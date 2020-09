COMMENTA E CONDIVIDI











Riparte tutto, anche la scuola (laddove ancora non è ripresa). È il segnale del ritorno a una forma di normalità compatibile con le esigenze di protezione dal Covid. Le parrocchie ormai hanno quattro mesi di apprendistato nella gestione in assoluta serenità di un evento pubblico con partecipazione di gente come la Messa festiva, e dunque ormai la sicurezza delle condizioni è consolidata. Ma c’è chi non può o non riesce ancora a partecipare dal vivo all’Eucaristia della comunità. e però non vuole certo perdere per questo la Messa domenicale. Per loro proponiamo ancora questa guida essenziale alle liturgie in diretta tv e social presiedute da vescovi o in cattedrali e santuari.



Segnalazioni di celebrazioni a f.ognibene@avvenire.it

Sabato 12 settembre



Dalle 20 sul sito www.chiesasalute.it e sul canale Youtube della parrocchia è disponibile la trasmissione della Messa prefestiva registrata nella parrocchia-Santuario di Nostra Signora della Salute in Borgo Vittoria a Torino nel giorno della festa patronale della Madonna della Salute con la partecipazione del Gruppo storico Pietro Micca della Città di Torino. Presiede il rettore don Franco Pairona, giuseppino del Murialdo. Benedizione dalla statua della Madonna della Salute.

Domenica 13 settembre



Ore 7

Su Tv2000 (canale 28 digitale terrestre e 157 Sky, diretta nazionale) la Messa dalla Chiesa Madre Maria Santissima delle Grazie di Terrasini (provincia di Palermo e diocesi di Monreale) nell’ambito della Festa dei media Cei.



A Cagliari i frati Mercedari del Santuario mariano di Nostra Signora di Bonaria – patrona della Sardegna – celebrano la Messa in diretta streaming sul sito www.bonaria.eu. Altre liturgie eucaristiche alle 8.30, 10, 11.30, 18.30 e alle 20, sempre in diretta.



Ore 8.30

Su Tv2000 diretta della Messa dalla Chiesa Madre Maria Santissima delle Grazie di Terrasini nella Festa dei media Cei.



Ore 9

Diretta della Messa celebrata nel Santuario mariano di Montenero a Livorno sull’emittente locale Granducato Tv e sulla pagina Facebook del Santuario di Montenero.



Ore 9.30

Torino: in diretta su Rete 7 (canale 12 digitale terrestre e streaming su www.rete7.cloud) la Messa dalla Basilica di Maria Ausiliatrice, Casa Madre dei Salesiani, dove si venerano le spoglie di san Giovanni Bosco. Presiede il rettore don Guido Errico. Messa feriale in diretta tutti i giorni alle 9.



Messa dal Santuario della Natività di Maria - Regina Montis Regalis a Vicoforte, diocesi di Mondovì. Altre tre Messe in diretta: alle 11, alle 16 e alle 18. Streaming sul sito www.santuariodivicoforte.it. Messe feriali ogni giorno alle 9 e alle 18, sempre in diretta streaming.



Ore 10

Su Canale 5 la diretta della Messa dalla Chiesa Madre Maria Santissima delle Grazie di Terrasini, dov’è in corso la Festa dei media Cei.



Messa in diretta dal Santuario della Santa Casa a Loreto in streaming su www.santuariloreto.it e sul canale Youtube Santa Casa Loreto. Celebra monsignor Cavina, che accompagna il pellegrinaggio a Loreto dell’Unitalsi emiliano-romagnola



Il vescovo di Acireale Antonino Raspanti, vicepresidente della Cei, celebra la Messa nella parrocchia santuario Santa Maria di Valverde in occasione del pellegrinaggio regionale di Alleanza Cattolica. Diretta streaming sulla pagina Facebook della Diocesi di Acireale.

Ore 10.30

A Bra (diocesi di Torino) dal Santuario nuovo della Madonna dei Fiori sul sito www.santuariomadonnadeifioribra.com e sul canale Youtube del Santuario si può seguire la Messa in diretta streaming presieduta don Sebastiano Viotti in ringraziamento per la festa patronale del santuario celebrata l’8 settembre.



Ore 11

Su Raiuno la Messa in diretta dalla cattedrale di Potenza.



In diretta la Messa celebrata nel Duomo di Milano su ChiesaTv (canale 195 in Lombardia), sul portale www.chiesadimilano.it e su Radio Mater.



Dal Santuario della Spogliazione di Assisi la Messa in diretta sulla pagina Facebook Diocesi di Assisi-Nocera-Gualdo e in tv su Maria Vision (canale 602 in Umbria).



Ore 12

In diretta l’Angelus del Papa su Tv2000 e Raiuno.



Ore 18

In diocesi di Trento la Messa dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné. Diretta streaming sul canale Youtube del Santuario.



Ore 19

Su Tv2000 nel quadro della Festa dei media Cei in corso a Terrasini la diretta della Messa dalla Chiesa Madre Maria Santissima delle Grazie nella località in diocesi di Monreale.



Martedì 15 settembre

Tv2000 trasmette in diretta dal Santuario Madonna del Colle di Lenola (Latina) alle 19, la Messa presieduta dall'arcivescovo di Gaeta Luigi Vari per la festa della Madonna del Colle, protettrice della città.



Alle 16 il vescovo di Cremona Antonio Napolioni presiede una Messa in suffragio per le vittime dell’epidemia di Coronavirus presso il Cimitero della città. Diretta streaming sul sito www.diocesidicremona.it e sulle pagine Facebook e Youtube della diocesi, oltre che in tv su Cremona1 (canale 80 e 580 digitale terrestre).