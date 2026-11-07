L'Argentina pronta a "rifiorire" con il Papa

Alla vigilia della storica visita di Papa Leone XIV, parla Karina Domínguez, direttrice generale e anima della Fundación Fiorire, ispirata dal cammino con sua figlia Chiara. Una realtà che accoglie i bambini con disabilità neuromotorie: «Nelle loro fragilità, la bellezza che cura».

“Credo che – racconta Karina - l’amore abbia una capacità straordinaria: quella di trasformare una crisi in un’opportunità. E l’amore per Chiara è stato il punto di partenza di questo cammino.

Quando l’amore riesce ad andare oltre ciò che è nostro, un’esperienza che sembrava esclusivamente personale può diventare un’opportunità per accompagnare altre famiglie, condividere un cammino e costruire qualcosa che vada oltre la nostra stessa storia. È così che l’amore per Chiara ha iniziato a trasformarsi in un servizio per tanti altri bambini, giovani e famiglie, dando vita alla Fundación Fiorire. Fiorire non è solamente il nome di una fondazione. È anche un modo di guardare l'essere umano.

L’impegno della Chiesa in Argentina si struttura in diversi campi. Casa, inclusione educativa, dipendenze, integrazione dei quartieri popolari, emergenze, sicurezza alimentare, lavoro ed economia sono alcuni degli ambiti nei quali opera Caritas Argentina, presente nelle 67 diocesi del Paese attraverso una rete di oltre 3.500 parrocchie e centri missionari e più di 42 mila volontari. Da settant'anni – grazie anche al sostegno della Chiesa italiana - promuove percorsi di sviluppo umano integrale, mettendo al centro lavoro, solidarietà e ricostruzione del tessuto sociale.

Con i fondi dell'8xmille, dal 1991 sono stati sostenuti 330 progetti per un valore complessivo di 31,3 milioni di euro. Interventi diversi, ma accomunati dalla volontà di restituire dignità e opportunità ai più poveri.

Tra questi nel nord dell'Argentina vi sono i progetti rivolti alle popolazioni della provincia di Salta. Nelle comunità di Aguaray, Río Caraparí e Piquirenda, il Centro Missionario Francescano Santa Teresita ha promosso laboratori di produzione e riciclo tessile destinati a donne vittime di violenza, povertà ed esclusione sociale. Grazie alla formazione professionale e all'acquisto di attrezzature, molte di loro hanno avviato attività generatrici di reddito fino a realizzare una commessa di oltre duemila grembiuli scolastici per il governo provinciale. «Oggi possiamo contribuire al sostegno delle nostre famiglie e guardare al futuro con maggiore fiducia», raccontano le beneficiarie del progetto.

Per approfondimenti: https://sicsp.chiesacattolica.it