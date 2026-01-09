<Chiesa

Sant'Agata nei volti dei catanesi. La festa secondo Zacchia

di Giuseppe Matarazzo
Nella Chiesa di San Francesco Borgia, fino all'8 febbraio, la mostra del fotografo internazionale in occasione del Giubileo Agatino: 43 stampe e 6 gigantografie in bianco e nero raccontano la devozione della città
January 9, 2026
La "copertina" della mostra “Agatha e i suoi volti” di Renato Zacchia, nella chiesa di San Francesco Borgia di Catania, dal 10 gennaio all'8 febbraio © Renato Zacchia
I volti. Assorti o festanti, illuminati dai ceri o segnati dalla fatica, in attesa o in preghiera. Tutti uniti in un gesto di popolo e di città. Occhi diversi che guardano la stessa luce. Quella della Santuzza. Ed ecco “Agatha e i suoi volti”, la mostra fotografica di Renato Zacchia dedicata al culto della martire, patrona di Catania, in occasione del Giubileo Agatino (1126 – 2026). Nella Chiesa di San Francesco Borgia, scrigno barocco incastonato in via Crociferi che riunisce capolavori d’arte e arredi liturgici appartenuti ai frati della Compagnia di Gesù, la fotografia mostra una devozione scavata negli occhi e nei volti dei catanesi, come i tratti e i segni di una geografia interiore che si fa rito collettivo. Da domani all’8 febbraio, oltre quaranta scatti in bianco e nero – 43 stampe e 6 gigantografie – restituiscono un racconto corale, sospeso tra sacro e quotidiano, tra corpo e architettura.
Zacchia, catanese, formazione da scenografo e una carriera internazionale che lo ha portato a ritrarre icone come Rudolf Nureyev e Richard Avedon, a lavorare con Michelangelo Antonioni e a firmare immagini per Ferrari e Maserati, torna nella sua città dopo decenni negli Stati Uniti. E lo fa scegliendo i volti di chi si specchia in Sant'Agata. «È uno sguardo laico – spiega l’autore – che cerca il sublime nel dettaglio e nell’intensità dello sguardo, elevando la devozione». Un’affermazione che trova riscontro nella scelta radicale del bianco e nero, linguaggio che sottrae anziché aggiungere. «Ho voluto spogliare il rito dal folklore cromatico – continua Zacchia – per concentrarmi sull’espressione pura dei volti e su una città che riflette l’adorazione persino nelle sue pietre». 
Le immagini nascono da un lavoro lungo cinque anni, condotto in immersione totale tra la folla, i ceri, le processioni, i momenti di tensione e quelli di abbandono. La Santa, quasi sempre assente come icona diretta, emerge per riflesso: sui muri, nelle architetture, nelle posture dei devoti, «trasfigurando lo spazio urbano in una dimensione sospesa e senza tempo». «Con i grandi formati – osserva Zacchia – ho voluto che chi guarda smettesse di essere solo osservatore per diventare parte del rito». 
Una sezione più concettuale chiude il percorso di quella che può considerarsi una indagine umana e antropologica, giocando sulla giustapposizione e su un sapiente uso dell’effetto trompe-l’œil. Zacchia raffigura la devozione di Sant'Agata come un'energia che si manifesta al di fuori degli edifici religiosi, riflettendosi, nei giorni di festa, sull'intero tessuto urbano.
Organizzata dal Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci della Regione Siciliana, diretto da Giuseppe D’Urso, con il patrocinio della Delegazione FAI Catania e del Comitato per la Festa di Sant’Agata e del Giubileo Agatino (1126–2026), la mostra sarà inaugurata domani, 10 gennaio, alle 16.30 alla presenza dell’autore, della curatrice Antonella Furian e degli storici dell’arte Giuseppina Radice e Gaetano Bongiovanni (fino all'8 febbraio a ingresso libero, dal martedì al sabato 9.30-18, domenica ore 9-13).
