Imprenditori dell'IA ed ereditiere: chi sono i nuovi miliardari (e Trump scala la classifica)

Salgono a quota 3428 i miliardari di tutto il mondo (con un patrimonio complessivo di oltre 20mila miliardi di dollari), ben 400 in più rispetto all’anno scorso. La classifica annuale stilata da Forbes evidenzia oltre a questo allargamento significativo della platea l’arrivo di nuovi super-ricchi che hanno fatto fortuna con l’Intelligenza Artificiale (ben 86) ma anche grazie alle ottime performance delle Borse mondiali, l’aumento della quota “rosa” (481) e dei giovani, compresi i 20 enni. E se avere alle spalle una famiglia importante è un buon punto di inizio, avere l'idea giusta è ancora più importante. Il 67% dei miliardari si è costruito la propria fortuna da zero. La classifica di Forbes, aggiornata ogni mese di marzo, è riservata a tutti coloro che hanno un patrimonio netto di un miliardo di dollari o più. Vengono presi in considerazione tutti i tipi di asset: partecipazioni societarie, immobili, opere d’arte, yacht, aerei, gioielli, collezioni di auto e altro ancora.

Il patrimonio netto stimato di Elon Musk, pari a 839 miliardi di dollari, lo rende l'uomo più ricco di sempre. Il patron di Tesla e SpaceX è al vertice per il secondo anno di fila, la sua ricchezza è aumentata di circa 500 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi, trainato dalle crescenti valutazioni delle sue società. È il primo ad aver superato la soglia degli 800 miliardi di dollari ed è sulla buona strada per diventare il primo al mondo a tagliare lo storico traguardo di 1.000 miliardi. Il suo patrimonio è il triplo degli altri top five, tutti rigorosamente statunitensi. I cofondatori di Google, Larry Page (257 miliardi) e Sergey Brin (237 miliardi) si sono classificati al secondo e terzo posto. Mentre il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è quarto con 224 miliardi e il numero uno di Meta, Mark Zuckerberg, è quinto con 222 miliardi.

Parlando di americani, un discorso a parte merita il presidente Donald Trump: è salito al 645simo posto, scalando 65 posizioni con asset per 6,5 miliardi, in aumento di 1,4 miliardi. Tra i principali fattori che hanno contribuito alla crescita della ricchezza del presidente Usa ci sono centinaia di milioni di dollari legati alle criptovalute da lui promosse. Dalle criptovalute alla musica, dalle startup di AI alle eredità industriali, la nuova lista di Forbes mostra quanto il predominio dei super-ricchi sul pianeta non sia mai stato così vasto. Tra le new entry nella top 20 spiccano alcuni esponenti del settore tecnologico come Changpeng Zhao, fondatore di Binance, con 110 miliardi, ora più ricco di Bill Gates. Tra i nuovi miliardari al debutto ci sono il rapper e produttore discografico Dr. Dre, la cantante Beyoncé, il tennista Roger Federer. L’intelligenza artificiale continua a generare fortune a ritmi senza precedenti come quelle del 38enne Edwin Chen (fondatore della start up Surge AI), e il 22enne Surya Midha (tra i fondatori di Mercor), nuovo miliardario self-made più giovane della storia della lista. In totale, sono 35 i miliardari under 30.

Se gli uomini hanno la parte del leone le donne sono comunque in aumento: rappresentano il 14% del totale, in crescita rispetto al 13,4% del 2025. In questo caso però c’è da dire che la stragrande maggioranza (tre su quattro) ha ereditato la propria ricchezza, inclusa Alice Walton, erede di Walmart e donna più ricca del mondo per il secondo anno consecutivo con 134 miliardi di dollari. Tra le self-made, la più ricca è la svizzera Rafaela Aponte-Diamant, magnate delle spedizioni con 44,5 miliardi, una delle 122 miliardarie che hanno fatto fortuna partendo da zero, mentre la miliardaria più giovane del mondo è Amelie Voigt Trejes, 20 anni, erede brasiliana del colosso WEG. Tra le nuove arrivate spicca Launa Lopes Lara, 29 anni, ex ballerina brasiliana, co-fondatrice della società di previsioni di mercato Kalshi. Il miliardario più anziano invece è George Joseph, 104 anni.