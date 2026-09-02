Il Papa sente il presidente colombiano: «Vicini alle vittime del sisma»

Tra Leone XIV e il presidente Abelardo de la Espriella, nella conversazione telefonica avuta nel pomeriggio, anche «uno scambio circa la situazione del Paese e delle regioni afflitte dal terremoto». Lo riferisce la Sala stampa della Santa Sede

Oggi pomeriggio il Papa ha avuto un colloquio telefonico con Abelardo de la Espriella, presidente della Repubblica di Colombia, secondo quanto riportato da un comunicato della Sala stampa della Santa Sede. Nel corso del dialogo, il Santo Padre «ha ribadito la sua vicinanza a tutti coloro che subiscono le difficili conseguenze del recente sisma che ha colpito la Colombia, in particolare alle famiglie dei defunti, ai feriti, ai soccorritori e agli operatori umanitari». Inoltre, si legge ancora nella nota, «si è svolto uno scambio circa la situazione del Paese e delle regioni afflitte dal terremoto». Il sisma di magnitudo 7.4 si è verificato nel Paese lo scorso 10 agosto 2026.