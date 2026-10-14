"A mano a mano", la nuova campagna istituzionale di Intesa Sanpaolo

Le storie sono costruite come una catena di mani che attraversa l'Italia e i protagonisti sono clienti e persone di Intesa Sanpaolo. Una giovane coppia nella prima casa, accanto a chi in filiale ha firmato il loro mutuo. Un produttore di vino e un'azienda di arredi per grandi imbarcazioni, clienti della banca, con chi contribuisce alla realizzazione dei loro progetti. Una studentessa che ha potuto proseguire gli studi grazie al prestito d'onore, assieme a chi gestisce il programma. Francesco «Ciccio» Graziani con i ragazzi della società sportiva “Olmoponte Santa Firmina” di Arezzo, il progetto di calcio integrato e inclusivo sostenuto dallo stesso istituto di credito. Roberto Bolle, étoile del Teatro alla Scala, ambassador di Intesa Sanpaolo, ritratto nelle sale di Galleria Borghese a Roma per il capitolo dedicato all'arte e alla cultura. Un ingegnere di Terna, il gestore della Rete di Trasmissione Nazionale dell'energia elettrica in alta e altissima tensione con cui Intesa Sanpaolo lavora, accanto a chi in banca finanzia le grandi opere e le grandi infrastrutture. Un nonno che investe i risparmi di una vita, per sé e per il nipote, con la consulente che lo affianca nelle scelte di finanza personale e familiare. Ogni protagonista si presenta con poche parole scritte a mano: i clienti raccontano la propria storia, le persone della banca indicano i numeri che quella storia ha reso possibile. Le cifre danno la misura dei progetti di chi li ha realizzati e dei servizi che Intesa Sanpaolo contribuisce a garantire al Paese.

A mano a mano - la nuova campagna istituzionale presentata a Roma - vede per la prima volta insieme alla regia Sergio e Pietro Castellitto. Con questi spot, Intesa Sanpaolo sceglie di mostrare gli effetti concreti del proprio lavoro accanto ai clienti e al Paese: in una casa, in un'impresa, in una biblioteca, in un museo, in una sala di controllo.

«La campagna vuole sottolineare il modo di fare banca di Intesa Sanpaolo: il sostegno all’economia reale per imprese, giovani e famiglie, la presenza attiva nel sociale, l’impegno nella cultura. Per farlo abbiamo coinvolto grandi nomi orgoglio del nostro Paese che portano il talento italiano nel mondo insieme alle nostre colleghe e colleghi. Il mostrare e non spiegare, il coinvolgere e tenere vicino colleghi, clienti, persone, territori è quanto si vede e questo siamo noi», conclude Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo.