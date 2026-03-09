Torna «24 ore per il Signore»: chiese aperte per l'adorazione e per confessarsi

Il 13 e 14 marzo torna l'iniziativa quaresimale che mette al centro la preghiera e la conversione. Un evento che quest'anno coincide con la giornata di digiuno e preghiera per la pace indetta dalla Chiesa italiana

Si rinnova anche quest’anno, alla vigilia della quarta domenica di Quaresima, l’appuntamento con «24 Ore per il Signore», l’iniziativa di preghiera e riconciliazione promossa dal Dicastero per l’Evangelizzazione e celebrata nelle diocesi di tutto il mondo. La tredicesima edizione si svolgerà da venerdì 13 a sabato 14 marzo 2026, guidata dal motto scelto da papa Leone XIV e tratto dal Vangelo di Giovanni: «Sono venuto per salvare il mondo» (Gv 12,47). L’invito rivolto alle comunità cristiane è quello di mantenere aperte le chiese nella serata del venerdì e per l’intera giornata del sabato, così da offrire ai fedeli la possibilità di sostare in adorazione e di accostarsi al sacramento della riconciliazione in qualunque momento. Le porte aperte, sottolinea il Dicastero, diventano segno concreto dell’amore misericordioso di Dio che attende e accoglie.