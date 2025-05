Papa Leone XIV riceve in udienza il capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, l’arcivescovo maggiore di Kiev-Halyc, Sviatoslav Shevchuk. - Vatican Media

Gli appelli alla pace che segnano le prime giornate di Leone XIV. Il richiamo all’«amato popolo ucraino» durante il Regina Coeli di domenica scorsa. La telefonata fra il Papa e il presidente Volodymyr Zelensky. L’udienza ai pellegrini delle Chiese orientali arrivati per l’Anno Santo dove era presente una nutrita delegazione del Paese aggredito dalla Russia. L’udienza privata al capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, l’arcivescovo maggiore di Kiev-Halyc, Sviatoslav Shevchuk. «La nostra gente acclama già papa Leone come il Papa della pace. E io sono convinto che il suo sarà un pontificato che costruirà la pace. Con un approccio sereno e metodico», racconta l’arcivescovo maggiore. È ancora a Roma dopo le due giornate dedicate alla guerra in Ucraina ospitate dalla Pontificia Università Lateranense. E giovedì è stato uno dei primi ecclesiastici ad avere avuto un faccia a faccia ufficiale con il nuovo Papa.

«Un’udienza provvidenziale perché avvenuta mentre si aprivano i colloqui a Istanbul, con cui Leone ha voluto di nuovo attirare l’attenzione del mondo sulla tragedia che siamo vivendo», afferma Shevchuk in una conversazione con Avvenire e il Sir che verrà pubblicata integralmente domani e che qui viene anticipata in piccola parte. E al Papa l’arcivescovo maggiore ha consegnato una lista di nomi da liberare, ricorrendo a quel canale di “diplomazia umanitaria” che fa dialogare Kiev e Mosca e che è alimentato dalla segreteria di Stato, dalla rete delle nunziature e dalla missione del cardinale Matteo Zuppi. «Ho spiegato a Leone che, ovunque io vada, le persone mi affidano gli elenchi con le storie dei loro familiari dispersi o catturati. Così nelle mani del Papa ho consegnato 500 di questi nomi. Lui li ha scorsi con diligenza e ha guardato i volti che li accompagnavano. Poi mi ha detto: sì, faremo tutto il possibile per riportarli a casa e per favorire occasioni di dialogo che possano fermare la guerra».