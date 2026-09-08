Consacrato un nuovo pastore per la Cina: Andrea Ding Yang, arcivescovo di Chongqing

Oggi, martedì 8 settembre 2026, ha avuto luogo l'ordinazione episcopale di Andrea Ding Yang, che Leone XIV, in data 28 luglio 2026, ha nominato arcivescovo di Chongqing (Municipalità di Chongqing, Cina), avendone approvata la candidatura nel quadro dell'Accordo Provvisorio tra la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese. Lo fa sapere la Sala Stampa della Santa Sede nel Bollettino. La consacrazione episcopale è avvenuta nella Cattedrale di Chongqing, dedicata a San Giuseppe. Giuseppe Li Shan, arcivescovo della diocesi di Pechino, - secondo quanto riferisce l'agenzia Fides - ha presieduto la celebrazione come consacrante. Andrea Ding Yang è nato il 16 settembre 1981, nel Distretto di Hechuan, a Chongqing. Dal 2000 al 2006 ha frequentato il Seminario di Pechino. Dopo un anno di tirocinio pastorale presso la Parrocchia di San Giuseppe a Yuzhong (Chongqing), è stato ordinato presbitero il 24 maggio 2007. Ha, poi, ricoperto l'incarico di vice-parroco della summenzionata parrocchia. Dal 2009 al 2011, ha soggiornato a Macao, dove ha approfondito lo studio della teologia presso la Saint Joseph University. Dal 2012 al 2014 è stato educatore presso il Seminario Teologico Nazionale, a Pechino. Nel mese di marzo 2014 si è trasferito a Roma, dove ha frequentato l'Università della Santa Croce, rientrando in Cina l'anno successivo. In seguito ha prestato servizio come parroco a Tongliang, Tongnan, Tongguanyi e Jiulongpo, nell'arcidiocesi di Chongqing. Oggi la diocesi di Chongqing conta circa 120mila fedeli con trentina di sacerdoti, 30 chiese e 20 luoghi di preghiera. Con la nomina episcopale di Leone XIV, e la consacrazione episcopale di oggi, diventano 18 i nuovi vescovi cattolici cinesi ordinati in piena comunione con il Vescovo di Roma nella cornice dell’Accordo Provvisorio sulle nuove nomine episcopali sottoscritto sotto il pontificato di papa Francesco dalla Santa Sede e dalla Repubblica Popolare Cinese il 22 Settembre 2018, rinnovato con cadenza biennale nel 2020 e nel 2022, per poi essere prorogato per un quadriennio nell’ottobre 2024.