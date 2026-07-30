Il Papa ad Assisi per incontrare i giovani nel segno di san Francesco

Prima l'incontro con i giovani che hanno partecipato all'incontro internazionale “Go! Franciscan Youth Meeting 2026” in occasione degli 800 anni dalla morte di san Francesco, nella piazza davanti alla Basilica di Santa Maria degli Angeli. Poi il saluto con i rappresentanti degli ordini francescani e, prima di rientrare in Vaticano intorno alle 12, la Messa in Basilica. Sarà breve ma molto significativa la visita di Leone XIV ad Assisi, il prossimo 6 agosto. L'arrivo del Papa nella cittadina umbra in elicottero è previsto per le 8.30 e ad accoglierlo nel campo sportivo "Migaghelli", come ha reso noto oggi la Prefettura della casa pontificia nel programma della mattinata, ci sarà il vescovo delle Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno, Felice Accrocca, insieme ad Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, e alle istituzioni regionali e cittadine.

A seguire il Pontefice si muoverà in auto verso la Basilica di Santa Maria degli Angeli, chiesa che custodisce la cappella della Porziuncola e quella del Transito, dove sarà accolto dai ministri generali degli ordini francescani: fra Massimo Fusarelli, per i frati minori, fra Carlos Aleberto Trivarelli per i frati minori convenutali e fra Roberto Genuin per i frati minori cappuccini. Alle 8.45, invece, inizierà l'incontro con i giovani durante il quale il Pontefice risponderà a tre domande da parte dei ragazzi provenienti da tutto il mondo. Per loro la giornata con Leone XIV arriva al culmine del meeting internazionale di quattro giorni, tra attività formative e culturali, momenti di preghiera, workshop e festa ad Assisi nel nome del "Poverello". Dopo i giovani Prevost incontrerà nel Convento i rappresentanti degli ordini francescani, i vescovi e i membri del Comitato nazionale per l'ottavo centenario della morte di san Francesco, e intorno alle 10.30 presiederà la celebrazione eucaristica in Basilica, prima di fare ritorno in Vaticano.

Il mese di agosto sarà ricco di celebrazioni e impegni per papa Leone XIV. Dopo il viaggio ad Assisi, il Papa presiederà la Messa della solennità dell'Assunzione della Vergine Maria il 15 agosto, alle ore 10, nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo, riprendendo una antica tradizione estiva dei Papi. Il 22 agosto, poi, è prevista la visita pastorale a Rimini, dove Prevost interverrà al 47° Meeting per l'amicizia fra i popoli organizzato da Comunione e Liberazione, e alle 18.3 celebrerà la Messa al Porto della città romagnola. Il 29 agosto, infine, presiederà alle ore 18 la Messa e la processione presso la chiesa di Maria Santissima del lago a Castel Gandolfo.