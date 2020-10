COMMENTA E CONDIVIDI











In giorni di crescente preoccupazione e incertezza per la diffusione del contagio, possiamo contare quantomeno su due certezze: la pace interiore assicurata dalla Messa domenicale; e le condizioni di sicurezza ormai ampiamente collaudate che tutte le parrocchie italiane sono in grado di garantire a chi frequenta la liturgia eucaristica. La Cei in settimana ha ricordato che sono confermate le norme di garanzia per tutti introdotte il 7 maggio e che hanno assicurato in questi mesi la ripresa delle Messe con presenza di popolo nelle condizioni di serenità e protezione che milioni di italiani hanno già potuto verificare. Per chi non è nelle condizioni di prendere parte fisicamente alla Messa, o non se la sente di andare, c’è bisogno di sapere a che ora e come è possibile seguire l’Eucaristia festiva in diretta. Questa guida è pensata per loro e per chi vuole aiutare altri a non perdere la Messa. A tutti una buona domenica, restando uniti nella preghiera gli uni per gli altri.

Sabato 16 ottobre

Dalle 20 sul sito www.chiesasalute.it e sul canale Youtube della parrocchia è disponibile la trasmissione in differita della Messa prefestiva registrata nella parrocchia-Santuario di Nostra Signora della Salute in Borgo Vittoria a Torino. Presiede il parroco don Franco Pairona, giuseppino del Murialdo. Al termine la benedizione presso l’urna di san Leonardo Murialdo venerata nel santuario.

Alle 21 Santo Rosario da Loreto in diretta su Telepace Fano Tv, streaming www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube "Santa Casa Loreto”.

Domenica 17 ottobre

Ore 7

Su Tv2000 (canale 28 digitale terrestre e 157 Sky, diretta nazionale) la Messa dal Santuario della Madonna di Montenero a Livorno.



A Cagliari i frati Mercedari del Santuario mariano di Nostra Signora di Bonaria – patrona della Sardegna – celebrano la Messa in diretta streaming sul sito www.bonaria.eu. Altre liturgie eucaristiche alle 8.30, 10, 11.30, 18.30 e alle 20, sempre in diretta.

Ore 7.30

Oropa: sul sito www.santuariodioropa.it/funzioni-in-diretta/ vengono trasmesse le Messe dalla Basilica antica di Oropa alle 7.30, 9, 16.30 (presiede il rettore don Michele Berchi) e 18.15.

Ore 8

Da Santa Maria degli Angeli la diretta della Messa celebrata nella Porziuncola. Altre Messe in diretta alle 9.30, 11, 13, 17 e 19. Tutte le celebrazioni sono live streaming su www.porziuncola.org nella sezione Web Tv.



Ore 8.30

Su Tv2000 diretta della Messa dal Santuario della Madonna di Pompei.



Ore 9.30



In diretta su Rete 7 (canale 12 del Digitale terrestre o su www.rete7.cloud) la Messa dalla Basilica di Maria Ausiliatrice, Casa Madre dei salesiani dove si venerano le spoglie mortali di san Giovanni Bosco - Presiede don Vincenzo Trotta sdb – Messa feriale in diretta dalla Basilica tutti i giorni alle 9.

Diocesi di Mondovì: dal Santuario Natività di Maria Regina Montis Regalis collegandosi a www.santuariodivicoforte.it/diretta-streaming/ si possono seguire le Messe delle 9.30, 11, 16 (celebra il vicerettore don Sergio Borsarelli) e 18 (presiede il rettore don Francesco Tarò).



Ore 10

Su Canale 5 la diretta della Messa dal Santuario della Madonna di Pompei.



Dal Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto Messa in diretta su Telepace, Fano Tv, streaming www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube "Santa Casa Loreto”. Da lunedì al sabato Angelus e Rosario alle 12 in diretta su Vatican News, Telepace e streaming www.santuarioloreto.it e sul canale Youtube "Santa Casa Loreto”. Messa feriale alle 7.30 dalla Santa Casa in diretta su Telepace Fano Tv, streaming www.santuarioloreto.it e sul canale Youtube "Santa Casa Loreto”.



Ore 10.30

Dal Santuario nuovo della Madonna dei Fiori a Bra, in diocesi di Torino, sul sito www.santuariomadonnadeifioribra.com e sul canale Youtube del Santuario si può seguire la Messa in diretta streaming presieduta da don Sebastiano Viotti.



Ore 11

La Messa in diretta su Raiuno va in onda dalla Cattedrale di Lamezia Terme.

Dal Duomo di Milano la Messa pontificale presieduta dall’Arcivescovo Mario Delpini per la solennità della Dedicazione della Cattedrale. Diretta su ChiesaTv (canale 195 del digitale terrestre in Lombardia), Radio Mater, e in streaming su www.chiesadimilano.it e sul canale Youtube Chiesadimilano.

Assisi: Messa dal Santuario della Spogliazione celebrata dal rettore del Santuario padre Carlos Acácio Gonçalves Ferreira in diretta sulla pagina Facebook della Diocesi di Assisi-Nocera-Gualdo e in tv su Maria Vision (canale 602 in Umbria, streaming su Mariavision.it).. Nel Santuario sono custodite le spoglie mortali del beato Carlo Acutis, esposte alla venerazione fino a lunedì 19 ottobre.



Ore 12

In diretta l’Angelus del Papa su Tv2000 e Raiuno.

Ore 16

Dal Santuario di Santa Rita a Cascia la Messa trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube del Monastero Santa Rita da Cascia youtube.com/monasterosantarita.



Ore 18

In diocesi di Trento la Messa dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné. Diretta streaming sul canale Youtube del Santuario.



Ore 19

Su Tv2000 la Messa in diretta dal Santuario mariano di Pompei.