi al meglio e trovando l’offerta più adatta al proprio profilo.

«Con questa iniziativa vogliamo offrire ai candidati e a chi è in cerca di un nuovo percorso lavorativo, un’opportunità di confronto e supporto molto concreto, mettendo a disposizione la competenza dei nostri professionisti e l’esperienza che abbiamo maturato, ogni giorno, al fianco di aziende e candidati. L’obiettivo è aiutare le persone a comprendere le esigenze del mercato del lavoro attuale, valorizzare le competenze per rispondere alle ricerche di personale delle aziende del territorio», dichiara Mara Nolli, Head of Marketing & Public Relations del Gruppo e-work.

Durante le giornate e-work Incontra, ogni sede offrirà una o più esperienze di orientamento mirate. Il ventaglio di attività proposte comprende: consulenza sul cv, con revisione e consigli pratici per renderlo più chiaro ed efficace, colloqui conoscitivi con i recruiter e-work per individuare le opportunità lavorative più coerenti con le competenze e gli obiettivi candidato e mini-sessioni di orientamento. Tra i temi che saranno affrontati durante le iniziative: come scrivere curriculum e lettera di presentazione perfetti, consigli pratici per leggere correttamente le offerte di lavoro, individuare quelle più adatte e candidarsi con successo.