Basta foto dei piatti: il cibo è più di ciò che appare

I numeri raccontano che il cibo è sempre meno un semplice bisogno e sempre più una scelta che accompagna la nostra vita fuori casa. Nel 2025, secondo FIPE-Confcommercio, i consumi nella ristorazione hanno raggiunto i 100 miliardi di euro; già nel 2024 il fuori casa rappresentava il 33% di tutti i consumi alimentari. Ma c’è un dato ancora più interessante: nel 2025 le visite nei pubblici esercizi sono diminuite del 3,6%, mentre la spesa ha continuato, sia pure debolmente, a crescere. Si esce meno, dunque, e si sceglie di più. È da qui che la ristorazione deve cominciare a leggere il futuro.

Lo stesso messaggio arriva dal turismo. Il Rapporto sul turismo enogastronomico italiano evidenzia che il 70% dei turisti italiani ha compiuto, negli ultimi tre anni, almeno una vacanza nella quale il cibo è stato una motivazione primaria; tra le esperienze ricercate, quelle culinarie nei ristoranti raggiungono il 52,5%. Il viaggiatore non si sposta soltanto per vedere un luogo: vuole conoscerlo e assaggiarlo. Il piatto diventa così territorio, cultura, memoria e identità.

Se il consumatore attribuisce al cibo tutto questo valore, perché continuare a raccontarlo prevalentemente attraverso ciò che appare?

Sui social il cibo è diventato spettacolo: immagini perfette, porzioni esagerate, formaggi che filano, creme che colano e colori costruiti per catturare lo sguardo. È il cosiddetto food porn , un linguaggio che ha reso il cibo protagonista della comunicazione, ma rischia di ridurne il valore alla capacità di essere fotografato, condiviso e desiderato.

Non è soltanto un’impressione. Muna Sharma e Yilang Peng, dell’Università della Georgia, hanno analizzato, con tecniche di visione artificiale, 53.894 immagini pubblicate nell’arco di due anni da 90 popolari food influencer su Instagram. Le fotografie di alimenti a maggiore densità calorica tendevano a ottenere più “mi piace” e commenti. Favorivano l’interazione anche i colori caldi – rosso, arancione e giallo –, la ricchezza di dettagli e la ripetizione degli elementi. La rete, in altre parole, non premia necessariamente ciò che vale di più sul piano nutrizionale, ma ciò che stimola più rapidamente lo sguardo e il desiderio (Sharma e Peng, Health Communication, 2024).

Il problema non riguarda soltanto l’estetica. Una revisione sistematica di 38 studi, condotta da Yu Wu, Eva Kemps e Ivanka Prichard secondo le linee guida PRISMA, ha rilevato associazioni tra l’esposizione ad alcuni contenuti alimentari sui social – pubblicità di fast food, “clean eating” e video in cui si mangia – e preoccupazioni per l’immagine corporea, comportamenti alimentari disordinati e maggiore disponibilità a consumare i cibi mostrati. Per i contenuti genericamente dedicati al “cibo sano” non è emerso lo stesso legame. Gli autori invitano comunque alla cautela, perché gli studi sono eterogenei e non consentono ancora di stabilire con certezza il rapporto tra causa ed effetto (Wu, Kemps e Prichard, Body Image, 2024).

Proprio mentre cresce questa rappresentazione spettacolare, sembra però emergere una domanda diversa. Chi entra in un ristorante non cerca soltanto qualcosa di bello da pubblicare: cerca qualità, autenticità, provenienza delle materie prime, territorio, sostenibilità e attenzione al proprio benessere. Ciò non significa trasformare il ristorante in un ambulatorio né il menù in una prescrizione, ma riconoscere che mangiare è uno dei gesti quotidiani che più incidono sulla qualità della vita.

In un mercato sempre più competitivo, differenziarsi soltanto attraverso l’immagine rischia di non bastare. La vera innovazione consiste nel restituire valore al piatto: non rinunciare al gusto e alla convivialità, ma aggiungere consapevolezza; raccontare gli ingredienti, privilegiare stagionalità e territorio, proporre porzioni equilibrate e valorizzare verdure, legumi, cereali, olio extravergine di oliva e pesce. Significa fare della Dieta Mediterranea non uno slogan, ma un modello alimentare concreto e contemporaneo.

Intercettare un pubblico sensibile al rapporto tra alimentazione e benessere è anche una scelta imprenditoriale. Se il turista viaggia per il cibo e il consumatore destina al fuori casa una parte rilevante della propria spesa, il ristorante può trasformare questo interesse in esperienza e l’esperienza in fidelizzazione.

C’è poi un effetto che va oltre il mercato. Ogni giorno milioni di persone compiono scelte alimentari fuori casa. Una ristorazione capace di proporre naturalmente un modo migliore di mangiare può contribuire, senza lezioni e divieti, anche alla prevenzione primaria. È una forma concreta di sussidiarietà: non sostituisce le istituzioni, ma può moltiplicarne l’azione attraverso un gesto piacevole e quotidiano. In questa prospettiva, il “Ristorante Messaggero della Dieta Mediterranea” assume anche un’importante funzione sociale.

È questo il cambio di paradigma: passare dal cibo che deve soprattutto apparire al cibo che deve valere. Il food porn continuerà probabilmente a riempire gli schermi, ma la ristorazione può riempire il piatto di qualcosa di più: gusto, identità, territorio, convivialità e salute.

Forse è proprio questa la novità da mettere nel piatto: non un ingrediente in più, ma un valore in più.



