Al via DigithON, la gara fra 100 start-up. Alla kermesse arriva anche Schlein

Il meglio dell’innovazione italiana torna a riunirsi a DigithON 2026: da giovedì 1° al 3 ottobre le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie ospiteranno l’undicesima edizione della manifestazione, con le 100 start-up più promettenti del Paese selezionate dal comitato scientifico su un numero da primato di oltre 500 candidature arrivate da tutta Italia, pronte a sfidarsi davanti alla platea di operatori nazionali e internazionali.

Nel corso della kermesse digitale, si alterneranno protagonisti del mondo delle istituzioni, delle aziende, della cultura, dello sport e dell’informazione: il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, la segretaria del Pd, Elly Schlein, il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, lo stilista e imprenditore Brunello Cucinelli, la giornalista e conduttrice Rai Barbara Carfagna, la triplista italiana medaglia d’oro agli Europei Dariya Derkach, la conduttrice Rai Nunzia De Girolamo, oltre al fondatore di Digithon, Francesco Boccia, capogruppo del Pd al Senato.

Anche l’appuntamento di quest’anno, il primo targato Fondazione Digithon, vedrà al centro la maratona digitale tra gli inventors, ma come sempre sarà molto di più di una sfida: accanto alle sessioni di pitch, sono in programma anche momenti formativi e approfondimenti dedicati all’evoluzione dell’intelligenza artificiale, della digitalizzazione e dei nuovi modelli di impresa.

Mazzi, il ministro del Turismo, è atteso a Bisceglie nel pomeriggio di venerdì per parlare su “Turismo 4.0: la grande bellezza, la grande sfida”. Il clou della manifestazione è nell’ultima giornata della maratona, sabato 3: si aprirà alle 10 con gli ultimi. La “startup competition” si avvierà quindi verso il suo momento conclusivo, alle 18 e 30, con l’annuncio dei riconoscimenti delle aziende e l’assegnazione di borse di studio e finanziamenti a fondo perduto per un importo complessivo di oltre 50mila euro, in attesa della proclamazione del vincitore.

Dalle 19,30 piazza Castello si trasformerà nel cuore pulsante dell’evento: ad accogliere il pubblico saranno Michele Ruta e Letizia D’Amato, i vertici della Fondazione Digithon. La serata proseguirà con il panel “Il futuro viene da Sud. L’Italia nella società digitale”, che vedrà confrontarsi Antonio Decaro e Francesco Boccia. A seguire, la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, approfondirà con Barbara Carfagna il tema “Generazione Futuro: innovazione, intelligenza artificiale e nuove opportunità”. Lo stilista Cucinelli si racconterà quindi a Nunzia De Girolamo. Per lui anche uno speciale riconoscimento: il primo “Premio DigithON oltre l’algoritmo”, istituito quest’anno per celebrare visione e creatività, ricordando che l’innovazione più significativa nasce sempre dalle persone.