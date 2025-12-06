Donna uccide la figlia con disabilità e si suicida a Corleone

Lucia Pecoraro, 78 anni, avrebbe ucciso la figlia con disabilità Giuseppina Milone, 47 anni, e poi si è impiccata a Corleone. Il dramma familiare è avvenuto nel centro storico del paese in provincia di Palermo. La donna - raccontano in paese - aveva perso il marito otto mesi fa, un ex infermiere dell'ospedale dei Bianchi. Da quel momento, si è trovata a gestire da sola la figlia che aveva una forma di autismo.

È stata la vicina di casa a dare l'allarme. Secondo le indagini, condotte dai Carabinieri arrivati sul luogo stamani, Pecoraro avrebbe ucciso la figlia strangolandola. «Subito dopo la morte del marito, i servizi sociali del Comune si erano attivati per intraprendere un percorso di assistenza, la signora era ben seguita anche dai familiari. Così si era concordata un percorso graduale». A dirlo all'Adnkronos è il sindaco di Corleone Walter Rà, commentando la tragedia familiare. «La signora era inserita bene nel contesto parrocchiale, nella parrocchia di Santa Maria - continua - andavano sempre a messa. Avevano anche fatto dei viaggi, i familiari andavano a trovarle tutti i giorni. La situazione sembrava sotto controllo». Ma fa sapere il primo cittadino che «nelle ultime settimane era sorta una novità: la figlia oltre ad avere una disabilità mentale per l'autismo aveva anche grosse difficoltà deambulatorie».