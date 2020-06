COMMENTA E CONDIVIDI













L’ultima domenica di giugno corrisponde nel rito romano alla XIII del tempo ordinario e nel rito ambrosiano alla IV dopo la Pentecoste. Ancora numerose le Messe in diretta tv e social per chi non può o non si sente ancora di partecipare dal vivo alla liturgia eucaristica. Nella nostra consueta guida le Messe ordinate per orario (con l’aggiunta del rito per la festa romana dei santi Pietro e Paolo con la Messa del Papa lunedì mattina). Ricordiamo che il segnale del digitale terrestre tv ha copertura territoriale, mentre lo streaming arriva ovunque tramite smartphone, tablet e computer. Per segnalare Messe in diretta di domenica 5 luglio: f.ognibene@avvenire.it.



Sabato 27 giugno

Ore 19

Sul sito www.chiesasalute.it in streaming la Messa prefestiva nel Santuario di Nostra Signora della Salute in Borgo Vittoria a Torino. Presiede il rettore don Franco Pairona, giuseppino del Murialdo, con benedizione dall’urna di san Leonardo Murialdo.



Ore 21

Dalla diocesi di Grosseto la Messa per un’ordinazione sacerdotale celebrata dal vescovo Rodolfo Cetoloni. Diretta su Tv9 Maremma (canale 16), streaming su www.tv9italia.it.



Domenica 28 giugno



Ore 7

In diretta nazionale su Tv2000 (canale 28) la Messa dal santuario di Santa Maria di Galloro ad Ariccia celebrata da monsignor Giovanni Masella.

I frati Mercedari cui è affidato il santuario di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari celebrano la Messa in diretta streaming sul sito www.bonaria.eu. Altre celebrazioni eucaritiche lungo la giornata, sempre con diretta online, alle ore 8.30, 10, 11.30, 18.30 e alle 20.



Ore 8

Dalla diocesi di Acireale la Messa nella basilica di San Filippo d’Agira ad Aci San Filippo presieduta dal parroco don Roberto Strano, direttore dell’Ufficio liturgico diocesano. Diretta streaming sulla pagina Facebook Diocesi Acireale.





Ore 8.30

In diretta nazionale su Tv2000 (canale 28) la Messa dal santuario di Santa Maria di Galloro ad Ariccia celebrata da padre Luis Ferroggiaro.





Ore 9

Dalla diocesi di Livorno diretta della Messa celebrata nel Santuario mariano di Montenero sull’emittente locale Granducato Tv e sulla pagina Facebook del Santuario di Montenero.



Ore 9.30

Da Torino in diretta tv su Rete 7 (canale 12, streaming su www.rete7.cloud e sulla pagina Facebook Il cortile di Valdocco) la Messa dal Santuario di Maria Ausiliatrice, Casa Madre dei salesiani, dove si venerano le spoglie mortali di don Bosco. Presiede don Bruno Ferrero. Dalla stessa chiesa ogni giorno anche la Messa feriale, sempre in diretta, alle 9.





Ore 10

Dal santuario pontificio della Santa Casa di Loreto la Messa in diretta su Telepace e Fano Tv e in streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale Youtube Santa Casa Loreto. Presiede l'Eucaristia l'arcivescovo Fabio Dal Cin.



Il vescovo di Ivrea Edoardo Cerrato celebra la Messa per la festa di san Giovanni nella parrocchia omonima della frazione di Castellamonte. Diretta streaming sulla pagina Facebook Pastorale Giovani Ivrea.



Dalla diocesi di Locri, santuario Madonna della Grotta a Bombile di Ardore, la Messa del vescovo Francesco Oliva. Diretta su Telemia, in streaming www.telemia.it sui canali Facebook delle Diocesi di Locri-Gerace e del giornale diocesano Pandocheion-Casa che accoglie.



L’arcivescovo di Trento Lauro Tisi celebra come la Messa in Duomo con diretta su Telepace Trento e in streaming su www.diocesitn.it e sul sito del settimanale diocesano www.vitatrentina.it. Sarà l’ultima celebrazione live del presule.



Da Lecco la Messa celebrata come ogni domenica nella basilica di San Nicolò dal prevosto don Davide Milani. Diretta su TeleUnica (canale 12 e 193 nelle province di Lecco e Sondrio; canale 193 nelle province di Milano, Monza e Brianza, Brescia, Bergamo, Cremona, Pavia, Piacenza e nel Comasco).



In diretta nazionale su Rete4 la Messa dal santuario di Santa Maria di Galloro ad Ariccia celebrata da monsignor Giovanni Masella.



Dalla diocesi di Lodi la Messa dalla chiesa parrocchiale di San Biagio a Codogno presieduta dal parroco e vicario foraneo monsignor Iginio Passerini. Diretta streaming sul canale YouTube Parrocchia di San Biagio a Codogno e tramite la radio parrocchiale di Codogno.



L’arcivescovo di Gorizia Carlo Redaelli presiede l’Eucaristia nella chiesa parrocchiale di Joannis con diretta sulla pagina Facebook Arcidiocesi di Gorizia e sul canale Youtube Chiesadigorizia.



A Torino in diretta streaming sul sito www.s-croce.it la Messa dalla parrocchia Santa Croce presieduta dal parroco don Roberto Populin. Sullo stesso sito Messa anche alle 18 dalla chiesa del Santissimo Nome di Gesù (zona Vanchiglietta). Messa feriale in streaming dal lunedì al venerdì alle 9.



A Palermo la Messa celebrata nella parrocchia di San Gabriele dal parroco don Angelo Tomasello in diretta sui profili Facebook e Youtube Parrocchia San Gabriele Arcangelo Palermo.



I frati minori Cappuccini che custodiscono il santuario Madonna d'Ogliastra a Lanusei celebrano la Messa con diretta streaming sulla pagina Facebook Santuario Madonna d'Ogliastra.



Dalla diocesi di Como la Messa della Comunità pastorale di Brunate e Civiglio celebrata nella chiesa di Sant’Andrea in Brunate dal parroco don Marco Nogara. Diretta su Espansione Tv (canale 19 più lo streaming sui canali web e social dell’emittente comasca) e sul canale Youtube Il Settimanale della diocesi di Como.



Gallura Tv e Gallura live trasmettono in streaming la Messa dalla parrocchia di Nostra Signora de la Salette a Olbia, in diocesi di Tempio-Ampurias. Diretta sulla pagina Facebook Gallura Live. Presiede il parroco don Gianni Sini.





Ore 10.15

In diocesi di Bolzano la Messa (bilingue) dalla parrocchia del Sacro Cuore di San Candido sul canale Youtube Stiftskirche Innichen.





Ore 10.30

L’arcivescovo di Trieste Giampaolo Crepaldi celebra la Messa nella chiesa di Santa Maria Maddalena nel rione di Poggi Sant’Anna con diretta da Telequattro e Radio Nuova Trieste.



Dalla chiesa di San Giorgio a Macerata la Messa celebrata da don Gianluca Merlini in diretta su Tv Centro Marche (canale 10) ed EmmeTv (canale 89 Marche), oltre che in streaming sul canale Youtube e la pagina Facebook Diocesi di Macerata.



Da Casteggio, in diocesi di Tortona, la Messa in diretta streaming sul sito dell’emittente diocesana Radio Pnr (www.radiopnr.it).

Diocesi di Cuneo: la Messa nella parrocchia di San Giovanni Bosco viene diffusa in streaming sul suo canale Youtube.





Ore 11

L’appuntamento con la Messa in diretta su Raiuno è dalla chiesa dei Santi Antonio e Annibale Maria a Roma.



Nella Cattedrale di Piacenza il vescovo Gianni Ambrosio celebra la Messa che si potrà seguire in diretta streaming sul sito della Diocesi www.diocesipiacenzabobbio.org, sul canale Youtube Piacenza Diocesi Tv, sulla pagina Facebook Diocesi Piacenza-Bobbio, mentre la diretta tv è assicurata dall’emittente locale Telelibertà.



Dalla diocesi marchigiana di San Benedetto la Messa celebrata nella parrocchia di San Gabriele dell’Addolorata di Martinsicuro da don Alfonso Rosati in diretta su Vera Tv (canale 79) e in streaming sul sito del giornale diocesano www.ancoraonline.it.



Dalla Cattedrale di San Sabino a Canosa di Puglia, in diocesi di Andria, la Messa celebrata da don Nicola Caputo è in diretta sui siti www.sansabinocanosa.it e www.laterradelsole.it.





Ore 11.30

Diocesi di Torino: sul sito www.gesunazareno.it la Messa in diretta streaming dalla parrocchia Gesù Nazareno affidata ai Padri dottrinari. Presiede il parroco don Ottorino Vanzaghi.





Ore 12

Angelus di papa Francesco in diretta su Tv2000 e Raiuno.





Ore 15

Dalla diocesi di Bolzano la Messa per l’ordinazione sacerdotale del comboniano Stefano Trevisan presieduta dal vescovo Ivo Muser in diretta streaming sulla pagina Facebook di Radio Grune Welle.





Ore 17.30

In diretta dal Duomo di Milano la Messa per l’ordinazione episcopale dei due nuovi vescovi ausiliari monsignor Luca Raimondi e monsignor Giuseppe Vegezzi celebrata dall’arcivescovo Mario Delpini su ChiesaTv (canale 195), Telepace, Radio Mater e in streaming su www.chiesadimilano.it e sul canale Youtube Chiesadimilano.





Ore 19

In diretta nazionale su Tv2000 (canale 28) la Messa dal santuario di Santa Maria di Galloro ad Ariccia celebrata da don Alessandro Saputo.



Diocesi di Trapani: la diretta della Messa dalla parrocchia Gesù Cristo Redentore di Alcamo (con interprete Lis) celebrata da don Franco Finazzo sulla pagina Facebook della parrocchia.



La Messa dalla parrocchia dell’Immacolata a Macerata celebrata da don Andrea Leonesi viene trasmessa su EmmeTv (canale 89 Marche) e in streaming sul canale Youtube Unità Pastorale Immacolata Santa Croce Macerata.



Dalla chiesa della cittadella militare della Cecchignola a Roma la Messa celebrata dal cappellano militare don Salvatore Nicotra con diretta sui profili Facebook e Youtube Parrocchia del Comprensorio Città Militare Cecchignola.







Ore 19.30

Il direttore dell’Ufficio Comunicazioni sociali della diocesi di Andria don Felice Bacco celebra la Messa nella Basilica di San Sabino a Canosa di Puglia. Diretta streaming: www.sansabinocanosa.it e www.laterradelsole.it.





Ore 20

Dalla diocesi di Noto la Messa nella parrocchia di San Giuseppe a Rosolini (Sr) celebrata da don Luigi Vizzini. Diretta streaming sulla pagina Facebook Parrocchia San Giuseppe – Chiesa Madre a Rosolini.



Lunedì 29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo



Ore 9.30

In diretta dalla Basilica di San Pietro a Roma Tv2000, in collaborazione con Vatican Media, trasmette la Messa presieduta dal Papa, la benedizione dei palli destinati ai nuovi arcivescovi metropoliti e alle 12 la recita dell’Angelus. In seconda serata in onda il documentario “Il mare dei miracoli”, a cura della corrispondente da Gerusalemme del Tg2000 Alessandra Buzzetti, che tra passato, fonti bibliche e presente, dalla Terrasanta a Roma, passando per Tabgha, Naim e Tel Aviv, ripercorre le tappe della predicazione di san Pietro prima dell’arrivo a Roma.