San Henry Newman: la memoria liturgica del 9 ottobre entra nel Calendario romano

Era già stata fissata per il 9 ottobre la memoria liturgica di John Henry Newman. Adesso Leone XIV, «considerato il recente riconoscimento di dottore della Chiesa conferito a un santo pastore di così grande importanza per l’intera comunità dei fedeli», ha disposto che Newman «sia iscritto nel Calendario romano generale e la sua memoria facoltativa sia celebrata da tutti il 9 ottobre». È quanto si legge nel decreto pubblicato oggi, 3 febbraio, dal Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti ma firmato dal cardinale prefetto Arthur Roche e dal segretario, l'arcivescovo Vittorio Viola il 9 novembre 2025, festa della dedicazione della Basilica Lateranense.

La memoria facoltativa del santo cade nel giorno della conversione di Newman, pastore anglicano che poi era passato al cattolicesimo nel 1845. Sarà così possibile in tutta la Chiesa celebrare la Messa e recitare Lodi, Vespri e altre preghiere della liturgia delle Ore in memoria del santo teologo e cardinale che vede il suo nome entrare nel calendario che disciplina ricorrenze e celebrazioni dell'Anno liturgico. I testi della memoria liturgica (in latino) sono contenuti nel decreto e spetterà alle singole Conferenze episcopali disporne la traduzione.

«Durante la sua lunga vita il cardinale Newman – spiega il decreto – fu instancabile nella missione a cui era stato chiamato, compiendo il ministero della ricerca intellettuale, della predicazione e dell’insegnamento, nonché del servizio ai poveri e agli ultimi. La sua mente vivace ci ha lasciato durevoli monumenti di grande importanza in materia teologica ed ecclesiologica, così come composizioni poetiche e devozionali. La sua costante ricerca di uscire fuori dalle ombre e dalle immagini verso la pienezza della verità è divenuta un esempio per ogni discepolo del Risorto». Cardinale, teologo e filosofo inglese (1801-1890), entrato a far parte del Movimento di Oxford, ne divenne uno degli animatori e fondò l’Oratorio di San Filippo Neri in Inghilterra. Beatificato da Benedetto XVI nel 2010 a Birmingham, è stato canonizzato in piazza San Pietro da papa Francesco nel 2019. Lo scorso 1° novembre è stato proclamato dottore della Chiesa da Leone XIV durante il Giubileo del mondo educativo.