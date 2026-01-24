A Fiumicino la "Plaza Premium First Lounge" prima in Europa

Plaza Premium Group (Ppg), società top a livello mondiale attiva nel settore dell'ospitalità aeroportuale, ha ufficialmente inaugurato all'aeroporto di Roma Fiumicino la prima "Plaza Premium First Lounge" di tutta Europa. Situata al terminal 1 delle partenze la lounge, con servizi e dettagli ispirati alla Città Eterna («Pensati per chi cerca un'esperienza di viaggio premium», è stato sottolineato), ha una superficie di 700 metri quadrati ed è stata progettata per accogliere fino a 115 persone. Tra i servizi offerti, proposte gastronomiche su misura, cocktail curati, vini e distillati selezionati, ambienti di lusso, con il design che si ispira concettualmente alla "Dolce Vita" italiana. Ma anche suite e sale riunioni private, ricarica wireless rapida, un'area riposo e doccia esclusiva ed una "nursery" per i bambini. Oltre alle sale interne, dove peraltro saranno ospitate installazioni artistiche, la lounge si caratterizza per la possibilità, unica, di accogliere i viaggiatori anche in un patio all'aperto, nelle giornate di sole, dove Dj dal vivo trasformano questo spazio in un punto d'incontro vivac

L'inaugurazione ufficiale è stata celebrata con una cerimonia di taglio del nastro guidata da Song Hoi See, fondatore e Ceo di "Plaza Premium group" (fondato a Hong Kong nel 1998), dall'amministratore delegato di Aeroporti di Roma (Adr), Marco Troncone, e dalla responsabile commerciale di Adr, Marilena Blasi. «Sono lieto di celebrare insieme a voi, qui a Roma, questo importante traguardo. Questo lancio - ha detto Song Hoi See - rafforza la nostra mission di offrire servizi di ospitalità aeroportuale d'eccellenza. L'introduzione del concept "Plaza Premium First" all'aeroporto di Fiumicino - ha aggiunto - accresce ulteriormente la nostra visione condivisa che mira a offrire esperienze che vanno oltre il semplice comfort». L'apertura della nuova Plaza Premium Lounge «riflette il costante impegno di Aeroporti di Roma nel migliorare la "passenger experience", impegno riconosciutoci anche dalle 5 stelle Skytrax assegnate allo scalo romano», ha dichiarato Troncone, ad di Aeroporti di Roma, che ha poi aggiunto: «Il debutto europeo a Roma Fiumicino di questo concept d'eccellenza ribadisce ulteriormente come il nostro aeroporto sia capace di attrarre i principali operatori mondiali. Inoltre rafforza il posizionamento di Roma come hub strategico nella rete globale dei viaggi aerei, dove l'eccellenza del servizio, il comfort e l'identità locale si fondono per offrire un'esperienza aeroportuale di alta qualità e sempre più personalizzata». La lounge dello scalo "Leonardo da Vinci" si aggiunge a quelle già operative nelle capitali cosmopolite di Hong Kong, Kuala Lumpur, Giacarta, Macao, Vancouver e, più recentemente, Phnom Penh. Altre saranno presto realizzate a Riyadh, Dallas e New York.