Il Papa a sorpresa sul sagrato di San Pietro prima della veglia. «La pace è possibile»

«Vogliamo dire a tutto il mondo che è possibile costruire una pace nuova». Con queste parole Papa Leone XIV si è presentato a sorpresa sul sagrato della Basilica di San Pietro, davanti al quale una grande folla si era già radunata per partecipare alla veglia di preghiera per la pace.

Il Pontefice, prima di rientrare in Basilica per presiedere la recita del Rosario, ha salutato e ringraziato i fedeli presenti, molti dei quali seguono la celebrazione anche attraverso i maxi schermi in piazza: «Buonasera, benvenuti. Un saluto fraterno, grazie per aver voluto rispondere a questo invito a unirci con la voce, con i cuori, con la vita».

Parlando a braccio, il Papa ha ribadito il significato universale dell’iniziativa: «È possibile vivere insieme con tutti i popoli, di tutte le religioni e di tutte le razze, uniti come fratelli e sorelle in un mondo di pace». Un appello che si accompagna alla convinzione che la pace nasca innanzitutto dalle persone: “La pace ce l’abbiamo tutti nei nostri cuori. Che la pace davvero regni in tutto il mondo e che siamo noi portatori di questo messaggio».

Il Pontefice ha quindi impartito la benedizione ai presenti, annunciando l’inizio della preghiera: «Vi do da qui la benedizione, poi preghiamo insieme dalla Basilica».

Leone XIV è quindi entrato nella Basilica di San Pietro per guidare il Rosario.