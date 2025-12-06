Donna uccide la figlia con disabilità e si suicida a Corleone
di Redazione
La figlia di Lucia Pecoraro, 78 anni, aveva una forma di autismo. La donna si era trovata ad accudirla da sola, in seguito alla morte del marito otto mesi fa
1 min di lettura
December 6, 2025
Lucia Pecoraro, 78 anni, avrebbe ucciso la figlia con disabilità Giuseppina Milone, 47 anni, e poi si è impiccata a Corleone. Il dramma familiare è avvenuto nel centro storico del paese in provincia di Palermo. La donna - raccontano in paese - aveva perso il marito otto mesi fa, un ex infermiere dell'ospedale dei Bianchi. Da quel momento, si è trovata a gestire da sola la figlia che aveva una forma di autismo.
È stata la vicina di casa a dare l'allarme. Secondo le indagini, condotte dai Carabinieri arrivati sul luogo stamani, Pecoraro avrebbe ucciso la figlia strangolandola. «Subito dopo la morte del marito, i servizi sociali del Comune si erano attivati per intraprendere un percorso di assistenza, la signora era ben seguita anche dai familiari. Così si era concordata un percorso graduale». A dirlo all'Adnkronos è il sindaco di Corleone Walter Rà, commentando la tragedia familiare. «La signora era inserita bene nel contesto parrocchiale, nella parrocchia di Santa Maria - continua - andavano sempre a messa. Avevano anche fatto dei viaggi, i familiari andavano a trovarle tutti i giorni. La situazione sembrava sotto controllo». Ma fa sapere il primo cittadino che «nelle ultime settimane era sorta una novità: la figlia oltre ad avere una disabilità mentale per l'autismo aveva anche grosse difficoltà deambulatorie».
© RIPRODUZIONE RISERVATA