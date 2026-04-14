Casavo continua a crescere nel mercato immobiliare: acquisita Casando Agency

L'obiettivo 2026 è quello di passare a un network di oltre 400 agenti tra Italia e Francia, mentre entro il 2030 punta a raggiungere oltre 50 milioni di ricavi

Ormai è chiaro: il settore immobiliare vive sempre di più nella dimensione digitale e il suo futuro è strettamente connesso all’innovazione tecnologica. Attraverso i Big Data, ad esempio, oggi è possibile sfruttare algoritmi e modelli statistici per prevedere in anticipo le tendenze del mercato, mentre attraverso l’uso di fotografie e droni è possibile effettuare veri e propri tour virtuali delle case.

Un esempio italiano è Casavo, piattaforma immobiliare fondata nel 2017 da Giorgio Tinacci. Casavo è quella che si definisce una piattaforma “all-in-one", ovvero offre tutti i servizi legati alla compravendita di una casa in un unico posto, senza dover passare da più intermediari. E tutto questo, avviene completamente online.

Oggi, a 8 anni dalla sua nascita, ha compiuto uno step ulteriore che conferma il suo rafforzamento all'interno del mercato immobiliare: l’acquisizione di Casando Agency, realtà italiana attiva nell’intermediazione con una rete di oltre 60 collaboratori nelle principali città. Una transazione finanziata da un aumento di capitale di 12 milioni di euro supportato dalla maggioranza dei soci e da nuovi investitori selezionati, che permette oggi a Casavo di raddoppiare la propria rete di agenti e aggiungere la propria presenza in sei nuove città, arrivando a coprirne quasi 20. Non si tratta, dunque, di una semplice acquisizione ma di una partnership strategica.

L’operazione rappresenta un passaggio significativo nel percorso di crescita di Casavo. L'obiettivo 2026 è quello di passare a un network di oltre 400 agenti tra Italia e Francia, mentre entro il 2030 punta a raggiungere oltre 50 milioni di ricavi. Non solo sviluppando l’organico della propria rete di agenti, ma anche integrando altri network immobiliari.

«Siamo certi che l'unione complementare delle nostre competenze possa aiutare lo sviluppo», ha spiegato Charlie Cinolo, Co-founder di Casando Agency. «Nei prossimi 4-5 anni il mercato immobiliare avrà un'evoluzione importante. Attualmente è un mercato molto frammentato, ci sono 50.000 agenzie immobiliari in Italia, solamente 200 fanno più di 1 milione di fatturato, quindi le capacità di investimento in tecnologia e marketing sono molto basse. Noi vogliamo essere pionieri, vogliamo unire le forze del mercato frammentato per iniziare ad alzare il livello di competizione».

L’integrazione tra le due realtà consentirà di generare valore per gli agenti grazie alla tecnologia di Casavo, anche facendo leva sul servizio di Offerta Immediata che permette di vendere casa entro 30 giorni. Grazie ad algoritmi e all’intelligenza artificiale, infatti, Casavo permette di valutare un immobile rapidamente inserendo alcune informazioni nell’applicazione come indirizzo, superficie e piano. A quel punto, per chi vende è possibile ricevere un’offerta da un normale acquirente o da Casavo stessa, che poi ristruttura l’immobile e lo rivende sul mercato.

«Siamo convinti che il mercato dell’intermediazione immobiliare in Europa andrà verso una fase di consolidamento, catalizzata da un cambio di modello operativo da franchising a rete diretta e dall’impatto dell’intelligenza artificiale sulla produttività degli agenti» ha dichiarato Giorgio Tinacci. «In questo panorama, Casavo ha una posizione privilegiata per aggregare network di agenti immobiliari: possiamo contare su una tecnologia proprietaria scalabile su migliaia di transazioni, su un know-how industriale e finanziario maturato nel settore in più mercati europei negli ultimi 8 anni, e su una offerta commerciale sinergica».