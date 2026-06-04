Guerra, enciclica e Sinodo. I temi del secondo Concistoro di Leone XIV

Con una lettera ai porporati, il cardinale decano Giovanni Battista Re ha annunciato nel dettaglio i temi e il programma del prossimo incontro dei cardinali convocato dal Papa per il 26 e il 27 giugno.

Le tensioni internazionali, l’approfondimento dell’enciclica "Magnifica humanitas", con un focus sulla 'guerra giusta', e l’aggiornamento sui lavori del Sinodo. Saranno questi i temi al centro del prossimo Concistoro straordinario convocato da papa Leone XIV per il 26, il 27 e il 29 giugno prossimi, come annunciato oggi in una lettera ai porporati dal cardinale decano Giovanni Battista Re. Le sessioni di lavoro, per il secondo Concistoro straordinario del Pontificato di Prevost dopo quello del 7 e 8 gennaio, saranno quattro e si terranno in Vaticano tra l’aula Paolo VI e l’aula del Sinodo, secondo quanto riportato da Vatican News. Lo scopo dell’incontro, ricorda il cardinale Re, è «raccogliere l’esperienza e il consiglio dei membri del Collegio Cardinalizio e, al tempo stesso, poter contare sull’aiuto attivo e sul sostegno di ciascuno nei diversi luoghi e responsabilità in cui serve la Chiesa». Per questo, ha proseguito, è importante che il lavoro si svolga «in un clima di ascolto, libertà e parresia, così da favorire un discernimento condiviso».

Il programma

In particolare, la mattina del 26 giugno il confronto verterà sul tema della guerra e sulla ricerca di vie di dialogo, in un mondo ancora attraversato da molti conflitti. A guidare la riflessione, che toccherà anche la situazione delle Chiese locali, saranno due domande in particolare: «Quali sofferenze, tensioni e interrogativi attraversano oggi con maggiore forza i popoli e le comunità ecclesiali affidate alla Sua cura? Quali segni di speranza, di fedeltà al Vangelo e di possibile riconciliazione le sembra importante portare all’ascolto comune?».

Nel pomeriggio, poi, si aprirà il dialogo sulla prima enciclica del Papa, publicata il 25 maggio scorso. Il focus sarà sul capitolo 5, che riguarda «la cultura della potenza e la civiltà dell'amore», e vedrà un confronto anche sul superamento del concetto di 'guerra giusta'. L'approfondimento del documento proseguirà il 27 giugno mattina, quando i cardinali si confronteranno sulla necessità di costruire relazioni e leggere le trasformazioni del nostro tempo alla luce del Vangelo.

La quarta e ultima sessione sarà dedicata, come ricorda la lettera del cardinale decano, «ad aggiornare i membri del Collegio sul processo di attuazione del Sinodo a partire dal recente documento verso le Assemblee sinodali 2027-2028». Al termine ci sarà invece un dialogo libero tra i cardinali e il Papa. Il 28 giugno, invece, non sono previsti eventi, mentre lunedì 29 giugno i cardinali parteciperanno alla Messa presieduta da Leone XIV nella Basilica di San Pietro, nella solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo, con l'imposizione dei palli ai nuovi arcivescovi metropoliti.

