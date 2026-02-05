Dal parco divertimenti alla logistica, dal settore forestale al sanitario
MagicLand apre le selezioni per la stagione 2026. Opportunità con Stellantis e Gymbeam. In Sardegna 104 assunzioni per l'Agenzia Forestas. Inserimenti con l'Ast Ancona
February 5, 2026
Il parco divertimenti MagicLand di Valmontone (Roma) avvia la campagna di recruiting per la stagione 2026, con oltre 400 opportunità di lavoro complessive tra alta e bassa stagione, a supporto delle attività di MagicLand e del parco acquatico MagicSplash. Le selezioni riguardano numerose aree operative e includono: addetti alle attrazioni, addetti all’accoglienza e biglietterie, addetti ai negozi, addetti alla ristorazione e caffetteria, assistenti bagnanti con brevetto, aspiranti assistenti bagnanti, addetti all’artistico, addetti alla manutenzione attrazioni e manutenzione idraulica. In particolare, sono previste oltre 400 assunzioni complessive, con un importante incremento di personale nelle aree Attrazioni, Ristorazione, Accoglienza e Negozi, oltre a circa 40 assistenti bagnanti dedicati alla sicurezza e all’operatività di MagicSplash. MagicLand ricerca sia profili con esperienza sia candidati alla prima esperienza, accomunati da attitudine al contatto con il pubblico, predisposizione al lavoro in team e disponibilità a lavorare su turni, nei weekend e nei giorni festivi. È richiesta, per la maggior parte delle posizioni, la buona conoscenza della lingua inglese, il domicilio a Valmontone o zone limitrofe e il possesso della patente con mezzo proprio. Per gli assistenti bagnanti, oltre ai profili già in possesso di brevetto A.B. e Blsd in corso di validità, MagicLand offre anche a candidati senza brevetto la possibilità di accedere a un percorso formativo dedicato, comprensivo di corso per assistente bagnante e corso Blsd gratuiti, finalizzato all’inserimento lavorativo all’interno di MagicSplash. Le opportunità prevedono contratti stagionali a tempo determinato per la stagione 2026, con possibilità di inserimento in un ambiente di lavoro dinamico, strutturato e orientato alla crescita professionale. Per alcune figure manageriali, come il Responsabile Reparto Food & Beverage, è previsto inserimento a tempo indeterminato. Le candidature possono essere inviate attraverso la sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale www.magicland.it, consultando i profili aperti e allegando il proprio curriculum vitae ed eventuali certificazioni richieste.
Stellantis conferma gli impegni per l'Italia e rilancia la produzione, in aumento già nel 2026 grazie a nuovi modelli in arrivo, con meno cassa integrazione e oltre 500 assunzioni. Sostegno anche alla componentistica con sette miliardi di euro di acquisti da fornitori italiani come nel 2025. A illustrare i progetti per l'Italia del gruppo è stato Emanuele Cappellano, responsabile Europa di Stellantis al tavolo automotive convocato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Alla riunione hanno partecipato anche i sindacati metalmeccanici, le imprese della filiera, le Regioni che ospitano nel loro territorio siti di Stellantis. Davanti a Palazzo Piacentini 500 lavoratori hanno manifestato in rappresentanza delle decine di migliaia di dipendenti del settore auto. Tra le novità principali annunciate da Cappellano ci sono un modello in più a Melfi e una nuova generazione veicoli commerciali ad Atessa, la nuova Maserati Grecale a Cassino. Gli sviluppi futuri del Tridente saranno illustrati il 21 maggio con il nuovo piano strategico che sarà presentato all'Investor Day nella sede di Auburn Hills, nel Michigan. A Termoli, che aspetta ancora decisioni di Acc per la Gigafactory, proseguirà il motore Gse dopo il 2030 ed è in arrivo una nuova linea cambi e-Dct.
In Italia il benessere fisico e la nutrizione sportiva rappresentano un driver di consumo sempre più strutturale. In questo contesto Gymbeam, uno dei brand di fitness e nutrizione in più rapida crescita in Europa, ha scelto di aprire il primo stabilimento logistico in Italia, a Legnano (Milano). Il nuovo polo rappresenta un passaggio strategico nella crescita del gruppo e consolida il ruolo dell'Italia come mercato prioritario all'interno della strategia di espansione europea. Servirà principalmente Italia, Germania, Austria, Svizzera e Slovenia, consentendo consegne ancora più rapide, nella Penisola anche in giornata o il giorno successivo. L'apertura del centro rappresenta anche un volano occupazionale per il territorio: attualmente sono già operative circa 15 persone, con possibilità di nuove assunzioni nei prossimi mesi.
Centoquattro assunzioni a tempo indeterminato, 62 Comuni della Sardegna coinvolti e 20 Centri per l'Impiego interessati. Sono questi i numeri degli Avvisi di avviamento a selezione per l'Agenzia Forestas, pubblicati sul sito istituzionale dell'Aspal-Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro. I 104 posti messi a selezione derivano dalla ripubblicazione delle posizioni rimaste scoperte a seguito del precedente bando e sono finalizzati a garantire il pieno soddisfacimento del fabbisogno occupazionale già programmato, rafforzando al contempo l'operatività dell'Agenzia Forestas sul territorio. Numerose le figure professionali ricercate, che spaziano dai conduttori di macchine e mezzi di diverso tipo ai meccanici, muratori, idraulici e ad altre qualifiche, secondo quanto dettagliato nei singoli Avvisi di selezione.
Infine sono previste 17 nuove assunzioni per rafforzare la sanità territoriale nella provincia di Ancona. È il piano messo in campo dalla Regione Marche e dall'Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Ancona: la Giunta regionale ha già approvato le prime 69 con l'aggiornamento del Piao 2025-2027, il piano integrato di attività e organizzazione. Le prime 69 assunzioni riguardano 31 infermieri, 9 fisioterapisti, 4 tecnici di radiologia, 9 assistenti sociali, 6 operatori socio-sanitari, 2 logopedisti, 2 educatori professionali e 6 assistenti amministrativi. L'organico è pensato per garantire una presa in carico più efficace dei pazienti sul territorio, ridurre i ricoveri evitabili e alleggerire gli ospedali. A breve verranno approvate ulteriori 48 assunzioni - 40 infermieri e 8 medici - destinate agli ospedali di comunità e alle Uca. L'intero piano di potenziamento della sanità territoriale dell'Ast di Ancona prevede un investimento di circa 2,5 milioni di euro. Inoltre tutte le Aziende sanitarie riceveranno a breve un fondo aggiuntivo per l'aumento del tetto di spesa del personale, che per l'Ast di Ancona ammonta a circa 1 milione di euro.
