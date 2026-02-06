Agroalimentare, un'eccellenza italiana a rischio

La cucina italiana è stata riconosciuta patrimonio culturale immateriale da parte dell'Unesco. Ricette, prodotti e saperi diffusi in tutto il nostro Paese hanno contribuito a ottenere questo riconoscimento, che ha anche una valenza economica. Con 891 prodotti di qualità tra Dop (Denominazione di origine protetta), Igp (Indicazione geografica protetta) e Sgt (Specialità tradizionali garantite), l’Italia surclassa ogni concorrente, anche la Francia (774 riconoscimenti) e la Spagna (391 riconoscimenti). Il 23,7% delle produzioni agroalimentari di alta qualità nel mondo batte bandiera tricolore, contro il 20,3% francese e il 10,4% spagnolo. La filiera agroalimentare - dai campi alla tavola, passando dall'aziende di trasformazione e distribuzione e alla ristorazione - ha un fatturato stimato tra 600 e oltre 700 miliardi di euro nel 2024-2025, impiega oltre 3,6-4 milioni di addetti. Nel 2024, il solo settore della ristorazione ha registrato un fatturato complessivo superiore a 105 miliardi di euro e, secondo il Rapporto Ristorazione della Fipe, a crescere è stato anche il numero di occupati che ha raggiunto gli 1,5 milioni di unità, con un aumento del 5% rispetto al 2023. Andamento coerente con le previsioni di Excelsior di Unioncamere, che hanno stimato un fabbisogno occupazionale tra 550mila e 680mila lavoratori nel quinquennio 2024-2028. In particolare, le figure professionali maggiormente richieste - in risposta alle trasformazioni del mercato - saranno chef, manager dell’ospitalità e addetti alle vendite, ma si prevede anche una crescente domanda di profili con competenze in ambiti come il marketing, le relazioni esterne internazionali, il digitale e la sostenibilità. La conoscenza di almeno una lingua straniera è invece considerata un prerequisito fondamentale e imprescindibile per chi desidera lavorare all’interno della filiera del cibo e dell’ospitalità (in Italia e all’estero). Si tratta di cifre di tutto rilievo: le imprese della filiera agro-alimentare rappresentano il 7,2% dell’intero sistema produttivo nazionale, contribuiscono al 6% delle vendite, occupano quasi il 10% dei lavoratori italiani. Un patrimonio riconosciuto anche dai tanti turisti italiani e stranieri attirati dalla nostra enogastronomia. La contraffazione e le guerre commerciali, tuttavia, stanno mettendo a rischio il comparto. Fenomeni che possono essere contrastati soltanto con una formazione seria, investimenti nella ricerca e nuovi mercati.

Infatti non sempre il personale è davvero preparato a entrare in cucina, pasticceria e sala, con una conoscenza approfondita di filiere, prodotti e strumenti necessari a preservare il vero made in Italy. Cast (Istituto di alta formazione con sede a Brescia parte del gruppo Plena Education) risponde a queste sfide con il nuovo Bachelor in Culinary Arts & Hospitality Management, che punta a formare professionisti pronti a lavorare sin dal primo giorno e a valorizzare l’autenticità della cucina italiana nel mondo. Unico in Italia e all’estero, il Bachelor copre l’intero settore — cucina, pasticceria, sala, bar e aspetti manageriali — formando figure professionali con competenze trasversali e una visione completa. Cucina, pasticceria, sala, bar e management come un unico sistema operativo. Un approccio che tutela i prodotti e i saperi nostrani: l’Italian Sounding si contrasta formando professionisti altamente specializzati, capaci di gestire l’intero processo: oltre 6.400 ore di pratica distribuite su tre anni è il tempo necessario per sviluppare competenze reali e ridurre il divario tra formazione e lavoro, oggi tra le criticità più segnalate dagli operatori. Un modello formativo strutturato: il Bachelor sintetizza percorsi professionali consolidati da Cast e introduce in Italia un modello già diffuso nei sistemi europei più maturi, dove la formazione è pensata come un investimento strategico.

«In un momento storico in cui la cucina italiana è riconosciuta a livello globale come espressione identitaria, culturale e linguistica del Paese – oltre che come patrimonio immateriale dell’umanità Unesco – emerge con forza la necessità di fare sistema, mettendo in relazione competenze, visioni e modelli formativi complementari - spiega Cristian Cantaluppi, ceo di Cast -. È un passo importante nella costruzione di un ecosistema formativo sempre più solido, capace di unire cultura gastronomica, competenze professionali e visione imprenditoriale».

Fondata nel 1997, Cast vanta un heritage formativo consolidato, basato su rigore metodologico, conoscenza tecnica e stretta connessione con il mondo professionale. Il Bachelor rappresenta la sintesi evolutiva di decenni di esperienza didattica maturata attraverso corsi professionali specialistici. «Il settore food & hospitality riveste un ruolo centrale nella cultura e nell’economia del Paese, ma fino a oggi mancava in Italia un percorso triennale strutturato capace di integrare in modo sistematico pratica e teoria - dichiara Cantaluppi -. Il Bachelor nasce per rispondere a questa esigenza, offrendo agli studenti il tempo e gli strumenti necessari per comprendere in profondità i diversi ruoli della ristorazione, dalla produzione alla gestione, e per entrare nel mondo del lavoro con competenze solide e spendibili. Nei sistemi formativi più maturi, come quello francese, esistono percorsi strutturati ma spesso separati per cucina, pasticceria e ospitalità. Il nostro Bachelor adotta invece un approccio integrato, consentendo agli studenti di sviluppare una visione completa del settore e di orientarsi consapevolmente all’interno dei diversi ambiti professionali fin da subito».