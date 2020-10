Le frecce tricolori sorvolano la Basilica di San Francesco - Muolo

COMMENTA E CONDIVIDI











I comuni delle Marche hanno offerto a san Francesco l'olio per alimentare la lampada votiva nella Basilica di Assisi. E il presidente della Conferenza episcopale marchigiana, l'arcivescovo di Pesaro Piero Coccia, ha chiesto "alla politica e alle istituzioni un supplemento di impegno e di responsabilità", per generare "anche attraverso il nostro impegno un'Italia sempre più equa, solidale e fraterna". Il tradizionale gesto che coinvolge a turno tutte le regioni d'Italia si è svolto oggi, festa di san Francesco patrono d'Italia, nella Basilica Superiore, presenti i vescovi delle Marche e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. La Messa è stata presieduta monsignor Coccia. Nella città del Poverello risuona ancora l'eco dello storico gesto compiuto ieri, sabato 3 ottobre, sulla tomba del Santo da Papa Francesco. Il pontefice ha firmato qui l'enciclica "Fratelli tutti", il cui testo viene diffuso oggi.

Nel saluto rivolto ai vescovi e ai fedeli, all'inizio della celebrazione, il custode del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti, ha infatti ricordato la visita del Papa e quindi ha sottolineato la bontà del modello di sviluppo delle Marche, "fortemente radicato nel territorio e volano di socialità". Un modello anche per l'Italia che vuole rinascere, ha aggiunto, Ma potrebbe non bastare. "Siamo tutti su una barca che potrà restare a galla con alcuni accorgimenti, ma che è ancora senza timone e non sa dove andare. Questo nostro mondo è in balia delle onde della globalizzazione selvaggia e dei nazionalismi irrazionali. Se vogliamo preparare il futuro, occorre anche guardare lontano".

Quindi il custode ha fatto riferimento alla firma dell'enciclica. "Un dono immenso che addita la linea dell'orizzonte, l'approdo sicuro e felice per l'umanità. La fraternità è l'humus esistenziale che, come il grembo di una madre, custodisce, nutre ed orienta la nascita.Pensare l'economia e l'ecologia, i rapporti internazionali e quelli interni, le leggi e l'educazione, l'infosfera e il digitale, l'impresa e il commercio, lo sport nell'orizzonte dell'umanesimo fraterno è la sfida di oggi per il domani ed è uno spartiacque. Non c'è spazio per forme di compromesso: o con i fratelli o contro i fratelli",

Nell'omelia, l'arcivescovo Coccia ha ricordato i problemi della regione Marche, "provata e affaticata ma non piegata" dal terremoto e dal Covid, che ha fatto oltre mille morti nel territorio regionale. Poi allargando lo sguardo all'Italia intera, ha ricordato: "Spesso ci troviamo a fare i conti con una società sfiduciata e a tratti anche rabbiosa. Urge un'opera di ricostruzione non solo sociale ed economica (nelle Marche pure matariale), ma soprattutto spirituale nel segno della speranza. Nessuno si senta escluso dall'impegno di una evangelizzazione che l'attuale e particolare situazione dell'Italia richiede". Secondo l'arcivescovo di Pesaro, il Paese "necessita di un cambio di cultura". Quella dominante, infatti, "sta generando varie forme di violenza, di ingiustizia, di mancato rispetto della vita, della natura, e deprecabili strumentalizzazioni. Abbiamo bisogno di una cultura diversa, segnata da fraternità e da solidarietà". Perciò il presidente della Conferenza episcopale marchigiana ha ricordato la firma dell'enciclica, da parte di papa Francesco, proprio sulla tomba del Santo. "Francesco d'Assisi, esempio di vera umanità in cui tutta la nazione si riconosce, ci aiuti ad abitare il presente e a costruire il futuro nel segno della fraternità e della solidarietà. Elementi- ha concluso il presule - che partono dal cuore di chi fa l'esperienzadel Mistero di Cristo e che generano una vita nuova ed una società nuova".

Al termine della celebrazione, è previsto un discorso alla nazione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il premier parlerà dalla loggia del Sacro Convento.